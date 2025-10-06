Tourisme : les réservations toujours orientées à la baisse

La Toussaint ne devrait pas être un excellent cru, puisque le nombre de dossiers est en baisse (–5,4 %), tout comme le volume d’affaires (–0,8 %).



Des chiffres compensés par " une hausse du panier moyen de +5 %, atteignant 2 237 €.



En moyenne, les voyageurs qui réservent dépensent donc davantage. Cette tendance peut traduire un recentrage vers des séjours plus qualitatifs ou plus coûteux, compensant ainsi la baisse des réservations. "



Si la France reste en tête des destinations, elle recule fortement, tandis que l’Espagne progresse à la deuxième position, tout comme le Maroc (4e) et la Grèce (5e).



Les pays long-courriers restent boudés par la clientèle.



Enfin, les agences de voyages physiques poursuivent leur reconquête face à leurs concurrentes en ligne.

Le nombre de réservations pour des départs à la Toussaint augmente de +1,5 %, et le panier moyen s’envole de +3,4 %, à 3 252 euros.



Pendant ce temps, les OTA affichent une chute considérable du nombre de dossiers (–15,6 %), tandis que leur panier moyen recule également (–4,2 %).