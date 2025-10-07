Devises : la paire euro - dollar reste orientée à la hausse [ABO]

n et confirme son rôle central dans la finance mondiale.D’après les dernières données de la Banque des Règlements Internationaux, les volumes quotidiens moyens ont grimpé de 7 500 à 9 600 milliards de dollars en trois ans.Cette hausse coïncide avec l’arrivée de Donald Trump au pouvoir et l’« effet Libération », même s’il serait réducteur d’attribuer cette dynamique uniquement à sa politique.. Un retournement de tendance ne serait envisageable qu’en cas de repli sous le seuil de 1,1580, ce qui semble peu probable pour l’instant.La tendance reste également positive pour l’euro face à la livre sterling et au yen.