Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée

01. En quoi un voyage en Albanie modifie-t-il la perception de l’Europe ?

02. Quelles expériences locales laissent les traces les plus durables ?

03. Où conseilleriez-vous d’aller pour sortir des circuits habituels ?

L’Albanie détruit un mythe : celui que le continent européen a été intégralement exploré, uniformisé, mis en carte. On arrive dans la vallée du Drinos un matin de brume, on voit Gjirokastra se découper sur ses falaises, et quelque chose bascule. Ce n’est pas une reconstitution historique ni une mise en scène pour touristes. C’est une ville habituelle, habitée, qui a choisi de rester elle-même. Nos voyageurs rentrent avec un sentiment peu fréquent dans le voyage contemporain : celui d’avoir réellement découvert quelque chose.Trois moments reviennent systématiquement. D’abord, le dîner chez une famille de Përmet — du fromage fait maison, du vin local, un agneau de la ferme voisine. Pas un restaurant, une table. Ensuite, la visite de la Maison Skënduli à Gjirokastra, où le propriétaire, neuvième génération, ouvre lui-même les portes et raconte chaque détail comme si c’était la première fois. Enfin, une baignade dans la Vjosa, le seul fleuve sauvage d’Europe, dans une eau d’une pureté qui semble improbable. Ces expériences ne se réservent pas sur une application. Elles se trouvent parce qu’on est au bon endroit, avec les bonnes personnes.Trois zones que nous défendons depuis le début. La région de Përmet : la Vjosa, les gorges de Lengarica, la vallée de Zagori avec ses villages de montagne quasi déserts. Les environs de Nivica ensuite : un canyon encore confidentiel, des vasques naturelles au fond des gorges, une lumière saisissante sur les falaises. Et le lac de Prespa enfin, aux frontières de trois pays, réserve naturelle avec une église troglodyte aux fresques byzantines. Dans ces trois endroits, on croise des bergers, des pêcheurs, et de temps à autre un voyageur qui a eu la même idée. Pas de foule.