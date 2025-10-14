Gouvernement, Bruxelles, Côte d’Ivoire : Corsair garde le cap

TourMaG - Avez-vous des nouvelles en provenance de Bruxelles ? Vous attendiez des nouvelles à la fin de cet été sur la décision de la conformité du plan de sauvetage dont a bénéficié Corsair…



Pascal de Izaguirre : Non pas d’information, mais je peux vous dire que je suis toujours aussi peu inquiet. Soyons clairs, l'instabilité chronique actuelle ne facilite pas les choses, c'est sûr. Je me mets à la place de Bruxelles.



Quand on a des interlocuteurs qui changent, vous voyez ce que je veux dire, on attend toujours, c'est compliqué, je pense que ce n'est pas le seul dossier concerné.



J’ai confiance sur le fond de notre dossier, on a pris notre parti et on continue d'avancer. Nous avons une stratégie extrêmement claire qui produit de bons résultats et je me fie à cela.



Vous savez, personne ne me pose la question. J’étais au Congrès Manor, personne ne m'a posé la question, il n'y a pas d'inquiétude dans le réseau de tous nos partenaires, nos distributeurs B2B, ni dans nos clients. Même la presse. On a de plus en plus d'articles très positifs qui reconnaissent notre montée en gamme, notre premiumisation , donc on avance, on s'arme de patience, et il faut faire preuve d'un certain stoïcisme, donc voilà, nous sommes des stoïques !