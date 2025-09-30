L'aéroport Lyon-Saint Exupéry atteint le "zéro émission nette"

"Zéro émission nette" : l'aéroport Lyon-Saint Exupéry a obtenu la certification ACA 5 - Depositphotos.com @lp-studio
VINCI Airports annonce que l’aéroport Lyon-Saint Exupéry a atteint, dès mai 2025, le "zéro émission nette" de carbone sur son périmètre direct d’activités.
Une première pour un aéroport de plus de 10 millions de passagers en France, qui vient d’obtenir la certification internationale ACA 5, niveau le plus exigeant du programme de décarbonation aéroportuaire.
Lyon-Saint Exupéry rejoint ainsi le cercle restreint des 25 aéroports les plus avancés au monde en matière de décarbonation.
Après Toulon en 2023, il devient le deuxième aéroport français à franchir ce cap, et le premier de grande taille.
Une première pour un aéroport de plus de 10 millions de passagers en France, qui vient d’obtenir la certification internationale ACA 5, niveau le plus exigeant du programme de décarbonation aéroportuaire.
Lyon-Saint Exupéry rejoint ainsi le cercle restreint des 25 aéroports les plus avancés au monde en matière de décarbonation.
Après Toulon en 2023, il devient le deuxième aéroport français à franchir ce cap, et le premier de grande taille.
Lyon-Saint Exupéry, dix ans de transformation énergétique
Depuis 2013, l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, géré par VINCI Airports depuis 2016, a réduit ses émissions directes de CO₂ (scopes 1 et 2) de 94%.
Cette performance résulte d’un plan d’actions ambitieux : passage à 100% d’électricité verte et installation d’éclairages LED, autoconsommation solaire, chauffage entièrement au biogaz, récupération de chaleur via la co‑génération, électrification de la flotte de véhicules et modernisation des équipements de climatisation.
Initialement prévu pour 2026, l’objectif "zéro émission nette" a été atteint avec un an d’avance.
Les émissions résiduelles, estimées à moins de 500 tonnes équivalent CO₂ par an, sont désormais compensées par des projets locaux de reboisement certifiés "Label Bas Carbone" dans le Beaujolais.
Cette performance résulte d’un plan d’actions ambitieux : passage à 100% d’électricité verte et installation d’éclairages LED, autoconsommation solaire, chauffage entièrement au biogaz, récupération de chaleur via la co‑génération, électrification de la flotte de véhicules et modernisation des équipements de climatisation.
Initialement prévu pour 2026, l’objectif "zéro émission nette" a été atteint avec un an d’avance.
Les émissions résiduelles, estimées à moins de 500 tonnes équivalent CO₂ par an, sont désormais compensées par des projets locaux de reboisement certifiés "Label Bas Carbone" dans le Beaujolais.
Une approche collective récompensée
Au-delà de ses propres activités, l'aéroport Lyon-Saint Exupéry a également engagé ses partenaires dans la transition énergétique. Cette démarche lui vaut la certification ACA 5, qui distingue les aéroports impliqués dans la décarbonation de l’ensemble de leur chaîne de valeur (scope 3).
Parmi les actions phares :
- mise en service de 25 MWc de centrales photovoltaïques, dont 20 MWc injectés dans le réseau local,
- inauguration en juin 2025 de la station à hydrogène Hympulsion, en partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes,
- installation progressive de 850 bornes de recharge électriques d’ici 2026,
- modulation des redevances d’atterrissage pour favoriser les avions les moins émetteurs,
- distribution de carburants d’aviation durable (SAF) depuis 2025,
- projet de production locale de carburants de synthèse en partenariat avec H2V et Hy2gen.
Parmi les actions phares :
- mise en service de 25 MWc de centrales photovoltaïques, dont 20 MWc injectés dans le réseau local,
- inauguration en juin 2025 de la station à hydrogène Hympulsion, en partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes,
- installation progressive de 850 bornes de recharge électriques d’ici 2026,
- modulation des redevances d’atterrissage pour favoriser les avions les moins émetteurs,
- distribution de carburants d’aviation durable (SAF) depuis 2025,
- projet de production locale de carburants de synthèse en partenariat avec H2V et Hy2gen.
Une vitrine pour VINCI Airports
"Dans l’aérien, notre engagement est total sur notre propre périmètre d’activité mais aussi auprès de nos différentes parties prenantes", souligne Nicolas Notebaert, directeur général Concessions de VINCI et président de VINCI Airports.
Le groupe gère plus de 70 aéroports dans 14 pays et s’est fixé comme objectif le zéro émission nette de ses activités directes d’ici 2030 dans l’Union européenne et le Royaume-Uni, et d’ici 2050 pour le reste du monde.
Avec désormais cinq aéroports certifiés ACA 5 (en France et au Portugal), VINCI Airports s’impose comme le premier contributeur international au programme ACA de l’ACI (Airports Council International).
A lire aussi : L’aéroport Lyon-Saint Exupéry renforce son offre de vols
Le groupe gère plus de 70 aéroports dans 14 pays et s’est fixé comme objectif le zéro émission nette de ses activités directes d’ici 2030 dans l’Union européenne et le Royaume-Uni, et d’ici 2050 pour le reste du monde.
Avec désormais cinq aéroports certifiés ACA 5 (en France et au Portugal), VINCI Airports s’impose comme le premier contributeur international au programme ACA de l’ACI (Airports Council International).
A lire aussi : L’aéroport Lyon-Saint Exupéry renforce son offre de vols
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille