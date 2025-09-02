Havas Voyages : Cyrille PELEGRIN, nouveau Directeur commercial Business Travel

Havas Voyages renforce ses équipes dans le business travel.
Cyrille PELEGRIN rejoint le groupe en tant que Directeur Commercial & Marketing.
Son parcours professionnel s’est construit dans de Grands Groupes (Ag2r La Mondiale, Edenred) au sein d'ETI (Comearth, Mondial relay) mais également de start up (dont une qu'il a crée et dirigé pendant 5 ans).
Cyrille PELEGRIN a dans son périmètre, le développement de l'activité commerciale, l'account management ainsi que le marketing et la communication.
Cyrille PELEGRIN rejoint le groupe en tant que Directeur Commercial & Marketing.
Son parcours professionnel s’est construit dans de Grands Groupes (Ag2r La Mondiale, Edenred) au sein d'ETI (Comearth, Mondial relay) mais également de start up (dont une qu'il a crée et dirigé pendant 5 ans).
Cyrille PELEGRIN a dans son périmètre, le développement de l'activité commerciale, l'account management ainsi que le marketing et la communication.
Autres articles
-
Laurent Abitbol : "Certares restera à nos côtés pour 5 ans !" [ABO]
-
IA : 6 outils pour faciliter le quotidien des agences de voyages [ABO]
-
Franchises Havas Voyages : les vendeurs réunis au Puy du Fou
-
Agences de voyages : le retour en force avant le retour en grâce ? [ABO]
-
Franchises Havas Voyages : « Une vente sur cinq doit provenir d’un TO maison » [ABO]
L’activité Business Travel de Havas représente 60 % du chiffre d’affaires du groupe, avec 17 plateaux d’affaires répartis sur l'ensemble du territoire qui servent des PME, ETI et Grands Comptes.
A lire aussi : Laurent Abitbol : "Certares restera à nos côtés pour 5 ans !"
A lire aussi : Laurent Abitbol : "Certares restera à nos côtés pour 5 ans !"