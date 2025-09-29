Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti

Tahiti Times

En parallèle des modules en ligne,, animés par des experts de la destination. Ces sessions sont conçues pour approfondir des thématiques précises (culture, hébergement, transport inter-îles, activités phares, développement durable, etc.) et permettre aux participants d’interagir en direct.Chaque webinaire offre :● deset pratiques,● unavec des spécialistes locaux,● la possibilité de poser des questions et d’échanger avec les intervenants,● et unpour ceux qui n’ont pas pu y assister en direct.Ces rendez-vous constituent un complément idéal au e-learning, en apportant un contenu vivant, interactif et toujours en phase avec l’actualité de la destination.● 10 octobre 2025 à 10h :- Les hôtels à● 17 octobre 2025 à 10h :- La Culture à● 07 novembre 2025 à 11h :- Les croisières à● 14 novembre 2025 à 11h :- La Petite hôtellerie familiale à● 21 novembre 2025 à 11h :- Découvrir les Expériences à● 28 novembre 2025 à 11h :- Découvrir la plongée sous-marine à● 05 décembre 2025 à 11h :- Le charter nautique à● 12 décembre 2025 à 11h :- Les hôtels à● 19 décembre 2025 à 11h :- Les activités à