Agents de voyages vs travel planners : le débat s'invite à l'Assemblée nationale [ABO]

Pour les agences de voyages, le cadre légal est bien plus contraignant.



" Les agences de voyages françaises, elles, sont soumises à des contraintes lourdes mais nécessaires, qui garantissent la sécurité juridique et financière des voyageurs français : immatriculation, assurance, garantie financière et obligation d’assistance. "



De l'autre côté de la barrière, les travel planners et les influenceurs s’affranchissent de ces règles, fragilisant ainsi la protection des consommateurs et " la survie économique de milliers de PME du secteur, déjà éprouvées par la crise sanitaire et la hausse des charges. "



Christophe Proença conclut en appelant le gouvernement à prendre des mesures pour protéger les agences de voyages de cette concurrence déloyale.



" Quelles mesures le Gouvernement entend-il mettre en place pour mieux encadrer et sanctionner ces pratiques illégales, qui fragilisent la filière touristique et mettent en danger les consommateurs, au profit du soutien aux PME qui respectent le droit français ? " termine la question écrite.



Si la question n’apparaît pas encore sur le site de l'Assemblée nationale, l’équipe du député socialiste nous confirme bien son dépôt en début de semaine.



Elle devrait apparaître sur la plateforme et sur le profil de l'élu " d’ici au lundi 20 octobre, sous réserve du traitement par les services de l’Assemblée ", nous explique-t-on.