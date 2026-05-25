La Grèce dans sa totalité : Worldia et SKY Express ouvrent l'accès aux îles préservées

SKY Express : le maillage aérien qui change tout

Élue « Compagnie aérienne de l'année » par l'ERA (European Regions Airline Association) et opératrice de la flotte la plus récente de Grèce - et l'une des plus modernes d'Europe - , SKY Express s'est imposée comme une référence sur le marché régional. Avec 33 destinations domestiques desservies ( îles et villes continentales confondues ) et 60 destinations au total en comptant son réseau international, la compagnie offre une couverture qui, pour un professionnel du voyage, représente bien plus qu'une carte étendue : c'est la possibilité concrète de construire des itinéraires multi-destinations sans nuit perdue, sans compromis sur la fluidité du séjour.



Depuis la France, la compagnie s'inscrit naturellement dans les circuits de vente : les voyageurs embarquent depuis Paris, Lille, Bruxelles, Nantes, Lyon ou Marseille, avec des vols directs vers Athènes, Rhodes et Héraklion. La connexion avec le hub athénien ouvre ensuite l'ensemble du réseau domestique, permettant d'accéder à des archipels que beaucoup d'opérateurs peinent encore à couvrir sérieusement.



Pour les agences qui cherchent à sortir de l'offre standardisée, ce type de connectivité est une ressource précieuse. Elle rend viables des destinations qui ne l'étaient pas — pas parce qu'elles manquaient d'attrait, mais parce qu'elles manquaient d'accessibilité perçue et donc de visibilité.