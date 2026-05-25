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La Grèce dans sa totalité : Worldia et SKY Express ouvrent l'accès aux îles préservées

En partenariat avec Worldia et SKY Express


Santorin bondée en août, Mykonos à prix d'or, Athènes survolée en transit - la Grèce de carte postale, tout le monde la connaît. Mais derrière ce vernis surexposé se dessine une tout autre destination : celle des criques désertes au petit matin, des villages blancs hors du temps, des tavernes où le patron est aussi le pêcheur du matin. C'est cette Grèce-là, plus vaste, plus diverse et souvent plus abordable, que Worldia a choisi de mettre au centre de son offre — avec SKY Express comme partenaire aérien pour en ouvrir les portes.


Rédigé par Worldia le Lundi 1 Juin 2026 à 00:05

© Unsplash - Tânia Mousinho
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SKY Express : le maillage aérien qui change tout


Élue « Compagnie aérienne de l'année » par l'ERA (European Regions Airline Association) et opératrice de la flotte la plus récente de Grèce - et l'une des plus modernes d'Europe - , SKY Express s'est imposée comme une référence sur le marché régional. Avec 33 destinations domestiques desservies ( îles et villes continentales confondues ) et 60 destinations au total en comptant son réseau international, la compagnie offre une couverture qui, pour un professionnel du voyage, représente bien plus qu'une carte étendue : c'est la possibilité concrète de construire des itinéraires multi-destinations sans nuit perdue, sans compromis sur la fluidité du séjour.

Depuis la France, la compagnie s'inscrit naturellement dans les circuits de vente : les voyageurs embarquent depuis Paris, Lille, Bruxelles, Nantes, Lyon ou Marseille, avec des vols directs vers Athènes, Rhodes et Héraklion. La connexion avec le hub athénien ouvre ensuite l'ensemble du réseau domestique, permettant d'accéder à des archipels que beaucoup d'opérateurs peinent encore à couvrir sérieusement.

Pour les agences qui cherchent à sortir de l'offre standardisée, ce type de connectivité est une ressource précieuse. Elle rend viables des destinations qui ne l'étaient pas — pas parce qu'elles manquaient d'attrait, mais parce qu'elles manquaient d'accessibilité perçue et donc de visibilité.

Worldia : une production grecque la plus complète du marché

Du côté de Worldia, le travail de fond est là. La plateforme a structuré une offre grecque à la carte qui couvre l'ensemble de la Grèce continentale et la quasi-totalité des îles ouvertes au tourisme — soit plus de 55 îles connectées en vols et en ferries, 2 000 hôtels en sélection du 2 au 5 étoiles, et 150 activités référencées pour enrichir chaque séjour. Une amplitude pensée pour répondre à tous les profils : familles en quête de plages tranquilles, couples en escapade romantique, voyageurs à petit budget comme clientèle premium en recherche d'authenticité.

Ce qui distingue cette production, c'est autant l'étendue que la profondeur éditoriale. Worldia a développé des recommandations de visites, de plages, de sites incontournables et de pépites méconnues pour chacune de ses destinations — ces adresses que des guides ne citent pas encore, celles qui font la différence dans une proposition client. Le Péloponnèse et ses ruines antiques face à la mer, les Sporades dont certaines criques restent encore à l'abri des foules, les îles Ioniennes plus verdoyantes et sauvages avec leur douceur de vivre à l'italienne — sans oublier ces noms qui intriguent encore : Astypalea l'île-papillon, Chios et ses villages médiévaux, Cythère l'insaisissable, Léros et ses airs d'ailleurs: autant de territoires que la plateforme a travaillés en profondeur, avec des itinéraires disponibles en ligne pour aider les agences de voyage partenaires à concevoir des combinés fluides entre îles et régions, selon la connexion aérienne ou ferry disponible. L'objectif est clair : diversifier la vente sur la Grèce et donner à chaque intermédiaire les outils pour sortir du catalogue réduit aux grandes valeurs sûres.
© Unsplash - Constantinos Kollias
© Unsplash - Constantinos Kollias

Proposer la Grèce autrement, un levier commercial sous-exploité

Le surtourisme fait les manchettes, mais il crée aussi des opportunités. De plus en plus de voyageurs cherchent activement à s'en éloigner : ils veulent la Grèce, pas la file d'attente pour le coucher de soleil de Santorin — mais ne connaissent pas toujours les alternatives. C'est précisément là que Worldia joue un rôle. La plateforme a développé un panel d'itinéraires et de combinés favorisant une offre variée, accessible à toutes les bourses, pour répondre à ces nouvelles attentes : voyager hors des sentiers battus, sans pour autant renoncer à un séjour bien organisé. Des destinations moins fréquentées, adaptées aux séjours en famille comme aux escapades en couple, qui offrent ce mélange de calme, de nature et d'authenticité que les îles les plus connues peinent désormais à garantir.

Worldia a façonné quelques itinéraires coup de cœur — autant de portes d'entrée vers une destination qui n'a pas fini de surprendre.

Entre mer et montagne — Le Péloponnèse autrement
Monemvasia perchée sur son rocher, les villages de pierre du Magne, les forteresses byzantines de Mystras face à un paysage de collines et de mer : le Péloponnèse authentique existe, il attendait simplement un itinéraire à la hauteur pour être vendu. Ce road trip de 10 jours invite à sillonner un territoire sauvage et lumineux, loin des circuits balisés, où chaque étape raconte une histoire ancienne, au départ d’Athènes. → Voir l'itinéraire

Cyclades secrètes — Sifnos & Milos, les alternatives qui ont tout des grandes
Mykonos et Santorin saturées ? Leurs voisines Sifnos et Milos offrent une réponse élégante. Sifnos, écrin montagneux aux vallées d'oliviers et aux monastères perchés ; Milos et ses 75 plages et criques cachées pour un farniente sans compromis. Un combiné 8 jours taillé pour la clientèle qui veut les Cyclades — sans la foule. → Voir l'itinéraire

Cap sur les Sporades — Skiathos & Skopelos, l'archipel qui gagne à être connu
Skiathos pour ses plages paradisiaques et son animation douce, Skopelos pour son charme authentique et ses décors qui ont inspiré le cinéma : cette escapade d'une semaine dans les Sporades coche toutes les cases pour un couple en quête de nature et de villages pittoresques, sans multiplier les transferts. À privilégier de juin à septembre. → Voir l'itinéraire

La Grèce que vos clients cherchent sans le savoir est déjà là, référencée, connectée, prête à être vendue. Il ne manquait qu'un accès sérieux à l'ensemble de la destination. Worldia et Sky Express l'ont construit — à vous de vous en emparer.

La Grèce dans sa totalité : Worldia et SKY Express ouvrent l'accès aux îles préservées
Worldia
19 rue Blanche
75009 Paris

Email : contact@worldia.com

Site web : https://corp.worldia.com/

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Tags : Worldia
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