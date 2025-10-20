TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Matari’i i ni’a 2025

Tahiti Et Ses Îles célèbre pour la première fois son nouveau jour férié dédié au lever des Pléiades.


Le 20 novembre 2025 marquera une date historique en Polynésie française : pour la première fois, le Matari’i i ni’a, symbole du lever des Pléiades et du début de la saison d’abondance, devient un jour férié officiel.

Cette reconnaissance culturelle majeure consacre une célébration ancestrale, inscrite au cœur du calendrier traditionnel polynésien, et témoigne de la volonté du Pays de valoriser son patrimoine immatériel et sa vision du monde.


Rédigé par Tahiti Tourisme le Lundi 3 Novembre 2025

© Tahiti Tourisme
© Tahiti Tourisme
CroisiEurope

Une fête astronomique, spirituelle et communautaire


Dans la cosmologie polynésienne, le Matari’i i ni’a marque le retour des pluies, la fertilité des terres et la profusion des ressources marines et végétales.

Ce phénomène astronomique, observé chaque année autour de novembre, symbolise le renouveau, la gratitude et la connexion entre les hommes, la nature et les étoiles.

Bien plus qu’un repère céleste, Matari’i i ni’a incarne un équilibre entre le vivant et l’univers, un temps de partage et d’unité qui structure la vie sociale, économique et rituelle du fenua.

Des célébrations ouvertes à tous

© Tahiti Tourisme
© Tahiti Tourisme
Sous l’impulsion du Gouvernement de la Polynésie française, de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et de Tahiti Tourisme, deux grandes célébrations gratuites et ouvertes au public auront lieu :

Jeudi 20 novembre 2025 à Papeete, avec une grande parade culturelle, des prestations de danse et de chant, un concert de Nohorai, Sissa-Sué Okota’i et un bal populaire avec le Royal Band, clôturés par un feu d’artifice.

Samedi 22 novembre 2025 à Tautira, berceau de nombreuses traditions ancestrales, avec des ateliers culturels, des spectacles du Conservatoire Artistique de Polynésie française, un ma’a tahiti, et une observation commentée des étoiles.

Des navettes touristiques seront mises à disposition depuis les principaux hôtels de Tahiti pour permettre aux visiteurs de participer à ces événements festifs et immersifs.

Une mise en lumière internationale

© Tahiti Tourisme
© Tahiti Tourisme
Dans le cadre de sa stratégie de tourisme durable, Tahiti Tourisme organisera des voyages de presse internationaux afin de faire rayonner cette célébration unique.

L’objectif : montrer une Polynésie authentique, vivante et fière de ses racines, où culture et nature sont indissociables.

À l’image du Matariki en Nouvelle-Zélande, le Matari’i i ni’a ambitionne de devenir un marqueur identitaire fort, reconnu à l’échelle mondiale.

Une célébration partagée à travers tout le fenua

© Tahiti Tourisme
© Tahiti Tourisme
En parallèle des événements officiels, de nombreuses communes, associations et établissements scolaires organiseront leurs propres festivités à travers les archipels.

Tous contribueront à faire vivre les savoirs ancestraux, à transmettre les pratiques culturelles et à renforcer le lien sacré entre l’homme, la nature et les étoiles.

L’ensemble du programme est disponible sur www.matarii.pf ainsi que sur les pages Facebook de Tahiti Tourisme et Te Fare Tauhiti Nui.


Rejoignez le programme Spécialiste de Tahiti Et Ses Îles

© Tahiti Tourisme
© Tahiti Tourisme

Les professionnels du tourisme et agents de voyage sont invités à rejoindre le Programme Spécialiste de Tahiti Et Ses Îles, une plateforme de formation gratuite qui leur permet de devenir experts de la destination, d’accéder à des contenus exclusifs et de recevoir en avant-première toutes les actualités culturelles, dont celles liées à Matari’i i ni’a.

Inscrivez-vous au Programme Spécialiste de Tahiti en cliquant ICI


À propos de Tahiti Tourisme, nous sommes là pour répondre à vos questions


Matari’i i ni’a 2025
Tahiti Tourisme est l’organisme de promotion touristique ou Destination Marketing Organisation (DMO) de la Polynésie française, plus connue sous le nom de Tahiti Et Ses Îles.

Tahiti Tourisme gère le marketing, la publicité, les relations publiques, la promotion, les événements et les programmes de commercialisation de la destination. Ayant pour mission première de faire venir des touristes à Tahiti Et Ses Îles, ce groupement d’intérêt économique est composé d’une équipe locale et de 9 représentants répartis dans le monde entier œuvrant sur 20 marchés internationaux.

Tahiti Tourisme assure également le bureau d’accueil et d’informations des visiteurs, ainsi que l’organisation d’évènements afin de favoriser le tourisme intérieur.  

Pour en savoir plus sur notre destination, visitez notre site www.TahitiTourisme.fr

Vous souhaitez nous contacter ?
Tahiti Tourisme
Email : trade@tahititourisme.fr
Téléphone : 01 53 43 53 95

facebook linkedin instagram youtube pinterest tiktok


Lu 335 fois

Tags : Tahiti Tourisme
Notez

Brand News DestiMaG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Le 20 novembre 2025 marquera une date historique en Polynésie française : pour la première fois, le...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Réveillon à Rio : Brazil Sensations vous ouvre les portes d'une nuit magique

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécois

Terres Métisses étoffe sa gamme de logements et sera présent au séminaire ATR

Patrick Fiori en concert

Madère : la magie de Noël et un Nouvel An spectaculaire avec Travel One Portugal

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
AirMaG

AirMaG

ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026

ITA Airways : la liaison Rome - Tel Aviv de retour le 1er janvier 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières

Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières
Distribution

Distribution

Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné

Taxation des aides aux vacances : un projet suspendu, mais pas abandonné
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hoshinoya Asuka : le nouvel hôtel de luxe signé Hoshino Resorts

Hoshinoya Asuka : le nouvel hôtel de luxe signé Hoshino Resorts
Partez en France

Partez en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias