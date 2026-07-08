Pas-de-Calais Tourisme mise sur les vacances de proximité cet été

Cet été, nous faisons un pari simple : faire de la proximité une vraie liberté avec une sélection d'activités accessibles, des transports facilités et un territoire à portée de main

La sélection rassembleréparties sur l'ensemble du département, toutes proposées à moins de 10 euros par personne. Plusieurs sont même gratuites.Parmi les sites mis en avant figurent notamment une, une découverte des marais en bacôve à la Maison du Marais, une journée au parc départemental d'Ohlain ou encore une visite de la Chèvrerie de la Planquette.À travers cette programmation, Pas-de-Calais Tourisme souhaite proposer, sans réservation complexe ni longs déplacements, afin de favoriser des sorties spontanées.Au-delà de l'offre d'activités, la campagne entend répondre: le budget , les coûts de transport, l'organisation ou encore la complexité de préparer une journée de loisirs.L'agence départementale défend ainsi un modèle où, les temps de trajet et les contraintes logistiques, tout en offrant davantage de flexibilité.", souligne Valérie Sobierajski , directrice de Pas-de-Calais Tourisme.