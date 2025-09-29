Rappel aux professionnels : exploitez pleinement le Programme Spécialiste de Tahiti

C’est dans cet esprit que Tahiti Tourisme propose le Programme Spécialiste Tahiti : un parcours de formation en ligne conçu pour donner aux professionnels du tourisme toutes les clés d’un conseil expert et différenciant.
Accessible depuis tahitispecialist.org, ce programme permet de transformer la curiosité en savoir concret, et le savoir en avantage compétitif.
Un programme officiel pour devenir expert de la destination
Le Programme Spécialiste Tahiti ne se limite pas à une simple documentation en ligne. C’est un parcours structuré et interactif, qui permet aux professionnels du voyage d’acquérir une expertise complète et directement exploitable dans leurs ventes.
Un contenu riche et pratique
● Archipels : compréhension fine des cinq archipels et de leurs spécificités.
● Produits : hébergements (pensions, hôtels, resorts), activités incontournables (plongée, croisières, randonnées, bien-être, culture).
● Pratique : logistique inter-îles, saisonnalité, climat et conseils essentiels à la préparation d’un séjour.
Chaque module est conçu de façon interactive, avec des quiz de validation, permettant une montée en compétence progressive et durable.
Une progression structurée en quatre niveaux
Le programme repose sur un système de certification clair, fondé à la fois sur la réussite des modules et sur les ventes réalisées. Chaque palier donne accès à de nouveaux avantages :
● Débutant :
Dès votre première connexion, vous obtenez un accès aux brochures en ligne, à la newsletter professionnelle de Tahiti Tourisme, ainsi qu’à des invitations pour participer à des webinaires et évènements.
● Niveau 1 :
En plus des avantages précédents, vous recevez un certificat et le logo officiel « Certifié Spécialiste de Tahiti », qui valorisent votre expertise auprès de vos clients et partenaires.
● Niveau 2 :
Ce palier vous ouvre une visibilité accrue : votre nom est référencé sur le site de Tahiti Tourisme dans la section « Trouver un spécialiste Tahiti Et Ses Îles ». Vous pouvez également répondre à des demandes de devis issues du site et être éligible à un premier voyage de familiarisation avec Tahiti Tourisme (selon disponibilité).
● Niveau 3 :
Le plus haut niveau de certification, qui offre un accès privilégié : voyages de familiarisation avancés, participation à des événements officiels de la destination, et possibilité de tenir un stand sur les salons en partenariat avec Tahiti Tourisme (selon éligibilité).
Des webinaires gratuits pour compléter la formation
En parallèle des modules en ligne, Tahiti Tourisme propose régulièrement des webinaires gratuits, animés par des experts de la destination. Ces sessions sont conçues pour approfondir des thématiques précises (culture, hébergement, transport inter-îles, activités phares, développement durable, etc.) et permettre aux participants d’interagir en direct.
Chaque webinaire offre :
● des informations actualisées et pratiques,
● un partage d’expérience avec des spécialistes locaux,
● la possibilité de poser des questions et d’échanger avec les intervenants,
● et un replay disponible pour ceux qui n’ont pas pu y assister en direct.
Ces rendez-vous constituent un complément idéal au e-learning, en apportant un contenu vivant, interactif et toujours en phase avec l’actualité de la destination.
IMPORTANT !! Si vous ne possédez pas de compte zoom, veuillez en créer avant de vous inscrire aux sessions.
● 10 octobre 2025 à 10h : Tahiti Times - Les hôtels à Tahiti Et Ses Îles :
Inscription au webinaire en ligne ICI
● 17 octobre 2025 à 10h : Tahiti Times - La Culture à Tahiti Et Ses Îles :
Inscription au webinaire en ligne ICI
● 07 novembre 2025 à 11h : Tahiti Times - Les croisières à Tahiti Et Ses Îles :
Inscription au webinaire en ligne ICI
● 14 novembre 2025 à 11h : Tahiti Times - La Petite hôtellerie familiale à Tahiti Et Ses Îles :
Inscription au webinaire en ligne ICI
● 21 novembre 2025 à 11h : Tahiti Times - Découvrir les Expériences à Tahiti Et Ses Îles :
Inscription au webinaire en ligne ICI
● 28 novembre 2025 à 11h : Tahiti Times - Découvrir la plongée sous-marine à Tahiti Et Ses Îles :
Inscription au webinaire en ligne ICI
● 05 décembre 2025 à 11h : Tahiti Times - Le charter nautique à Tahiti Et Ses Îles :
Inscription au webinaire en ligne ICI
● 12 décembre 2025 à 11h : Tahiti Times - Les hôtels à Tahiti Et Ses Îles :
Inscription au webinaire en ligne ICI
● 19 décembre 2025 à 11h : Tahiti Times - Les activités à Tahiti Et Ses Îles :
Inscription au webinaire en ligne ICI
Les bénéfices d'une spécialisation
En rejoignant le programme, les professionnels accèdent à des avantages stratégiques :
● Crédibilité accrue grâce à un label officiel.
● Visibilité renforcée avec référencement sur les supports Tahiti Tourisme.
● Ressources exclusives : brochures, vidéos, visuels marketing régulièrement mis à jour.
● Mise à jour continue grâce aux modules, aux newsletters et aux webinaires.
● Opportunités commerciales : leads qualifiés, campagnes conjointes, mise en avant sur le site TahitiTourisme.fr.
● Immersion terrain : voyages de familiarisation qui transforment l’expertise théorique en expérience vécue.
À propos de Tahiti Tourisme, nous sommes là pour répondre à vos questions
Tahiti Tourisme est l’organisme de promotion touristique ou Destination Marketing Organisation (DMO) de la Polynésie française, plus connue sous le nom de Tahiti Et Ses Îles.
Tahiti Tourisme gère le marketing, la publicité, les relations publiques, la promotion, les événements et les programmes de commercialisation de la destination. Ayant pour mission première de faire venir des touristes à Tahiti Et Ses Îles, ce groupement d’intérêt économique est composé d’une équipe locale et de 9 représentants répartis dans le monde entier œuvrant sur 20 marchés internationaux.
Tahiti Tourisme assure également le bureau d’accueil et d’informations des visiteurs, ainsi que l’organisation d’évènements afin de favoriser le tourisme intérieur.
Pour en savoir plus sur notre destination, visitez notre site www.TahitiTourisme.fr
Vous souhaitez nous contacter ?
Tahiti Tourisme
Email : trade@tahititourisme.fr
Téléphone : 01 53 43 53 95
