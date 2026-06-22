CroisiEurope, 50 ans et tout l’avenir devant elle

CroisiEurope a célébré ses 50 ans lors d'une série d'événements organisés à Paris et à Strasbourg, symboles d'une entreprise familiale tournée vers l'avenir - Photo : JDL
Cinquante ans après avoir inventé ou presque la croisière fluviale en France, CroisiEurope ne regarde pas dans le rétroviseur.
Si la compagnie familiale a profité de son 50e anniversaire, en 2026, pour réunir plus de 1 200 invités à Strasbourg, son message est résolument tourné vers l'avenir.
Modernisation de la flotte, montée en gamme, nouvelles expériences et renforcement des liens avec les agences de voyages : l'entreprise entend consolider son statut de leader européen du secteur.
À Strasbourg, où tout a commencé en 1976 sous l'impulsion de Gérard Schmitter, la troisième génération de la famille est désormais aux commandes aux côtés de la deuxième.
Une transmission qui illustre la continuité d'une entreprise restée indépendante et familiale, malgré une dimension devenue internationale.
Aujourd'hui, CroisiEurope emploie près de 2 000 collaborateurs, transporte environ 205 000 passagers par an et réalise un chiffre d'affaires de 258 millions d'euros.
Un passager sur deux revient naviguer avec la compagnie, preuve d'une fidélité rarement observée dans le tourisme. Plus de la moitié de la clientèle est française, tandis que les marchés internationaux, notamment américain, australien et japonais, poursuivent leur progression.
Si la compagnie familiale a profité de son 50e anniversaire, en 2026, pour réunir plus de 1 200 invités à Strasbourg, son message est résolument tourné vers l'avenir.
Modernisation de la flotte, montée en gamme, nouvelles expériences et renforcement des liens avec les agences de voyages : l'entreprise entend consolider son statut de leader européen du secteur.
À Strasbourg, où tout a commencé en 1976 sous l'impulsion de Gérard Schmitter, la troisième génération de la famille est désormais aux commandes aux côtés de la deuxième.
Une transmission qui illustre la continuité d'une entreprise restée indépendante et familiale, malgré une dimension devenue internationale.
Aujourd'hui, CroisiEurope emploie près de 2 000 collaborateurs, transporte environ 205 000 passagers par an et réalise un chiffre d'affaires de 258 millions d'euros.
Un passager sur deux revient naviguer avec la compagnie, preuve d'une fidélité rarement observée dans le tourisme. Plus de la moitié de la clientèle est française, tandis que les marchés internationaux, notamment américain, australien et japonais, poursuivent leur progression.
"Le haut de gamme accessible"
Arrivé il y a moins d'un an à la direction commerciale France, Jawad Benameur porte un regard neuf sur la marque. "Si je devais définir aujourd'hui le produit CroisiEurope en une seule expression, je parlerais de haut de gamme accessible."
Selon lui, cette promesse résume parfaitement le positionnement de la compagnie.
Des bateaux à taille humaine, une navigation paisible, une immersion culturelle au cœur des villes européennes et un véritable tout inclus constituent les principaux arguments de vente.
"Toutes les grandes capitales européennes se sont construites autour des fleuves. Arriver directement au cœur de Budapest, Paris ou Vienne, sans les contraintes habituelles, reste une expérience unique."
À cela s'ajoute une attente devenue essentielle chez les voyageurs : la maîtrise du budget. " Les clients ont besoin de savoir exactement ce qu'ils vont dépenser pendant leurs vacances. Notre formule tout inclus répond parfaitement à cette attente."
Le directeur commercial prend comme exemple Venise. "Nous sommes place Saint-Marc en formule tout inclus".
Selon lui, cette promesse résume parfaitement le positionnement de la compagnie.
Des bateaux à taille humaine, une navigation paisible, une immersion culturelle au cœur des villes européennes et un véritable tout inclus constituent les principaux arguments de vente.
"Toutes les grandes capitales européennes se sont construites autour des fleuves. Arriver directement au cœur de Budapest, Paris ou Vienne, sans les contraintes habituelles, reste une expérience unique."
À cela s'ajoute une attente devenue essentielle chez les voyageurs : la maîtrise du budget. " Les clients ont besoin de savoir exactement ce qu'ils vont dépenser pendant leurs vacances. Notre formule tout inclus répond parfaitement à cette attente."
Le directeur commercial prend comme exemple Venise. "Nous sommes place Saint-Marc en formule tout inclus".
Des investissements permanents
Cette montée en gamme passe d’abord par la flotte. "Chaque année, nous investissons massivement dans notre flotte, de manière à garder une flotte qui monte en gamme, qui est toujours moderne", souligne Jawad Benameur.
Le MS Mistral a ainsi été rénové afin de proposer "un produit beaucoup plus abouti, beaucoup plus moderne".
Sur le Douro, la compagnie a également modernisé les piscines de ses navires afin d’harmoniser le niveau de confort sur l’ensemble de la flotte naviguant sur ce fleuve.
L’innovation concerne aussi l’expérience à bord. CroisiEurope travaille sur une refonte de la restauration, avec des cartes davantage ancrées dans les terroirs traversés et, à partir de 2027, la mise en place du choix du plat. "C’est important d’avoir cette dimension servicielle améliorée également dans la table", estime le directeur commercial France.
CroisiEurope ne travaille pas seulement sur ses bateaux, mais aussi sur le contenu même de ses voyages. Selon Jawad Benameur, le client ne choisit plus uniquement un itinéraire : il recherche désormais une expérience complète.
La compagnie renforce ainsi ses croisières thématiques autour de la gastronomie, du patrimoine, de la randonnée ou des marchés de Noël.
Elle va aussi plus loin avec des événements ponctuels, comme une croisière permettant d’assister à un concert d’André Rieu, ou une autre pensée autour d’une éclipse solaire en Espagne.
Le MS Mistral a ainsi été rénové afin de proposer "un produit beaucoup plus abouti, beaucoup plus moderne".
Sur le Douro, la compagnie a également modernisé les piscines de ses navires afin d’harmoniser le niveau de confort sur l’ensemble de la flotte naviguant sur ce fleuve.
L’innovation concerne aussi l’expérience à bord. CroisiEurope travaille sur une refonte de la restauration, avec des cartes davantage ancrées dans les terroirs traversés et, à partir de 2027, la mise en place du choix du plat. "C’est important d’avoir cette dimension servicielle améliorée également dans la table", estime le directeur commercial France.
CroisiEurope ne travaille pas seulement sur ses bateaux, mais aussi sur le contenu même de ses voyages. Selon Jawad Benameur, le client ne choisit plus uniquement un itinéraire : il recherche désormais une expérience complète.
La compagnie renforce ainsi ses croisières thématiques autour de la gastronomie, du patrimoine, de la randonnée ou des marchés de Noël.
Elle va aussi plus loin avec des événements ponctuels, comme une croisière permettant d’assister à un concert d’André Rieu, ou une autre pensée autour d’une éclipse solaire en Espagne.
Simplifier la vie des agents de voyages
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La compagnie avance également sur le terrain digital.
Une application mobile est actuellement testée sur plusieurs bateaux avant un déploiement progressif. Elle doit permettre aux passagers de retrouver leurs excursions, le programme de la journée, le thème des soirées et les informations utiles à bord. "Cela améliore toujours le parcours client, et ça devient un must-have maintenant dans une semaine de vacances", explique Jawad Benameur.
CroisiEurope veut aussi simplifier la vie des distributeurs. La compagnie travaille à l’amélioration de son site B2B, avec notamment un moteur de vols dynamique, un parcours de connexion plus fluide et davantage de formulaires en ligne pour permettre aux agences de gagner du temps, notamment sur les demandes d’annulation.
"Ce qu’on entend le plus de nos amis agents de voyages, c’est le besoin de gagner du temps", insiste Jawad Benameur.
Autre nouveauté : la mise en place d’un programme agences structuré autour de quatre statuts - bronze, silver, gold et platinum. L’objectif est d’adapter le niveau d’information, de formation, d’animation commerciale et d’accompagnement marketing à la maturité de chaque partenaire.
CroisiEurope prévoit aussi des supports personnalisables, des opérations BtoBtoC, des vitrophanies pour certains partenaires et des récompenses adaptées à la performance commerciale. "On parle de voyages en Afrique à gagner avec des vols. On souhaitait créer un programme qui n’oublie personne", résume Jawad Benameur.
"Avec des chèques-cadeaux, nous valorisons chaque vente, il faut que l'on soit capable de récompenser les agents de voyages qui nous soutiennent depuis des années."
Pour la compagnie, cette stratégie traduit une conviction : la distribution reste un pilier de son modèle économique. "Nous souhaitons vraiment travailler main dans la main avec la distribution", conclut le directeur commercial France.
Une application mobile est actuellement testée sur plusieurs bateaux avant un déploiement progressif. Elle doit permettre aux passagers de retrouver leurs excursions, le programme de la journée, le thème des soirées et les informations utiles à bord. "Cela améliore toujours le parcours client, et ça devient un must-have maintenant dans une semaine de vacances", explique Jawad Benameur.
CroisiEurope veut aussi simplifier la vie des distributeurs. La compagnie travaille à l’amélioration de son site B2B, avec notamment un moteur de vols dynamique, un parcours de connexion plus fluide et davantage de formulaires en ligne pour permettre aux agences de gagner du temps, notamment sur les demandes d’annulation.
"Ce qu’on entend le plus de nos amis agents de voyages, c’est le besoin de gagner du temps", insiste Jawad Benameur.
Autre nouveauté : la mise en place d’un programme agences structuré autour de quatre statuts - bronze, silver, gold et platinum. L’objectif est d’adapter le niveau d’information, de formation, d’animation commerciale et d’accompagnement marketing à la maturité de chaque partenaire.
CroisiEurope prévoit aussi des supports personnalisables, des opérations BtoBtoC, des vitrophanies pour certains partenaires et des récompenses adaptées à la performance commerciale. "On parle de voyages en Afrique à gagner avec des vols. On souhaitait créer un programme qui n’oublie personne", résume Jawad Benameur.
"Avec des chèques-cadeaux, nous valorisons chaque vente, il faut que l'on soit capable de récompenser les agents de voyages qui nous soutiennent depuis des années."
Pour la compagnie, cette stratégie traduit une conviction : la distribution reste un pilier de son modèle économique. "Nous souhaitons vraiment travailler main dans la main avec la distribution", conclut le directeur commercial France.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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