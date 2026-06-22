CroisiEurope, 50 ans et tout l’avenir devant elle

La compagnie avance également sur le terrain digital.



Une application mobile est actuellement testée sur plusieurs bateaux avant un déploiement progressif. Elle doit permettre aux passagers de retrouver leurs excursions, le programme de la journée, le thème des soirées et les informations utiles à bord. "Cela améliore toujours le parcours client, et ça devient un must-have maintenant dans une semaine de vacances" , explique Jawad Benameur.



CroisiEurope veut aussi simplifier la vie des distributeurs. La compagnie travaille à l’amélioration de son site B2B, avec notamment un moteur de vols dynamique, un parcours de connexion plus fluide et davantage de formulaires en ligne pour permettre aux agences de gagner du temps, notamment sur les demandes d’annulation.



"Ce qu’on entend le plus de nos amis agents de voyages, c’est le besoin de gagner du temps" , insiste Jawad Benameur.



Autre nouveauté : la mise en place d’un programme agences structuré autour de quatre statuts - bronze, silver, gold et platinum. L’objectif est d’adapter le niveau d’information, de formation, d’animation commerciale et d’accompagnement marketing à la maturité de chaque partenaire.



CroisiEurope prévoit aussi des supports personnalisables, des opérations BtoBtoC, des vitrophanies pour certains partenaires et des récompenses adaptées à la performance commerciale. "On parle de voyages en Afrique à gagner avec des vols. On souhaitait créer un programme qui n’oublie personne" , résume Jawad Benameur.



"Avec des chèques-cadeaux, nous valorisons chaque vente, il faut que l'on soit capable de récompenser les agents de voyages qui nous soutiennent depuis des années."



Pour la compagnie, cette stratégie traduit une conviction : la distribution reste un pilier de son modèle économique. " Nous souhaitons vraiment travailler main dans la main avec la distribution" , conclut le directeur commercial France.