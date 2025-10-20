Matari’i i ni’a 2025

Sous l’impulsion du Gouvernement de la Polynésie française, de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et de Tahiti Tourisme, deux grandes célébrations gratuites et ouvertes au public auront lieu :



● Jeudi 20 novembre 2025 à Papeete, avec une grande parade culturelle, des prestations de danse et de chant, un concert de Nohorai, Sissa-Sué Okota’i et un bal populaire avec le Royal Band, clôturés par un feu d’artifice.



● Samedi 22 novembre 2025 à Tautira, berceau de nombreuses traditions ancestrales, avec des ateliers culturels, des spectacles du Conservatoire Artistique de Polynésie française, un ma’a tahiti, et une observation commentée des étoiles.



Des navettes touristiques seront mises à disposition depuis les principaux hôtels de Tahiti pour permettre aux visiteurs de participer à ces événements festifs et immersifs.