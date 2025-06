Le Vietnam, un pays en pleine transformation : entretien avec Véronique Chappé, responsable de la production chez Easia Travel Vietnam

Véronique : “Il y en a beaucoup ! D’abord, la modernisation des routes et des infrastructures hôtelières partout dans le pays. Les Vietnamiens eux-mêmes voyagent plus, recherchent davantage de confort, de soins de santé, d’éducation. Ce changement se reflète aussi dans l’expérience touristique : les maisons sur pilotis des minorités au nord sont désormais souvent en ciment, moins typiques peut-être, mais bien plus confortables. Les marchés flottants, autrefois essentiels pour traverser le Mékong, disparaissent au profit de marchés terrestres, accessibles via de nouveaux ponts. Chez Easia Travel, nous avons toujours à cœur d’aller dénicher les pépites. Nos équipes sur le terrain font des inspections régulièrement tout au long de l’année.



Le pays évolue vite, et même si certaines traditions s’effacent, l’hospitalité reste intacte. Les nouvelles infrastructures routières et aéroportuaires permettent aussi un accès facilité à des zones auparavant plus isolées : les plages du sud, les côtes encore méconnues comme Phu Yen, ou les montagnes du nord deviennent plus accessibles, aussi bien pour les voyageurs vietnamiens que pour les visiteurs internationaux.”