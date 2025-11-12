TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
ASEV Travel rejoint l’annuaire DestiMaG

ASEV Travel, réceptif en Asie du Sud-Est, intégré à l’annuaire des agences locales


L’agence réceptive ASEV Travel, spécialiste francophone de l'Asie du Sud-Est depuis 1995, a récemment rejoint l’annuaire DestiMaG. Elle se positionne comme partenaire des professionnels du tourisme pour des voyages sur-mesure, combinés ou en groupes, dans des pays tels que le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Chine, la Malaisie, Singapour ou encore la Birmanie.


Jeudi 13 Novembre 2025

ASEV Travel, spécialiste francophone de l'Asie du Sud-Est depuis 1995, a récemment rejoint l’annuaire DestiMaG de TourMaG.com - Photo : Freepik
Legends and Paradise
Basée au Vietnam, ASEV Travel opère sur l’ensemble de la région Asie du Sud-Est, incluant le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, la Malaisie, Singapour et la Chine du Sud.

L’agence s’appuie sur une équipe francophone locale expérimentée et sur un réseau de partenaires sélectionnés pour leur fiabilité.

Ses prestations couvrent tous les segments de l’activité réceptive :

- circuits sur-mesure pour individuels et groupes, combinés multi-pays, GIR ;

- accompagnement francophone tout au long du voyage ;

- assistance locale 24h/24 et 7j/7 ;

- programmes thématiques autour de la culture, de la nature, du balnéaire ou de l'aventure.

Grâce à cette implantation régionale, ASEV Travel permet aux agences partenaires de bâtir des itinéraires personnalisés selon les besoins de leur clientèle.

ASEV Travel : une démarche responsable et certifiée

ASEV Travel a engagé depuis plusieurs années une démarche responsable en matière de tourisme durable.

L’agence est certifiée Travelife, label international qui valorise les pratiques éthiques, la protection des ressources locales et la contribution au développement communautaire.

Elle privilégie les partenariats avec les acteurs locaux, le recours à des hébergements éco-responsables et la mise en valeur du patrimoine culturel des pays traversés.

En intégrant l'annuaire DestiMaG de TourMaG.com, ASEV Travel rejoint un ensemble de réceptifs francophones expérimentés au sein de l'outil de référence pour les professionnels souhaitant collaborer avec des partenaires fiables à l’international.

Retrouvez la fiche complète d’ASEV Travel sur l’annuaire TourMaG

