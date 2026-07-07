" La cotation implique de nombreuses réglementations, des règles particulières et des choses que l’on ne peut pas faire.



C’est beaucoup plus contraignant que pour les structures qui ne sont pas cotées. Ainsi, en restant en Bourse, nous nous privons de ce type d’investisseurs, qui ne veulent pas investir dans les sociétés cotées.



Et l’inverse n’est pas vrai. Les fonds de private equity ne veulent que des entreprises qui ne sont pas en Bourse.



Nous sommes donc arrivés au constat que cela ne sert plus à rien d’être coté, car il y a davantage d’inconvénients. Il vaut donc mieux sortir du marché ", nous explique Alain Capestan.



À noter que ces fonds de private equity traversent depuis quelques mois une crise larvée qui inquiète les observateurs. Face à une baisse du nombre d’opérations et à des cycles d’investissement plus longs, ces acteurs rencontrent des problèmes de liquidités.



Mais cela ne semble pas trop inquiéter le géant français, qui finalise donc son offre publique d’achat lancée par la holding Avantage, composée des fondateurs de Voyageurs du Monde, à hauteur de 23 %, aux côtés de fonds comme Certares, avec 29 %, Crédit Mutuel Equity, avec 32 %, BNP Paribas Développement, Montefiore, Kairos Alpha et Bpifrance.



" Nous faisons une nouvelle opération qui va nous engager avec nos actionnaires actuels pour les cinq prochaines années.



Et comme des fonds comme Certares, CME et Bpifrance détenaient aussi des actions Voyageurs du Monde en Bourse, ils les ont apportées pour procéder à l’augmentation de capital. La participation d’Avantage passera donc de 62 à 85 %.



Sur cette base, nous reconstruisons un business model pour les cinq prochaines années ", poursuit-il.