WiiSmile, franchisé Havas Voyages, emploie 14 conseillères voyages, sur les 200 salariés que compte le Groupe - Photo : WiiSmile
TourMaG - Vous avez créé WiiSmile (anciennement Novalto) en 2001 avec deux associés, Sylvain Bianchini et Brice Bonnaigue. Si votre groupe a réalisé près de 32 M€ de chiffre d'affaires en 2024 (et près de 9 M€ de CA 2025 pour la partie agences de voyages), on entend peu parler de vous dans le secteur du tourisme...
Jérôme Bourdon : Effectivement, nous sommes un peu un OVNI dans l'écosystème des agences de voyages, car nous ne faisons pas ce métier dans un but "lucratif".
Nous le faisons pour rendre service et pour que chaque entreprise cliente de WiiSmile puisse, au travers de notre solution, réenchanter le quotidien de ses salariés en leur proposant de nombreux services et en leur permettant, via des subventions, de partir en vacances.
Notre agence de voyages (franchisée Havas Voyages, ndlr) permet d'incarner, au final, la prise en charge bienveillante des loisirs et des vacances des salariés, par le chef d'entreprise.
TourMaG - Lors de son lancement, votre entreprise n'était pas une agence de voyages ?
Jérôme Bourdon : Non, en 2001 Novalto vendait un service qui s'appelait "C.E.pourTous". A l'époque, notre modèle était simple. Nous proposions des codes remise chez différents tour-opérateurs, et c'est le salarié qui allait réserver lui-même ses vacances auprès de FRAM, de TUI, etc.
TourMaG - Vous faisiez donc l'intermédiaire entre les comités d'entreprises (CE) et les tour-opérateurs ?
Jérôme Bourdon : Pas exactement. La particularité de Novalto et désormais de WiiSmile, c'est vraiment de ne travailler qu'avec des chefs d'entreprise qui n'ont pas de CE. Nos interlocuteurs, ce sont les chefs d'entreprise qui souscrivent chez nous pour le compte de leurs salariés. Nous gagnons notre vie grâce à ces souscriptions.
Par la suite, tout ce que nous délivrons aux salariés de nos clients - vacances, billetterie et autres services - nous le délivrons sans avoir d'intérêts économiques ou financiers. Nous ne dégageons pas de marge, nous cherchons simplement à proposer de la qualité de service.
Notre métier consiste concrètement à améliorer le "package" du salarié - en dehors de sa rémunération - notamment tous les avantages sociaux, pour des entreprises qui n'ont pas de CE - des boites de 11 salariés en moyenne.
Il nous arrive de travailler avec des entreprises de taille plus importante, mais qui sont des regroupements. C'est-à-dire qu'au sein d'un groupe, il y a plusieurs sociétés, de moins de 50 salariés chacune.
TourMaG - Et ces entreprises vont payer à WiiSmile une sorte d'abonnement ?
Jérôme Bourdon : Exactement. C'est en moyenne une trentaine d'euros par mois et par salarié. Sur une année, nos clients déposent, en moyenne, entre 700 et 800 euros dans une cagnotte pour chacun de leurs salariés.
Ces tarifs se justifient par notre positionnement premium, c'est-à-dire que nous avons fait le choix depuis le début de ne pas sacrifier l'humain au profit du digital. Notre parti pris a toujours été de dire : il faut qu'on ait des outils, mais sans jamais sacrifier l'humain et toute la prise en charge humaine que l'on peut mettre derrière.
Le lien, le social, l'humain, c'est ce qui permet d'amener un modèle très résilient, qui est source de résultats dans la durée. Un modèle durable. Nous aurions pu opter pour un service avec deux personnes et qui fait de l'intelligence artificielle et digitale à fond ; la boîte serait certainement beaucoup plus rentable... mais pour combien de temps ? Et quid du service client ?
TourMaG - WiiSmile a-t-elle une envergure plutôt régionale ou nationale ?
Jérôme Bourdon : Nous sommes présents au niveau national, avec un peu plus de 60 commerciaux partout en France qui, au quotidien, rencontrent des chefs d'entreprise.
TourMaG - En l'espace de 25 ans, l'entreprise a fortement grandi. Comment êtes-vous passé du "code remise" à l'agence de voyages ?
Jérôme Bourdon : Au bout de quelques années, nous nous sommes rendus compte que certains opérateurs touristiques ne prenaient pas très bien en charge les salariés qui les contactaient avec leur code promo. Il y avait beaucoup d'attente au téléphone pour avoir un conseiller, par exemple.
C'était en 2009. Nous apportions environ 700 000€ d'affaires à nos partenaires et nous avons eu l'envie de maîtriser nous-mêmes la qualité de service, en devenant agent de voyages. C'est à ce moment-là que nous nous sommes tournés vers Havas Voyages, pour devenir franchisé.
Et, depuis 2009, notre activité est en croissance. En 2025, nous allons réaliser environ 9 millions d'euros de chiffre d'affaires pour à peu près 8 000 dossiers, pour la partie agence de voyages, avec une activité qui se répartit à 50% sur la revente TO, 30% sur les locations sèches et 20% de production maison.
TourMaG - Combien de salariés travaillent pour l'agence de voyages ?
Jérôme Bourdon : Il y a 14 conseillères voyages chez WiiSmile, sur les 200 salariés que compte le Groupe. Notre siège est basé à Montmélian, près de Chambéry.
TourMaG - A quel moment avez-vous rebaptisé l'entreprise en WiiSmile ?
Jérôme Bourdon : En 2017. Quand nous avons créé l'entreprise, Internet en était à ses débuts. Presque personne ne proposait des remises pour acheter sur Internet. Donc, on s'est mis à faire ça.
Puis, en 2017, nous avons décidé de "pivoter" en gardant ce qui fonctionnait bien chez nous, à savoir une plateforme avec une agence de voyages, de la billetterie, de l'électroménager, etc. et avec, en parallèle, une importante équipe de conseillers.
C'est notre marque de fabrique : avoir du personnel pour gérer et pour traiter les demandes de nos clients, répondre à leurs questions, les prendre en charge, afin d'assurer une vraie qualité de service.
C'est là que nous avons proposé aux chefs d'entreprise de verser chaque mois de l'argent, sous forme de subvention aux œuvres sociales, sur une cagnotte que le salarié va utiliser pour ses dépenses personnelles : culture, loisirs, voyage, etc. Il peut mettre jusqu'à 2 500 euros par an par salarié, de façon mensuelle et ponctuelle. Il peut aussi faire des versements supplémentaires.
Ce modèle nous permet de réaliser, depuis, une croissance de l'ordre de 25 à 30% tous les ans.
TourMaG - Les salariés, quant à eux, vont gérer cette cagnotte via une application ?
Jérôme Bourdon : Chaque salarié a accès à une appli et à un site Internet, et bien sûr aux 40 conseillers, dont 14 sont agents de voyages.
Il va pouvoir faire ses achats en ligne (culture, loisirs, vacances, électroménager, services à la personne, etc.). Pour la partie voyage, il pourra passer par l'agence WiiSmile, qui revend notamment l'offre Havas Voyages, les partenaires d'Orchestra, et d'autres produits pour des salariés qui ont des petits budgets, comme des offres de camping.
Nous sommes également en discussions avec Travel Assist pour proposer prochainement une prise en charge des salariés en dehors des horaires d'ouverture de l'agence de voyages.
TourMaG - Votre agence a-t-elle une activité business travel ?
Jérôme Bourdon : Pas du tout. Nous nous concentrons uniquement sur les vacances du salarié. Le voyage d'affaires est un métier très chronophage sur lequel on ne veut pas aller.
En revanche, nous réfléchissons actuellement à proposer des voyages de groupes. Par exemple, un chef d'entreprise qui souhaite emmener ses salariés en séminaire pour les remercier. C'est une activité qu'on a envie de développer.
Nous avons déjà commencé depuis un an à mettre un pied dedans, en proposant une offre de team building en France, mais uniquement l'activité, pas le voyage. Désormais, nous aimerions pouvoir monter des week-ends de séminaire, incluant les conférences.
TourMaG - Au-delà des voyages et de la culture, WiiSmile propose toute une série de services aux salariés ?
Jérôme Bourdon : Nous mettons à leur disposition des formations, avec un partenaire qui s'appelle "Tout apprendre - Skilleos".
Il ne s'agit pas de formations professionnelles, ni diplômantes, mais de modules de formation en marketing, réseaux sociaux, anglais, etc. accompagnées de tutos vidéos réalisés par des professionnels. Certaines comportent jusqu'à 100 heures de formation, qui sont incluses dans la plateforme.
TourMaG - On imagine que c'est un travail de longue haleine de proposer autant de services...
Jérôme Bourdon : Oui, ce sont 25 années de travail qui nous ont permis d'agréger des services pour faciliter la vie des salariés.
Le dernier partenariat en date c'est avec Klaro, une société française qui propose aux particuliers, via leur entreprise, de faire un point sur toutes les aides de l'État. Ce partenariat-là permet donc à tous nos adhérents - les salariés bénéficiaires de WiiSmile - de répondre à un questionnaire - les données fournies et les réponses restent confidentielles - pour savoir s'ils peuvent prétendre à des aides pour leurs enfants, leur logement, etc.
Le principe, encore une fois, c'est de bonifier le temps libre du salarié. Et les vacances représentent un vrai sujet de bonification du temps libre, avec des retours extraordinaires de salariés qui, grâce à leur employeur, peuvent accéder à des expériences qu'ils n'auraient pas pu se payer autrement.
TourMaG - Comment vous faites-vous connaître des chefs d'entreprise ?
Jérôme Bourdon : A peu près 40% de nos nouveaux clients arrivent par parrainage ou par le bouche-à-oreille. Et puis, environ 40% par des réseaux de prescription et des réseaux métiers, par exemple des réseaux d'experts comptables, qui sont assez proches des dirigeants.
TourMaG - Etes-vous inquiet pour vos clients, au vu du contexte économique et politique actuels ?
Jérôme Bourdon : Nous travaillons avec 11 000 PME - pour environ 100 000 salariés - que nous interrogeons tous les six mois environ. Nous leur soumettons un certain nombre de sujets, de questions, qui nous permettent de nous constituer un genre de baromètre.
Ce que l'on observe, c'est que les dirigeants avec lesquels nous travaillons ont bien en tête que le salarié constitue la ressource principale de leur entreprise. Sans salariés engagés et motivés, ils ne vont pas bien loin. Même avec des super machines, sans salariés pour les faire tourner, c'est compliqué.
Et nous constatons que nos clients ont vraiment fait le choix d'investir sur leurs salariés, à travers des services comme WiiSmile. Résultat : chez eux, la moyenne de turn over est de l'ordre de 7%, quand, en France, elle tourne plutôt autour de 20-25%.
De même, nous notons très peu de défaillances d'entreprises parmi nos clients.
Nous le corrélons au fait que nos clients sont des employeurs qui investissent aussi dans le bien-être de leurs salariés, mais pas dans le bien-être "bullshit". Je parle du patron qui incarne les valeurs qu'il prône, qui passe tous les jours voir ses collaborateurs, qui se rappelle de tous les prénoms, qui connait le prénom du petit dernier de telle collaboratrice, etc.
Ceux qui se rapprochent de nous sont déjà dans ce mindset et on voit que ça fonctionne très bien.
