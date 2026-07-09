Aérien : pourquoi une menace de grève plane sur le ciel français en août ?

Les pensions CRPN non versées à cause de ce mécanisme seraient définitivement perdues. Pire encore, elles iraient alimenter les comptes publics.



C’est un début de siphonage de notre caisse, vieux rêve des gouvernements de tous bords. Cette logique remet en cause les spécificités de notre régime et constitue une nouvelle attaque contre l’autonomie de la CRPN

la gestion du fonds de retraite, du fonds de majoration, en complément de l’assurance chômage perçue par les salariés du secteur, mais aussi du fonds d’assurance, attribuant des indemnités en capital en cas de décès, puis du fonds social, visant à porter secours aux affiliés ou à leurs ayants droit

la gestion financière du patrimoine mobilier et immobilier est performante

exigences médicales permanentes, forte pénibilité, risques opérationnels, maintien d’une aptitude médicale et durée de carrière limitée par la réglementation aéronautique

Sauf que, pour les PNC, cette réforme est inconcevable. "", proteste le SNPNC.Pour rappel, la CRPN est apparue au début des années 1950.Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, elle a pour but d’assurer "".Nous parlons là d’un régime particulier.La caisse a pris la forme d’, du même type que les associations.Elle remplit une mission d’intérêt général. Elle veille aussi à collecter, auprès des compagnies desservant la France, les cotisations sociales dues dans le cadre du régime de retraite de ses adhérents.Depuis quelques années, le gouvernement tente d’attaquer ce modèle, même s’il reconnaît que "", avec desEt d’après les syndicats,Pour eux, cette attaque, à travers la réforme du CER, revient à nier les spécificités propres à cette industrie, à savoir les "", peut-on lire dans une lettre adressée par les syndicats à Sébastien Lecornu.