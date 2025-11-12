ASEV Travel rejoint l’annuaire DestiMaG

Vietnam, Asie du Sud-Est, incluant le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, la Malaisie, Singapour et la Chine du Sud.



L’agence s’appuie sur une équipe francophone locale expérimentée et sur un réseau de partenaires sélectionnés pour leur fiabilité.



Ses prestations couvrent tous les segments de l’activité réceptive :



- circuits sur-mesure pour individuels et groupes, combinés multi-pays, GIR ;



- accompagnement francophone tout au long du voyage ;



- assistance locale 24h/24 et 7j/7 ;



- programmes thématiques autour de la culture, de la nature, du balnéaire ou de l'aventure.



Grâce à cette implantation régionale, ASEV Travel permet aux agences partenaires de bâtir des itinéraires personnalisés selon les besoins de leur clientèle. Basée au ASEV Travel opère sur l’ensemble de la région, incluant le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, la Malaisie, Singapour et la Chine du Sud.L’agence s’appuie sur une équipe francophone locale expérimentée et sur un réseau de partenaires sélectionnés pour leur fiabilité.Ses prestations couvrent tous les segments de l’activité réceptive :- circuits sur-mesure pour individuels et groupes, combinés multi-pays, GIR ;- accompagnement francophone tout au long du voyage ;- assistance locale 24h/24 et 7j/7 ;- programmes thématiques autour de la culture, de la nature, du balnéaire ou de l'aventure.Grâce à cette implantation régionale,permet aux agences partenaires de bâtir des itinéraires personnalisés selon les besoins de leur clientèle.



ASEV Travel : une démarche responsable et certifiée





L’agence est certifiée



Elle privilégie les partenariats avec les acteurs locaux, le recours à des hébergements éco-responsables et la mise en valeur du patrimoine culturel des pays traversés.



En intégrant l'annuaire DestiMaG de TourMaG.com, ASEV Travel rejoint un ensemble de réceptifs francophones expérimentés au sein de l'outil de référence pour les professionnels souhaitant collaborer avec des partenaires fiables à l’international.



Retrouvez la fiche complète d’ASEV Travel sur l’annuaire TourMaG ASEV Travel a engagé depuis plusieurs années une démarche responsable en matière de tourisme durable. L’agence est certifiée Travelife, label international qui valorise les pratiques éthiques, la protection des ressources locales et la contribution au développement communautaire.Elle privilégie les, le recours à des hébergements éco-responsables et la mise en valeur du patrimoine culturel des pays traversés.En intégrant l'annuaire DestiMaG de TourMaG.com,rejoint un ensemble de réceptifs francophones expérimentés au sein de l'outil de référence pour les professionnels souhaitant collaborer avec des partenaires fiables à l’international.



Vous souhaitez, vous aussi, bénéficier d'une fiche annuaire ?