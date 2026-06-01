Découvrez l'Asie autrement : Khiri Travel lance des voyages ultra-luxueux sur mesure

À Luang Prabang, Khiri Travel transforme une visite du Musée national en une expérience culturelle intime et exclusive. Ancien palais royal du roi Sisavang Vong, construit en 1904 durant la période coloniale française, ce palais est aujourd’hui l’un des monuments historiques les plus importants du Laos.



Le musée fermant ses portes au public en soirée, les visiteurs sont conviés à une visite guidée privée à travers les salons et appartements de l’ancien palais royal. Pendant une heure privilégiée, la résidence devient entièrement exclusive, offrant aux voyageurs l’opportunité de découvrir ce lieu chargé d’histoire dans une atmosphère paisible et intimiste. Les visiteurs explorent des espaces remarquablement préservés, parmi lesquels la majestueuse salle du trône, les appartements de la reine ainsi que les salons de réception autrefois destinés à accueillir les dignitaires étrangers. Chaque pièce dévoile un pan de l’histoire royale du Laos, entre traditions, diplomatie et héritage culturel, offrant un aperçu rare du passé du royaume. L’architecture du palais illustre avec élégance la rencontre entre le style traditionnel laotien et le raffinement des Beaux-Arts français. Mosaïques de verre délicates, ornements dorés et intérieurs raffinés se parent des douces lumières du soir, créant une atmosphère empreinte d’élégance et de sophistication intemporelle.



Parmi les trésors les plus précieux du palais figure le Bouddha sacré Phra Bang, statue emblématique recouverte de feuilles d’or et symbole spirituel majeur du Laos, à laquelle la ville de Luang Prabang doit son nom. D’élégantes collections de peintures, d’argenterie, de présents diplomatiques et de fresques culturelles viennent enrichir la visite, tandis que les appartements privés de la famille royale offrent un aperçu intimiste de la vie au palais autrefois.



De la résidence principale, les visiteurs peuvent également découvrir l’abri des barques royales, la collection de voitures anciennes ainsi que les jardins paisibles du palais, loin de l’agitation et des foules. Bien plus qu’une simple visite de musée, cette expérience offre une immersion privilégiée dans l’âme du Laos, mêlant héritage royal, exclusivité et élégance discrète.