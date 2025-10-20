Matari’i i ni’a 2025

Une fête astronomique, spirituelle et communautaire
Dans la cosmologie polynésienne, le Matari’i i ni’a marque le retour des pluies, la fertilité des terres et la profusion des ressources marines et végétales.
Ce phénomène astronomique, observé chaque année autour de novembre, symbolise le renouveau, la gratitude et la connexion entre les hommes, la nature et les étoiles.
Bien plus qu’un repère céleste, Matari’i i ni’a incarne un équilibre entre le vivant et l’univers, un temps de partage et d’unité qui structure la vie sociale, économique et rituelle du fenua.
Des célébrations ouvertes à tous
Sous l’impulsion du Gouvernement de la Polynésie française, de Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture et de Tahiti Tourisme, deux grandes célébrations gratuites et ouvertes au public auront lieu :
● Jeudi 20 novembre 2025 à Papeete, avec une grande parade culturelle, des prestations de danse et de chant, un concert de Nohorai, Sissa-Sué Okota’i et un bal populaire avec le Royal Band, clôturés par un feu d’artifice.
● Samedi 22 novembre 2025 à Tautira, berceau de nombreuses traditions ancestrales, avec des ateliers culturels, des spectacles du Conservatoire Artistique de Polynésie française, un ma’a tahiti, et une observation commentée des étoiles.
Des navettes touristiques seront mises à disposition depuis les principaux hôtels de Tahiti pour permettre aux visiteurs de participer à ces événements festifs et immersifs.
Une mise en lumière internationale
Dans le cadre de sa stratégie de tourisme durable, Tahiti Tourisme organisera des voyages de presse internationaux afin de faire rayonner cette célébration unique.
L’objectif : montrer une Polynésie authentique, vivante et fière de ses racines, où culture et nature sont indissociables.
À l’image du Matariki en Nouvelle-Zélande, le Matari’i i ni’a ambitionne de devenir un marqueur identitaire fort, reconnu à l’échelle mondiale.
Une célébration partagée à travers tout le fenua
En parallèle des événements officiels, de nombreuses communes, associations et établissements scolaires organiseront leurs propres festivités à travers les archipels.
Tous contribueront à faire vivre les savoirs ancestraux, à transmettre les pratiques culturelles et à renforcer le lien sacré entre l’homme, la nature et les étoiles.
L’ensemble du programme est disponible sur www.matarii.pf ainsi que sur les pages Facebook de Tahiti Tourisme et Te Fare Tauhiti Nui.
