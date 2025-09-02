TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Havas Voyages : Cyrille PELEGRIN, nouveau Directeur commercial Business Travel

il a travaillé au sein de grands groupes et d'ETI


Cyrille PELEGRIN rejoint Havas Voyages au poste de Directeur commercial et marketing pour le business travel.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

Havas Voyages renforce ses équipes dans le business travel.

Cyrille PELEGRIN rejoint le groupe en tant que Directeur Commercial & Marketing.

Son parcours professionnel s’est construit dans de Grands Groupes (Ag2r La Mondiale, Edenred) au sein d'ETI (Comearth, Mondial relay) mais également de start up (dont une qu'il a crée et dirigé pendant 5 ans).

Cyrille PELEGRIN a dans son périmètre, le développement de l'activité commerciale, l'account management ainsi que le marketing et la communication.


