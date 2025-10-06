TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tourisme : les réservations toujours orientées à la baisse

D’après le baromètre Orchestra–EDV, les réservations (en dossiers) sont en baisse de –1,4 %


La conjoncture économique et politique défavorable ne semble pas trop impacter le secteur du tourisme. Si le nombre de départs est en forte baisse en septembre, les réservations, elles, affichent une hausse du volume d’affaires, malgré un léger recul du nombre de dossiers (–1,4 %).


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

CroisiEurope
Il est difficile de décrypter les signaux dans le secteur du tourisme.

Après un salon IFTM Top Resa. de bonne facture, avec une affluence de 32 022 professionnels en hausse par rapport à 2024, il était relativement compliqué de bien lire les tendances au sein des réseaux de distribution et chez les tour-opérateurs.

Les uns performent quand d’autres sont dans le rouge, sans vraiment comprendre les raisons de cette situation.

L’Observatoire EDV–Orchestra donne enfin un aperçu de l’activité du secteur. Et alors que tout le monde s’attendait à un bel automne, les départs sont plutôt dans le rouge, que ce soit en nombre de dossiers (–6,5 %) ou en volume d’affaires (–3,7 %).

Seul point positif pour les professionnels : le panier moyen est en hausse de +3,1 %, à 1 797 euros.

Il faut dire que septembre 2024 avait été particulièrement productif, puisqu’une partie des Français avaient reporté leurs départs à cause des Jeux olympiques.

Concernant les réservations, l'observatoire est plus contrasté.

Des vacances de la Toussaint plutôt calmes dans le secteur du tourisme

Pendant que le volume d’affaires augmente (+2,2 %) et renoue enfin avec la croissance, le nombre de dossiers recule (–1,4 %).

Une croissance de l’activité tirée principalement par l’inflation, puisque la hausse du panier moyen s’établit à +3,7 %, pour 1 868 euros.
Malgré l’incertitude politique et les troubles géopolitiques, les Français semblent se projeter.

Le délai moyen entre la réservation et le départ s’allonge de quatre jours en septembre 2025, pour atteindre 69 jours.

Si les Français ont besoin de s’offrir une soupape de décompression, ce sera plus près de chez eux.
Le long-courrier reste à la peine, avec une baisse du nombre de dossiers de 8 %, une constante depuis le début de l’année.

La destination France connaît une désaffection marquée en septembre, avec une chute des réservations de –13 % en volume d’affaires.

Parmi les destinations en difficulté, on retrouve les États-Unis (–11,4 %), l’île Maurice (–21,8 %), le Mexique (–9,8 %), la Tunisie (–15,1 %) et la République dominicaine (–8,7 %).

Celles qui ont le vent en poupe dans les réservations en agences de voyages sont : la Grèce (+15 %), l’Égypte (+30,1 %), l’Italie (+37,1 %), le Royaume-Uni (+37 %) et le Sénégal (+43,9 %).

Les agences de voyages physiques poursuivent leur reconquête

La Toussaint ne devrait pas être un excellent cru, puisque le nombre de dossiers est en baisse (–5,4 %), tout comme le volume d’affaires (–0,8 %).

Des chiffres compensés par "une hausse du panier moyen de +5 %, atteignant 2 237 €.

En moyenne, les voyageurs qui réservent dépensent donc davantage. Cette tendance peut traduire un recentrage vers des séjours plus qualitatifs ou plus coûteux, compensant ainsi la baisse des réservations."

Si la France reste en tête des destinations, elle recule fortement, tandis que l’Espagne progresse à la deuxième position, tout comme le Maroc (4e) et la Grèce (5e).

Les pays long-courriers restent boudés par la clientèle.

Enfin, les agences de voyages physiques poursuivent leur reconquête face à leurs concurrentes en ligne.
Le nombre de réservations pour des départs à la Toussaint augmente de +1,5 %, et le panier moyen s’envole de +3,4 %, à 3 252 euros.

Pendant ce temps, les OTA affichent une chute considérable du nombre de dossiers (–15,6 %), tandis que leur panier moyen recule également (–4,2 %).

