TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Devises : la paire euro - dollar reste orientée à la hausse [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


La détente monétaire mondiale soutient l’économie et pourrait redonner de l’air au secteur du tourisme. Avec 168 baisses de taux en un an, le crédit redevient accessible, favorisant investissements et voyages, notamment en Europe où l’Espagne tire la croissance. Tandis que le dollar reste dominant et l’euro stable, la reprise progressive en Chine et aux États-Unis pourrait relancer la demande internationale dès 2025.


Rédigé par le Mardi 7 Octobre 2025

Sur le plan des devises, la paire euro/dollar reste orientée à la hausse avec un objectif autour de 1,20 d’ici la fin de l’année - Depositphotos.com, chekat
Sur le plan des devises, la paire euro/dollar reste orientée à la hausse avec un objectif autour de 1,20 d’ici la fin de l’année - Depositphotos.com, chekat
CroisiEurope
Bonne nouvelle : la liquidité mondiale est abondante.

En un an, les banques centrales ont abaissé leurs taux à 168 reprises, un mouvement d’une ampleur exceptionnelle, le troisième plus important après ceux de 2009 et de la crise du Covid.

Ce cycle touche à sa fin dans la plupart des économies, sauf aux États-Unis, où les taux pourraient encore baisser de 1,5 à 2 points.

Cette politique monétaire très accommodante soutient le crédit et l’activité économique, réduisant ainsi le risque de récession.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale semble toutefois intervenir un peu tard, alors que l’économie montre déjà des signes de redémarrage.

Combinées aux mesures budgétaires de l’administration Trump, ces baisses de taux pourraient entraîner une reprise de l’inflation en 2026, sans pour autant atteindre des niveaux inquiétants. Cette perspective pourrait cependant précipiter la fin du cycle d’assouplissement monétaire américain.

Malgré certaines craintes, le dollar reste la monnaie dominante. Selon la Banque des Règlements Internationaux, il représente encore 57,7% des réserves mondiales, un niveau quasi inchangé. L’euro reste stable autour de 20%, tandis que le yuan chinois recule légèrement à 2,1%.

Ces chiffres contredisent l’idée d’une dédollarisation : le billet vert conserve son statut de référence, faute d’alternative crédible, même si la diversification des réserves progresse lentement au profit de certaines devises émergentes.

En Europe, la croissance demeure modérée, mais inégale. Les pays du Sud, notamment l’Espagne, tirent la zone vers le haut avec une croissance estimée à 2,8% cette année, contre seulement 0,5 à 0,7% pour la France. Ce dynamisme espagnol s’explique par une discipline budgétaire retrouvée, un tourisme en plein essor et un bon usage des fonds européens, notamment dans les infrastructures et l’intelligence artificielle. Ce modèle reste difficile à reproduire en France.

Enfin, la Chine tiendra du 20 au 23 octobre 2025, le plénum du Parti communiste, un rendez-vous clé pour définir les grandes orientations économiques des prochaines années, alors que l’économie montre de timides signes de reprise.

A lire aussi : L’euro en route vers de nouveaux sommets face aux devises


Taux de change : le point technique

Le marché des changes poursuit sa forte expansion et confirme son rôle central dans la finance mondiale.

D’après les dernières données de la Banque des Règlements Internationaux, les volumes quotidiens moyens ont grimpé de 7 500 à 9 600 milliards de dollars en trois ans.

Cette hausse coïncide avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir et l’« effet Libération », même s’il serait réducteur d’attribuer cette dynamique uniquement à sa politique.

Sur le plan des devises, la paire euro/dollar reste orientée à la hausse avec un objectif autour de 1,20 d’ici la fin de l’année. Un retournement de tendance ne serait envisageable qu’en cas de repli sous le seuil de 1,1580, ce qui semble peu probable pour l’instant.

La tendance reste également positive pour l’euro face à la livre sterling et au yen.

Lire aussi : L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen

 

SUPPORTS HEBDO

RESISTANCES HEBDO

 

S1

S2

R1

R2

EUR/USD

1,1700

1,1659

1,1909

1,2000

EUR/GBP

0,8612

0,8589

0,8770

0,8823

EUR/CHF

0,9278

0,9233

0,9410

0,9421

EUR/CAD

1,6222

1,6180

1,6400

1,6422

EUR/JPY

170,90

169,99

175,00

176,22

Les annonces à suivre :

La semaine s’annonce particulièrement calme sur le plan économique.

En Asie, la période de congés en Chine, qui se prolonge jusqu’au 8 octobre, réduit fortement la liquidité sur le yuan.

Aux États-Unis, peu d’indicateurs sont attendus, si ce n’est l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan. Cependant, depuis la crise du Covid, cet indicateur a perdu de sa pertinence comme baromètre avancé de l’économie américaine, en raison d’un taux de réponse désormais trop faible.

Jour

Heure

Pays

Indicateur

A quoi s’attendre ?

Impact

06-08/10

X

Chine

Jours fériés

Faible liquidité sur le yuan chinois.

Faible

10/10

11:00

USA

Indice de confiance du consommateur de l’Université du Michigan (Octobre)

Précédent à 55,1 en septembre.

Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Lu 424 fois

Tags : mondial change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Devises : la paire euro - dollar reste orientée à la hausse [ABO]

Devises : la paire euro - dollar reste orientée à la hausse [ABO]

Tourisme durable : la transition doit être menée par les agents, sans attendre les clients ! [ABO] Tourisme durable : la transition doit être menée par les agents, sans attendre les clients ! [ABO]

Rivages du Monde poursuit sa montée en gamme [ABO] Rivages du Monde poursuit sa montée en gamme [ABO]

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO] Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO] Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO] Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Aer Lingus
Dernière heure

Tourisme durable : la transition doit être menée par les agents, sans attendre les clients ! [ABO]

Devises : la paire euro - dollar reste orientée à la hausse [ABO]

Toujours plus prisée, la Grèce régule son tourisme

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !

Rivages du Monde poursuit sa montée en gamme [ABO]

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

CROISIEUROPE - Acheteur/Négociateur expérimenté H/F - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AMPLITUDES - Technico-Commercial H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AMPLITUDES - Conseiller Voyages F/H - CDI - (Toulouse (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Tourisme : les réservations toujours orientées à la baisse

Tourisme : les réservations toujours orientées à la baisse
Partez en France

Partez en France

Ski : dans les stations françaises, une fréquentation au sommet cet hiver

Ski : dans les stations françaises, une fréquentation au sommet cet hiver
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Toujours plus prisée, la Grèce régule son tourisme

Toujours plus prisée, la Grèce régule son tourisme
Production

Production

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !

Asia fête ses 40 ans et veut étoffer son réseau d’agences de voyages !
AirMaG

AirMaG

Korean Air détaille son plan d’intégration des miles avec Asiana Airlines

Korean Air détaille son plan d’intégration des miles avec Asiana Airlines
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z

Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Réouverture du Four Seasons Resort Puerto Rico le 20 novembre 2025

Réouverture du Four Seasons Resort Puerto Rico le 20 novembre 2025
HotelMaG

Hébergement

Best Western accélère son développement en France et à l’international

Best Western accélère son développement en France et à l’international
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique

Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias