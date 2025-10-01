USA : quelles sont les conséquences du shutdown sur les voyages ?

Nous attendons les annonces de chaque État dans la journée. L’Utah a déjà annoncé qu’il prendrait en charge les services dans les parcs nationaux.



La chose positive par rapport au shutdown d’il y a 10 ans, c’est que les États se sont préparés,

À l'heure où nous écrivons, il est encore difficile de jauger les conséquences d'une telle situation.Les États-Unis sont actuellement en pleine nuit, les informations arrivent donc au compte-gouttes." nous explique Jean Eustache, le patron d'Amerigo.Le Bureau du budget du Congrès (CBO) estime que cela va entraîner l'arrêt de 750 000 fonctionnaires partout aux États-Unis.Toujours selon le CBO, les décisions concernant les parcs et monuments nationaux — qui restent ouverts mais sans personnel pendant une interruption des crédits — sont prises par l’Administration.Des décisions qui ont varié d’un shutdown à l’autre.Par contre,