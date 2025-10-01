USA : quelles sont les conséquences du shutdown sur les voyages ?

Le shutdown aux USA va provoquer l'arrêt de centaines de milliers de fonctionnaires et provoquer des impacts dans le secteur du voyage - Depositphotos @jpldesigns
La crainte d'une paralysie de l'administration fédérale américaine est devenue réalité.
Donald Trump n'a pas pu faire passer le budget fédéral et se retrouve donc sans autorisation pour dépenser de l'argent, provoquant l'arrêt des activités non essentielles.
Ce n'est pas une première dans l'histoire des États-Unis, puisque cela s'était déjà produit en 2019, sous le 1er mandat du milliardaire américain. À l'époque, environ 800 000 fonctionnaires avaient cessé le travail pendant 35 jours.
Six ans plus tard, l'adoption du budget fédéral nécessitait d'obtenir 60 voix sur 100 au Sénat, dont 7 de la part des élus démocrates. Ce camp a décidé de ne faire aucune concession, comme ce fut le cas pour les Républicains.
Après le vote, donc sans les voix des démocrates, le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche a expliqué que les "agences concernées doivent maintenant mettre en œuvre leurs plans pour une fermeture ordonnée."
Une fermeture qui ne sera pas neutre pour le secteur du tourisme.
Donald Trump n'a pas pu faire passer le budget fédéral et se retrouve donc sans autorisation pour dépenser de l'argent, provoquant l'arrêt des activités non essentielles.
Ce n'est pas une première dans l'histoire des États-Unis, puisque cela s'était déjà produit en 2019, sous le 1er mandat du milliardaire américain. À l'époque, environ 800 000 fonctionnaires avaient cessé le travail pendant 35 jours.
Six ans plus tard, l'adoption du budget fédéral nécessitait d'obtenir 60 voix sur 100 au Sénat, dont 7 de la part des élus démocrates. Ce camp a décidé de ne faire aucune concession, comme ce fut le cas pour les Républicains.
Après le vote, donc sans les voix des démocrates, le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche a expliqué que les "agences concernées doivent maintenant mettre en œuvre leurs plans pour une fermeture ordonnée."
Une fermeture qui ne sera pas neutre pour le secteur du tourisme.
Parcs nationaux : quel est l'impact du shutdown ?
À l'heure où nous écrivons, il est encore difficile de jauger les conséquences d'une telle situation.
Les États-Unis sont actuellement en pleine nuit, les informations arrivent donc au compte-gouttes.
"Nous attendons les annonces de chaque État dans la journée. L’Utah a déjà annoncé qu’il prendrait en charge les services dans les parcs nationaux.
La chose positive par rapport au shutdown d’il y a 10 ans, c’est que les États se sont préparés," nous explique Jean Eustache, le patron d'Amerigo.
Le Bureau du budget du Congrès (CBO) estime que cela va entraîner l'arrêt de 750 000 fonctionnaires partout aux États-Unis.
A lire : Tourisme USA : l’hécatombe évitée, 2026 sera l'année de la relance ?
Toujours selon le CBO, les décisions concernant les parcs et monuments nationaux — qui restent ouverts mais sans personnel pendant une interruption des crédits — sont prises par l’Administration.
Des décisions qui ont varié d’un shutdown à l’autre.
D'après le plan d'urgence du ministère de l'Intérieur, que nous avons pu consulter, les parcs nationaux resteront ouverts, du moins les espaces communs, comme les routes, les sentiers, les belvédères... En somme, tous les lieux qui ne nécessitent pas la présence d'un salarié.
Par contre, les bâtiments nécessitant du personnel, comme les centres d'accueil des visiteurs ou des sites à l'image du Washington Monument, resteront fermés.
Les États-Unis sont actuellement en pleine nuit, les informations arrivent donc au compte-gouttes.
"Nous attendons les annonces de chaque État dans la journée. L’Utah a déjà annoncé qu’il prendrait en charge les services dans les parcs nationaux.
La chose positive par rapport au shutdown d’il y a 10 ans, c’est que les États se sont préparés," nous explique Jean Eustache, le patron d'Amerigo.
Le Bureau du budget du Congrès (CBO) estime que cela va entraîner l'arrêt de 750 000 fonctionnaires partout aux États-Unis.
A lire : Tourisme USA : l’hécatombe évitée, 2026 sera l'année de la relance ?
Toujours selon le CBO, les décisions concernant les parcs et monuments nationaux — qui restent ouverts mais sans personnel pendant une interruption des crédits — sont prises par l’Administration.
Des décisions qui ont varié d’un shutdown à l’autre.
D'après le plan d'urgence du ministère de l'Intérieur, que nous avons pu consulter, les parcs nationaux resteront ouverts, du moins les espaces communs, comme les routes, les sentiers, les belvédères... En somme, tous les lieux qui ne nécessitent pas la présence d'un salarié.
Par contre, les bâtiments nécessitant du personnel, comme les centres d'accueil des visiteurs ou des sites à l'image du Washington Monument, resteront fermés.
Voyage USA : la Statue de la Liberté et le Grand Canyon seront fermés !
Pour le responsable du tour-opérateur, chaque État pourrait décider de prendre en charge les activités non essentielles. Sauf que, pour le moment, à quelques rares exceptions près, personne n'est au courant de l'étendue de la prise en charge.
Et l'obélisque de Washington ne sera probablement pas le seul monument touristique fermé durant cette paralysie budgétaire.
En 2018, le gouverneur de l’État de New York avait pris en charge le maintien de l'ouverture de la Statue de la Liberté, ce ne sera pas le cas en 2025.
"Si la torche emblématique de Lady Liberty s'éteint, ce sera à cause des républicains de Washington qui ont refusé le bon sens et abandonné le peuple qu'ils ont été élus pour représenter," a déclaré, dans le New York Post, la gouverneure Kathy Hochul.
Elle refuse ainsi de verser les fonds pour maintenir le lieu ouvert. Et cette liste de sites fermés devrait rapidement s'allonger.
Le Grand Canyon connaîtra aussi le même sort.
Et l'obélisque de Washington ne sera probablement pas le seul monument touristique fermé durant cette paralysie budgétaire.
En 2018, le gouverneur de l’État de New York avait pris en charge le maintien de l'ouverture de la Statue de la Liberté, ce ne sera pas le cas en 2025.
"Si la torche emblématique de Lady Liberty s'éteint, ce sera à cause des républicains de Washington qui ont refusé le bon sens et abandonné le peuple qu'ils ont été élus pour représenter," a déclaré, dans le New York Post, la gouverneure Kathy Hochul.
Elle refuse ainsi de verser les fonds pour maintenir le lieu ouvert. Et cette liste de sites fermés devrait rapidement s'allonger.
Le Grand Canyon connaîtra aussi le même sort.
Voyage USA : le Smithsonian ouvert jusqu'au 6 octobre 2025
Autres articles
-
Tourisme USA : l’hécatombe évitée, 2026 sera l'année de la relance ? [ABO]
-
Voyages aux Etats-Unis : l’effet Trump s’estompe, pas la hausse des prix ! [ABO]
-
États-Unis : l'ESTA passera à 40 USD dès le 30 septembre 2025
-
Salt Lake City organise un webinaire pour faire découvrir la capitale de l’Utah
-
Etats-Unis : il était une fois l’Amérique
La gouverneure démocrate de l'Arizona a déclaré qu’elle ne souhaitait pas faire comme ses prédécesseurs et maintenir ce parc ouvert.
"L'administration Trump a réduit les dépenses de santé de centaines de milliers d'Arizoniens, imposé à l'État des lourdeurs administratives qui coûteront des dizaines de millions de dollars par an, et augmenté les impôts des familles et des entreprises arizoniennes à des niveaux historiques, par le biais d'une guerre commerciale irresponsable.
Par conséquent, l'Arizona ne peut plus se permettre de maintenir ses parcs nationaux ouverts," a déclaré son porte-parole.
Sur un total de 14 500 salariés dans les parcs nationaux, 9 296 seront suspendus, d'après le plan d'urgence du ministère de l'Intérieur. La précédente expérience avait été désastreuse pour ces écosystèmes sensibles.
Privé de personnel, les parcs avaient alors fait face à une accumulation de déchets, de plus certains avaient dû finalement fermer en raison des dégâts causés par des visiteurs non surveillés, comme le rapporte NBC News.
D'ailleurs, les responsables du National Park Service avaient déclaré en 2023, que tous les sites sous leur gestion seraient fermés si un shutdwon se produisait à nouveau.
De plus, la National Parks Conservation Association a exhorté tous les parcs nationaux à fermer complètement, en raison des risques de dégradation, dans un contexte de coupe budgétaire important depuis l'investiture de Donald Trump.
Le Service des parcs nationaux a perdu au moins 24 % de son personnel.
"L'administration Trump a réduit les dépenses de santé de centaines de milliers d'Arizoniens, imposé à l'État des lourdeurs administratives qui coûteront des dizaines de millions de dollars par an, et augmenté les impôts des familles et des entreprises arizoniennes à des niveaux historiques, par le biais d'une guerre commerciale irresponsable.
Par conséquent, l'Arizona ne peut plus se permettre de maintenir ses parcs nationaux ouverts," a déclaré son porte-parole.
Sur un total de 14 500 salariés dans les parcs nationaux, 9 296 seront suspendus, d'après le plan d'urgence du ministère de l'Intérieur. La précédente expérience avait été désastreuse pour ces écosystèmes sensibles.
Privé de personnel, les parcs avaient alors fait face à une accumulation de déchets, de plus certains avaient dû finalement fermer en raison des dégâts causés par des visiteurs non surveillés, comme le rapporte NBC News.
D'ailleurs, les responsables du National Park Service avaient déclaré en 2023, que tous les sites sous leur gestion seraient fermés si un shutdwon se produisait à nouveau.
De plus, la National Parks Conservation Association a exhorté tous les parcs nationaux à fermer complètement, en raison des risques de dégradation, dans un contexte de coupe budgétaire important depuis l'investiture de Donald Trump.
Le Service des parcs nationaux a perdu au moins 24 % de son personnel.
Voyage USA : un impact sur l'aérien attendu aussi, quid des visas ?
De son côté, le Smithsonian restera ouvert jusqu'au lundi 6 octobre 2025.
L'institution, ainsi que ses 21 musées et le zoo national, ont annoncé qu’ils utiliseraient les fonds de l'année précédente pour maintenir leurs activités. Le secteur va donc connaître l'ampleur des fermetures dans les prochaines heures.
L'autre point d'interrogation réside dans l'impact de cet arrêt du travail des fonctionnaires sur le transport aérien et ferroviaire.
Si les vols commerciaux continuent de circuler normalement, puisque les contrôleurs aériens et les agents de sécurité aéroportuaire font partie de la liste des services essentiels, les voyageurs doivent anticiper un temps d'attente supérieur à la normale lors du passage de la frontière.
En effet, les inspecteurs de la Federal Aviation Administration (FAA), l'équivalent de la DGAC, et les agents de la Transportation Security Administration (TSA) seront contraints de travailler sans salaire.
Lors du précédent shutdown, de nombreux agents de l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports s’étaient déclarés malades, ne souhaitant pas travailler sans revenu.
Cette situation avait entraîné des files d'attente pour le contrôle de sécurité dans certains aéroports américains. Des retards sont également attendus.
L'aéroport de Las Vegas invite les voyageurs à prévoir un délai supplémentaire sur place. La délivrance de visas, les demandes de passeport ainsi que les consulats ou ambassades devraient fonctionner normalement durant cette période.
À noter que de nombreux sites, mais aussi comptes officiels sur les réseaux sociaux, ne sont plus mis à jour faute de personnel.
L'institution, ainsi que ses 21 musées et le zoo national, ont annoncé qu’ils utiliseraient les fonds de l'année précédente pour maintenir leurs activités. Le secteur va donc connaître l'ampleur des fermetures dans les prochaines heures.
L'autre point d'interrogation réside dans l'impact de cet arrêt du travail des fonctionnaires sur le transport aérien et ferroviaire.
Si les vols commerciaux continuent de circuler normalement, puisque les contrôleurs aériens et les agents de sécurité aéroportuaire font partie de la liste des services essentiels, les voyageurs doivent anticiper un temps d'attente supérieur à la normale lors du passage de la frontière.
En effet, les inspecteurs de la Federal Aviation Administration (FAA), l'équivalent de la DGAC, et les agents de la Transportation Security Administration (TSA) seront contraints de travailler sans salaire.
Lors du précédent shutdown, de nombreux agents de l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports s’étaient déclarés malades, ne souhaitant pas travailler sans revenu.
Cette situation avait entraîné des files d'attente pour le contrôle de sécurité dans certains aéroports américains. Des retards sont également attendus.
L'aéroport de Las Vegas invite les voyageurs à prévoir un délai supplémentaire sur place. La délivrance de visas, les demandes de passeport ainsi que les consulats ou ambassades devraient fonctionner normalement durant cette période.
À noter que de nombreux sites, mais aussi comptes officiels sur les réseaux sociaux, ne sont plus mis à jour faute de personnel.