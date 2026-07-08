Thai Airways ajoute un deuxième vol quotidien entre Paris et Bangkok dès décembre - Depositphotos.com Auteur soosjozsef
Thai Airways poursuit le développement de son offre entre la France et la Thaïlande.
Dans un message publié sur LinkedIn, Serge Rigal, Deputy Manager Sales France de la compagnie, annonce la mise en service d'un deuxième vol quotidien entre Paris et Bangkok à partir du 1er décembre 2026.
Cette nouvelle liaison sera opérée en Boeing 787-9 et viendra compléter le vol quotidien existant assuré en Boeing 777-300ER, configuré avec 42 sièges en classe Affaires et 306 sièges en classe Économique.
Les vols sont d'ores et déjà ouverts à la réservation dans les systèmes de distribution (GDS).
Dans un message publié sur LinkedIn, Serge Rigal, Deputy Manager Sales France de la compagnie, annonce la mise en service d'un deuxième vol quotidien entre Paris et Bangkok à partir du 1er décembre 2026.
Cette nouvelle liaison sera opérée en Boeing 787-9 et viendra compléter le vol quotidien existant assuré en Boeing 777-300ER, configuré avec 42 sièges en classe Affaires et 306 sièges en classe Économique.
Les vols sont d'ores et déjà ouverts à la réservation dans les systèmes de distribution (GDS).
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« Cette double fréquence quotidienne illustre l'importance stratégique de la station de Paris pour notre réseau, et témoigne de la confiance renouvelée de notre siège envers l'équipe parisienne », souligne Serge Rigal dans son message.
Au-delà de l'augmentation des capacités, cette nouvelle fréquence doit également améliorer les possibilités de correspondances via le hub de Bangkok vers les différentes destinations du réseau asiatique de Thai Airways.
Au-delà de l'augmentation des capacités, cette nouvelle fréquence doit également améliorer les possibilités de correspondances via le hub de Bangkok vers les différentes destinations du réseau asiatique de Thai Airways.