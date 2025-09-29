Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

L’Amérique du Nord détient 26% du marché. Et, les marques américaines dominent 41% de l’offre. Notez aussi que les voyageurs américains dépensent en moyenne 97 dollars US par transaction.

L'Europe quant à elle détient 28% de la vente au détail. Les parfums et les vins de luxe, représentent 34% de ces achats. L'Allemagne, la France et l'Espagne collectivement constituent 62% de l'empreinte européenne. La valeur moyenne du panier des voyageurs y est passée à 86 € en 2024, soutenue par des touristes russes et chinois.

Asie-Pacifique : cette zone mène la danse avec une part de marché de 34% sur le marché mondial. China Duty Free Group détient à lui seul 17% de la part régionale.

La Corée du Sud a connu plus de 19 millions de transactions en franchise de droits en 2024, principalement par les touristes chinois et japonais. L'aéroport de Changi de Singapour a connu une augmentation de ventes de 23% en 2024 en raison des restrictions de voyage assouplies. En bref, les consommateurs de l'APAC dépensent 128 dollars US en moyenne dans les achats en franchise de droits, soit la dépense la plus élevée dans le monde.

Le Moyen-Orient enfin et l'Afrique représentent pour leur part 12% des ventes mondiales. A Dubaï Duty-Free, opérant sur 40 000 mètres carrés, les spiritueux, les bijoux en or et la parfumerie dominent avec 46% du volume total.

Pour finir, notez que le Qatar et les Émirats drainent à eux seuls 74% du marché de la région. Quant aux aéroports de Johannesburg et Addis-Ababa, ils ont augmenté leurs ventes de 17% en 2024. Tandis que le nouveau terminal d’Arabie saoudite à Riyad qui a ouvert 27 nouveaux magasins en franchise de droits en 2023 poursuit son développement et devrait aussi devenir un incontournable.

