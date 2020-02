Le World Explorer, nouveau navire amiral de Rivages du Monde

Autre atout du World Explorer : sa taille permet de proposer de nouveaux itinéraires, au plus près des côtes.



« Notre domaine de prédilection reste le Nord. Avec ce bateau, nous pouvons faire le tour du Spitzberg et monter quasiment jusqu’à la calotte glaciaire ou naviguer sur la côte Est du Groenland, ce que nous ne pouvions pas faire auparavant », note le président de Rivages du Monde.



Au total, 18 itinéraires et 19 départs sont programmés en 2021, de l’Arctique aux plages de Rio de Janeiro. Après le Nord, le navire descendra la côte Atlantique, avant de rejoindre Lisbonne, Dakar, puis Rio.



Pour compenser la baisse du nombre de passagers et être en cohérence avec le produit haut de gamme, le panier moyen des croisières maritimes double, pour atteindre entre 6 000 et 7 000 euros/personne, vols compris.



La brochure de la production fluviale sera disponible en mars. Celle dédiée aux croisières en mer sera diffusée en avril.