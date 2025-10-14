TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Gouvernement, Bruxelles, Côte d’Ivoire : Corsair garde le cap

3 questions à Pascal de Izaguirre


Nous avons échangé avec Pascal de Izaguirre, le Président de la FNAM et patron de la compagnie Corsair. Il répond à trois questions d’actualité au sujet du nouveau gouvernement et la nomination d’un ministre des transports de « plein exercice », du dossier Corsair toujours en délibéré à Bruxelles et de l’arrivée d’un concurrent pour Air France et Corsair sur la ligne Paris - Abidjan.


Mercredi 15 Octobre 2025

Pascal de Izaguirre (Corsair) salue la reconduction de Philippe Tabarot et la stabilité au ministère des Transports - Photo : C.Hardin
Pascal de Izaguirre (Corsair) salue la reconduction de Philippe Tabarot et la stabilité au ministère des Transports - Photo : C.Hardin
TourMaG - Comment accueillez-vous la reconduction de Philippe Tabarot aux transports à la tête désormais d’un ministère de plein exercice ?

Pascal de Izaguirre : Je me réjouis de deux choses, d'abord un ministère de plein exercice, c'est bien pour les transports. C’est, je dirais un peu comme une montée en gamme, une reconnaissance, une consécration et c'est positif.

Deuxièmement, je me réjouis aussi du maintien de Philippe Tabarot. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons eu beaucoup d’instabilité, beaucoup de ministres ces derniers temps : Patrice Vergriete, avant, nous avons eu François Durovray, qui a succédé à Clément Beaune.

Cela fait beaucoup quand même pour un secteur comme le nôtre. Le maintien du même ministre, c'est important, parce que je crois que rien ne remplace l'expérience, la connaissance des dossiers. Il faut capitaliser là-dessus.

Autre point, c'est un ministre qui a pris quand même des positions sur le transport aérien, il défendait nos intérêts en matière de fiscalité, par exemple, avec aussi des prises de position sur la navigation aérienne. Donc moi je m'en félicite à double titre en tant que PDG de Corsair et président de la FNAM. C’est très important quand même d'avoir les mêmes interlocuteurs. Les dossiers sont complexes, donc nous sommes un peu tributaires du temps long.

Avoir quelqu'un qui a déjà la connaissance de nos dossiers, c’est mieux pour porter notre parole, et nous défendre.

Évidemment il y a une incertitude sur la durée, personne ne peut répondre à cette question, mais au moins, on a gardé le même ministre, c’est important.

Dossier Corsair à Bruxelles : "je suis toujours aussi peu inquiet"

TourMaG - Avez-vous des nouvelles en provenance de Bruxelles ? Vous attendiez des nouvelles à la fin de cet été sur la décision de la conformité du plan de sauvetage dont a bénéficié Corsair…

Pascal de Izaguirre : Non pas d’information, mais je peux vous dire que je suis toujours aussi peu inquiet. Soyons clairs, l'instabilité chronique actuelle ne facilite pas les choses, c'est sûr. Je me mets à la place de Bruxelles.

Quand on a des interlocuteurs qui changent, vous voyez ce que je veux dire, on attend toujours, c'est compliqué, je pense que ce n'est pas le seul dossier concerné.

J’ai confiance sur le fond de notre dossier, on a pris notre parti et on continue d'avancer. Nous avons une stratégie extrêmement claire qui produit de bons résultats et je me fie à cela.

Vous savez, personne ne me pose la question. J’étais au Congrès Manor, personne ne m'a posé la question, il n'y a pas d'inquiétude dans le réseau de tous nos partenaires, nos distributeurs B2B, ni dans nos clients. Même la presse. On a de plus en plus d'articles très positifs qui reconnaissent notre montée en gamme, notre premiumisation, donc on avance, on s'arme de patience, et il faut faire preuve d'un certain stoïcisme, donc voilà, nous sommes des stoïques !

Arrivée d'Air Côte d'Ivoire sur Paris : L’émulation entre compagnies profite au marché

TourMaG - Air Côte d'Ivoire arrive à Paris, cela fait une troisième compagnie sur l'axe Paris - Abidjan que vous exploitez avec Corsair…

Pascal de Izaguirre : Oui et je leur dis : « AKWABA » qui veut dire bienvenue en baoulé. On se réjouit de la concurrence, nous y sommes favorables.

Je rappelle que quand Corsair est arrivé en Côte d'Ivoire, Air France avait 7 fréquences, et aujourd'hui Air France a 14 fréquences, nous en avons 7, nous sommes même montés jusqu'à 9 l'été dernier.

Je remarque donc que nous sommes passés de 7 fréquences à 23 fréquences avec un développement extrêmement fort du trafic grâce à la concurrence, grâce à ce que nous avons apporté.

La concurrence c'est l'émulation par le produit, c'est l'émulation par la qualité des programmes de vol, c'est l'émulation par les tarifs.

Nous disons donc bienvenue, et puis chacun fera jouer ses arguments. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ce sera positif pour le développement du trafic entre la France et la Côte d'Ivoire.

Air Côte d'Ivoire, Corsair, FNAM, Philippe Tabarot
