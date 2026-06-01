Découvrez l'Asie autrement : Khiri Travel lance des voyages ultra-luxueux sur mesure

Des côtes du Sri Lanka au patrimoine royal du Laos, en passant par les cieux ancestraux du Myanmar, ces expériences vont bien au-delà du voyage de luxe traditionnel. Ce sont des moments soigneusement conçus qui permettent aux voyageurs d’évoluer à leur propre rythme, tout en créant des liens authentiques avec les destinations qu’ils découvrent. Il ne s’agit pas simplement de voir davantage, mais de ressentir davantage — à travers des rencontres enrichissantes, une exclusivité discrète et des expériences immersives laissant une empreinte durable.
Sri Lanka
Voyage en mer : une expédition marine
Le long de la côte sud du Sri Lanka, Khiri Travel propose une expédition marine exclusive à travers l’océan Indien à bord d’un catamaran privé. Conçue pour éviter les embarcations bondées dédiées à l’observation des baleines, cette expérience offre une connexion plus paisible, intime et privilégiée avec l’océan et sa faune.
Chathurika, biologiste marine passionnée et engagée dans la protection de l’environnement, accompagne cette expérience afin de partager ses connaissances et les récits tirés de nombreuses années d’exploration des océans. Alors que le catamaran glisse vers l’horizon, la côte s’efface peu à peu, laissant place à une profonde sensation de calme et d’évasion. Un petit-déjeuner léger est servi à bord pendant que les voyageurs observent les dauphins évoluer librement en pleine mer. Avec un peu de chance, l’apparition de majestueuses baleines viendra sublimer l’expérience, offrant des instants inoubliables au cœur de leur habitat naturel.
Après plusieurs heures en mer, le catamaran jette l’ancre dans un cadre paisible où les voyageurs peuvent se baigner ou profiter d’une session de stand-up paddle. Du champagne, du vin, des bières fraîches et des boissons non alcoolisées sont servis à bord, tandis qu’un déjeuner raffiné autour des saveurs de la mer vient conclure cette expérience avec élégance.
Cette expérience reflète également l'engagement de Khiri Travel en faveur du tourisme régénérateur. Le voyage comprend une contribution au projet OCEA de restauration des herbiers marins à Kalpitiya, qui aide à soutenir la conservation marine tout en compensant l'impact environnemental de la croisière. Il en résulte une expérience luxueuse alliant détente, découverte et responsabilité environnementale.
Chathurika, biologiste marine passionnée et engagée dans la protection de l’environnement, accompagne cette expérience afin de partager ses connaissances et les récits tirés de nombreuses années d’exploration des océans. Alors que le catamaran glisse vers l’horizon, la côte s’efface peu à peu, laissant place à une profonde sensation de calme et d’évasion. Un petit-déjeuner léger est servi à bord pendant que les voyageurs observent les dauphins évoluer librement en pleine mer. Avec un peu de chance, l’apparition de majestueuses baleines viendra sublimer l’expérience, offrant des instants inoubliables au cœur de leur habitat naturel.
Après plusieurs heures en mer, le catamaran jette l’ancre dans un cadre paisible où les voyageurs peuvent se baigner ou profiter d’une session de stand-up paddle. Du champagne, du vin, des bières fraîches et des boissons non alcoolisées sont servis à bord, tandis qu’un déjeuner raffiné autour des saveurs de la mer vient conclure cette expérience avec élégance.
Cette expérience reflète également l'engagement de Khiri Travel en faveur du tourisme régénérateur. Le voyage comprend une contribution au projet OCEA de restauration des herbiers marins à Kalpitiya, qui aide à soutenir la conservation marine tout en compensant l'impact environnemental de la croisière. Il en résulte une expérience luxueuse alliant détente, découverte et responsabilité environnementale.
Laos
Une nuit au musée : une visite privée
À Luang Prabang, Khiri Travel transforme une visite du Musée national en une expérience culturelle intime et exclusive. Ancien palais royal du roi Sisavang Vong, construit en 1904 durant la période coloniale française, ce palais est aujourd’hui l’un des monuments historiques les plus importants du Laos.
Le musée fermant ses portes au public en soirée, les visiteurs sont conviés à une visite guidée privée à travers les salons et appartements de l’ancien palais royal. Pendant une heure privilégiée, la résidence devient entièrement exclusive, offrant aux voyageurs l’opportunité de découvrir ce lieu chargé d’histoire dans une atmosphère paisible et intimiste. Les visiteurs explorent des espaces remarquablement préservés, parmi lesquels la majestueuse salle du trône, les appartements de la reine ainsi que les salons de réception autrefois destinés à accueillir les dignitaires étrangers. Chaque pièce dévoile un pan de l’histoire royale du Laos, entre traditions, diplomatie et héritage culturel, offrant un aperçu rare du passé du royaume. L’architecture du palais illustre avec élégance la rencontre entre le style traditionnel laotien et le raffinement des Beaux-Arts français. Mosaïques de verre délicates, ornements dorés et intérieurs raffinés se parent des douces lumières du soir, créant une atmosphère empreinte d’élégance et de sophistication intemporelle.
Parmi les trésors les plus précieux du palais figure le Bouddha sacré Phra Bang, statue emblématique recouverte de feuilles d’or et symbole spirituel majeur du Laos, à laquelle la ville de Luang Prabang doit son nom. D’élégantes collections de peintures, d’argenterie, de présents diplomatiques et de fresques culturelles viennent enrichir la visite, tandis que les appartements privés de la famille royale offrent un aperçu intimiste de la vie au palais autrefois.
De la résidence principale, les visiteurs peuvent également découvrir l’abri des barques royales, la collection de voitures anciennes ainsi que les jardins paisibles du palais, loin de l’agitation et des foules. Bien plus qu’une simple visite de musée, cette expérience offre une immersion privilégiée dans l’âme du Laos, mêlant héritage royal, exclusivité et élégance discrète.
Le musée fermant ses portes au public en soirée, les visiteurs sont conviés à une visite guidée privée à travers les salons et appartements de l’ancien palais royal. Pendant une heure privilégiée, la résidence devient entièrement exclusive, offrant aux voyageurs l’opportunité de découvrir ce lieu chargé d’histoire dans une atmosphère paisible et intimiste. Les visiteurs explorent des espaces remarquablement préservés, parmi lesquels la majestueuse salle du trône, les appartements de la reine ainsi que les salons de réception autrefois destinés à accueillir les dignitaires étrangers. Chaque pièce dévoile un pan de l’histoire royale du Laos, entre traditions, diplomatie et héritage culturel, offrant un aperçu rare du passé du royaume. L’architecture du palais illustre avec élégance la rencontre entre le style traditionnel laotien et le raffinement des Beaux-Arts français. Mosaïques de verre délicates, ornements dorés et intérieurs raffinés se parent des douces lumières du soir, créant une atmosphère empreinte d’élégance et de sophistication intemporelle.
Parmi les trésors les plus précieux du palais figure le Bouddha sacré Phra Bang, statue emblématique recouverte de feuilles d’or et symbole spirituel majeur du Laos, à laquelle la ville de Luang Prabang doit son nom. D’élégantes collections de peintures, d’argenterie, de présents diplomatiques et de fresques culturelles viennent enrichir la visite, tandis que les appartements privés de la famille royale offrent un aperçu intimiste de la vie au palais autrefois.
De la résidence principale, les visiteurs peuvent également découvrir l’abri des barques royales, la collection de voitures anciennes ainsi que les jardins paisibles du palais, loin de l’agitation et des foules. Bien plus qu’une simple visite de musée, cette expérience offre une immersion privilégiée dans l’âme du Laos, mêlant héritage royal, exclusivité et élégance discrète.
Myanmar
Un voyage entre lumière et silence
Parmi les expériences les plus emblématiques du Myanmar, peu peuvent rivaliser avec le spectacle du lever du soleil sur les plaines antiques de Bagan, admiré depuis les airs.L'expérience « Ballooning Over Bagan » proposée par Khiri Travel offre aux voyageurs une vue aérienne à couper le souffle sur l'un des paysages les plus extraordinaires d'Asie. Le voyage commence avant l'aube par un transfert en toute fluidité vers le site de décollage, où des pilotes hautement qualifiés préparent le vol conformément aux normes de sécurité internationales. Alors que la montgolfière s'élève doucement dans le ciel matinal, les temples et les pagodes de Bagan émergent lentement sous nos pieds à travers les couches de brume et la lumière dorée.
Flottant en silence au-dessus de ce vaste paysage archéologique, les visiteurs éprouvent un sentiment rare de calme et d'émerveillement. Les couleurs changeantes du lever du soleil, la brume matinale qui dérive et les silhouettes infinies des temples anciens créent des scènes qui semblent intemporelles et profondément émouvantes. C'est une expérience qu'aucune photographie ne saurait pleinement retranscrire — un instant suspendu entre sérénité, contemplation et émerveillement.
Après l’atterrissage, les visiteurs sont accueillis avec une coupe de champagne fraîchement servie avant de regagner confortablement leur hôtel. Avec Khiri Travel, cette expérience devient bien plus qu’un simple vol en montgolfière : c’est un voyage soigneusement orchestré à travers l’histoire, les émotions et l’atmosphère unique de Bagan, révélée sous sa lumière la plus magique.
Au Sri Lanka, au Laos et en Birmanie, la collection ultra-luxueuse de Khiri Travel propose une nouvelle façon raffinée d’explorer l’Asie, axée sur l’authenticité, l’exclusivité et les rencontres enrichissantes. Qu’il s’agisse de naviguer sur l’océan Indien, de découvrir en toute intimité le patrimoine royal du Laos ou de survoler les temples de Bagan au lever du soleil, chaque expérience est conçue pour offrir un voyage personnalisé, fluide et inoubliable.
Flottant en silence au-dessus de ce vaste paysage archéologique, les visiteurs éprouvent un sentiment rare de calme et d'émerveillement. Les couleurs changeantes du lever du soleil, la brume matinale qui dérive et les silhouettes infinies des temples anciens créent des scènes qui semblent intemporelles et profondément émouvantes. C'est une expérience qu'aucune photographie ne saurait pleinement retranscrire — un instant suspendu entre sérénité, contemplation et émerveillement.
Après l’atterrissage, les visiteurs sont accueillis avec une coupe de champagne fraîchement servie avant de regagner confortablement leur hôtel. Avec Khiri Travel, cette expérience devient bien plus qu’un simple vol en montgolfière : c’est un voyage soigneusement orchestré à travers l’histoire, les émotions et l’atmosphère unique de Bagan, révélée sous sa lumière la plus magique.
Au Sri Lanka, au Laos et en Birmanie, la collection ultra-luxueuse de Khiri Travel propose une nouvelle façon raffinée d’explorer l’Asie, axée sur l’authenticité, l’exclusivité et les rencontres enrichissantes. Qu’il s’agisse de naviguer sur l’océan Indien, de découvrir en toute intimité le patrimoine royal du Laos ou de survoler les temples de Bagan au lever du soleil, chaque expérience est conçue pour offrir un voyage personnalisé, fluide et inoubliable.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur khiri.com ou contactez-nous à l'adresse marketing@khiri.com. Nous sommes impatients de vous rencontrer et de vous aider à créer des voyages enrichissants à travers l'Asie.
>> Khiri Travel Laos dans l'Annuaire DESTIMAG
>> Khiri Travel Sri Lanka dans l'Annuaire DESTIMAG
>> Khiri Travel Laos dans l'Annuaire DESTIMAG
>> Khiri Travel Sri Lanka dans l'Annuaire DESTIMAG