TourMaG - Les salariés, quant à eux, vont gérer cette cagnotte via une application ?



Jérôme Bourdon : Chaque salarié a accès à une appli et à un site Internet, et bien sûr aux 40 conseillers, dont 14 sont agents de voyages.



Il va pouvoir faire ses achats en ligne (culture, loisirs, vacances, électroménager, services à la personne, etc.). Pour la partie voyage, il pourra passer par l'agence WiiSmile, qui revend notamment l'offre Havas Voyages, les partenaires d'Orchestra, et d'autres produits pour des salariés qui ont des petits budgets, comme des offres de camping.



Nous sommes également en discussions avec Travel Assist pour proposer prochainement une prise en charge des salariés en dehors des horaires d'ouverture de l'agence de voyages.



TourMaG - Votre agence a-t-elle une activité business travel ?



Jérôme Bourdon : Pas du tout. Nous nous concentrons uniquement sur les vacances du salarié. Le voyage d'affaires est un métier très chronophage sur lequel on ne veut pas aller.



En revanche, nous réfléchissons actuellement à proposer des voyages de groupes. Par exemple, un chef d'entreprise qui souhaite emmener ses salariés en séminaire pour les remercier. C'est une activité qu'on a envie de développer.



Nous avons déjà commencé depuis un an à mettre un pied dedans, en proposant une offre de team building en France, mais uniquement l'activité, pas le voyage. Désormais, nous aimerions pouvoir monter des week-ends de séminaire, incluant les conférences.



TourMaG - Au-delà des voyages et de la culture, WiiSmile propose toute une série de services aux salariés ?



Jérôme Bourdon : Nous mettons à leur disposition des formations, avec un partenaire qui s'appelle "Tout apprendre - Skilleos".



Il ne s'agit pas de formations professionnelles, ni diplômantes, mais de modules de formation en marketing, réseaux sociaux, anglais, etc. accompagnées de tutos vidéos réalisés par des professionnels. Certaines comportent jusqu'à 100 heures de formation, qui sont incluses dans la plateforme.



TourMaG - On imagine que c'est un travail de longue haleine de proposer autant de services...



Jérôme Bourdon : Oui, ce sont 25 années de travail qui nous ont permis d'agréger des services pour faciliter la vie des salariés.



Le dernier partenariat en date c'est avec Klaro, une société française qui propose aux particuliers, via leur entreprise, de faire un point sur toutes les aides de l'État. Ce partenariat-là permet donc à tous nos adhérents - les salariés bénéficiaires de WiiSmile - de répondre à un questionnaire - les données fournies et les réponses restent confidentielles - pour savoir s'ils peuvent prétendre à des aides pour leurs enfants, leur logement, etc.



Le principe, encore une fois, c'est de bonifier le temps libre du salarié. Et les vacances représentent un vrai sujet de bonification du temps libre, avec des retours extraordinaires de salariés qui, grâce à leur employeur, peuvent accéder à des expériences qu'ils n'auraient pas pu se payer autrement.