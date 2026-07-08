Thai Airways ajoute un deuxième vol quotidien entre Paris et Bangkok dès décembre

« Cette double fréquence quotidienne illustre l'importance stratégique de la station de Paris pour notre réseau, et témoigne de la confiance renouvelée de notre siège envers l'équipe parisienne », souligne Serge Rigal dans son message.



Au-delà de l'augmentation des capacités, cette nouvelle fréquence doit également améliorer les possibilités de correspondances via le hub de Bangkok vers les différentes destinations du réseau asiatique de Thai Airways.