Votre Voyage Pro : "L’inflation n’est pas un frein au déplacement"

Votre Voyage est un mini réseau qui compte trois agences tourisme, un service affaires et cinq franchises Club Med.Le service affaires, Votre Voyage Pro, est basé à Melun et compte actuellement deux collaboratrices. Nous recrutons une troisième personne pour renforcer l’équipe.Nous faisons partie du réseau Selectour . C’est important, car nous avons plus de poids par rapport aux compagnies aériennes, nous avons accès à des outils et des contacts.Nos clients sont des PME et PMI issues de tous les domaines. Ils sont essentiellement implantés en Seine-et-Marne et Essonne.Le segment voyage d’affaires représente 35% de l’activité de Votre Voyage. 2023 a été une très bonne année. Sur ce segment, nous enregistrons un volume d’affaires de 2,7 millions d’euros.Nous avons dépassé les chiffres de 2019, qui représentait alors 2 millions d’euros de volume d’affaires.Les perspectives pour 2024 sont très bonnes. L’année a très bien commencé.