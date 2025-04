Elodie Blanchot : nos départs garantis (GIR) 2026 sont arrivés !

“Nous avons mené un véritable travail de fond sur notre production 2026, avec un objectif clair : affirmer notre positionnement de spécialiste en proposant des itinéraires encore plus cohérents, affinés et immersifs. Cette nouvelle édition est le fruit d’un an de réflexion, de retours terrain et d’explorations menées par nos équipes locales. Il ne s’agissait pas simplement d’ajuster des détails, mais bien de repenser les circuits pour offrir une expérience de voyage plus aboutie.”“Nous avons notamment revu la structure des journées, intégré davantage de temps de respiration, enrichi certaines étapes avec des expériences plus authentiques, et retravaillé les connexions entre les régions pour limiter les temps de trajet tout en préservant la richesse des découvertes. Cette approche nous a permis d’introduire de nouvelles étapes porteuses de sens : la vallée de Mai Chau au Vietnam, les paysages spectaculaires de Vang Vieng au Laos, ou encore des temps de rencontre plus approfondis au Cambodge, comme la visite d’ONG locales. Ces ajustements ne sont pas là pour faire « joli » sur un programme : ils sont le reflet de notre volonté de proposer des voyages concrets, ancrés dans le réel, pensés pour les clients de nos partenaires.”