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Pas-de-Calais Tourisme mise sur les vacances de proximité cet été

30 expériences à moins de 10 euros


Face aux contraintes budgétaires et à l'évolution des habitudes de consommation, Pas-de-Calais Tourisme lance sa campagne estivale "Cet été, on joue à domicile". L'agence départementale met en avant une trentaine d'expériences accessibles à moins de 10 euros.


Rédigé par le Mercredi 8 Juillet 2026 à 10:34

Pas-de-Calais Tourisme lance sa campagne estivale "Cet été, on joue à domicile" - Depositphotos.com, packshot
Pas-de-Calais Tourisme lance sa campagne estivale "Cet été, on joue à domicile" - Depositphotos.com, packshot
IFTM
À l'heure où le pouvoir d'achat continue d'influencer les choix de vacances des Français, Pas-de-Calais Tourisme lance une campagne estivale axée sur le tourisme de proximité.

Baptisée "Cet été, on joue à domicile", elle met en avant une sélection de 30 activités accessibles, complétée par des solutions de transport à tarif réduit ou gratuites afin d'inciter les habitants à profiter de leur territoire.

Alors que de nombreuses familles limitent leurs déplacements pendant l'été, l'agence départementale entend faire de la proximité une alternative aux vacances traditionnelles.

La campagne s'adresse ainsi à l'ensemble des habitants du Pas-de-Calais, qu'ils partent ou non en congés, en les invitant à profiter des week-ends, des mercredis ou des journées de repos pour organiser des sorties près de chez eux.

Des activités à petits prix

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La sélection rassemble 30 expériences réparties sur l'ensemble du département, toutes proposées à moins de 10 euros par personne. Plusieurs sont même gratuites.

Parmi les sites mis en avant figurent notamment une balade à bord du Dragon de Calais, une découverte des marais en bacôve à la Maison du Marais, une journée au parc départemental d'Ohlain ou encore une visite de la Chèvrerie de la Planquette.

À travers cette programmation, Pas-de-Calais Tourisme souhaite proposer des loisirs faciles d'accès, sans réservation complexe ni longs déplacements, afin de favoriser des sorties spontanées.

Au-delà de l'offre d'activités, la campagne entend répondre à plusieurs freins régulièrement évoqués par les familles : le budget, les coûts de transport, l'organisation ou encore la complexité de préparer une journée de loisirs.

L'agence départementale défend ainsi un modèle où la proximité permet de réduire les dépenses, les temps de trajet et les contraintes logistiques, tout en offrant davantage de flexibilité.

"Cet été, nous faisons un pari simple : faire de la proximité une vraie liberté avec une sélection d'activités accessibles, des transports facilités et un territoire à portée de main", souligne Valérie Sobierajski, directrice de Pas-de-Calais Tourisme.

Des transports gratuits ou à 1 euro

Pour accompagner cette démarche, plusieurs dispositifs de mobilité sont également mobilisés durant la saison estivale.

Les Mercredis de l'Été proposent des navettes gratuites permettant de rejoindre le littoral, tandis que le TER à 1 euro offre la possibilité de parcourir la région à moindre coût tout en favorisant des déplacements plus respectueux de l'environnement.

En associant offres de loisirs et solutions de transport, Pas-de-Calais Tourisme souhaite renforcer l'accessibilité des activités touristiques et encourager les habitants à (re)découvrir leur territoire tout au long de l'été.

Une page dédiée recense l'ensemble des expériences proposées ainsi que les informations pratiques nécessaires à l'organisation des sorties.


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Tags : ete, pas de calais
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