Khiri Travel, Réceptif Sri Lanka

Khiri Travel : 33 ans d’expertise reconnue dans la gestion de destinations

Fondée en 1993, Khiri Travel s’est forgé une solide réputation en tant qu’agence réceptive de confiance, collaborant étroitement avec des tour-opérateurs sélectionnés afin de proposer des expériences de voyage de qualité, riches de sens, à travers l’Asie du Sud-Est. Présente dans neuf pays — Cambodge, Indonésie, Laos, Maldives, Birmanie, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam — Khiri Travel allie une expertise locale approfondie à une vision globale pour concevoir des voyages à la fois fluides et enrichissants.



Au cœur de Khiri Travel se trouve un engagement fort en faveur d’un tourisme responsable. Chaque itinéraire est conçu avec soin pour découverte et impact positif, afin que le voyage inspire les visiteurs tout en soutenant les communautés locales, en préservant le patrimoine culturel et en protégeant l’environnement. Guidé par des valeurs fondamentales telles que la passion, la confiance, la créativité et l’innovation, Khiri Travel continue de concevoir des expériences qui vont au-delà des attentes, qu’il s’agisse de voyageurs en quête de luxe ou d’expériences plus intimistes, hors des sentiers battus.



Pourquoi les Agences Internationales font Confiance à Khiri Travel :

Réputation Exemplaire : plus de 33 ans d’excellence opérationnelle primée en tant qu’agence réceptive de premier plan depuis 1993.



Une réputation Irréprochable : Une présence solidement ancrée dans neuf destinations, offrant une connaissance approfondie du terrain alliée à une vision globale.

Expertise Produit : Des itinéraires soigneusement conçus, axés sur l’expérience, pensés pour inspirer et se démarquer.

Voyage Responsable : Un engagement fort en faveur du développement durable, créant des expériences porteuses de sens qui soutiennent les communautés et préservent le patrimoine culturel.

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Découvrez le Sri Lanka avec Khiri Travel

Au Sri Lanka, Khiri Travel invite les voyageurs à découvrir l’île au-delà de ses sites les plus connus, en explorant ses richesses à travers des rencontres enrichissantes avec les habitants, les lieux et les traditions.



Chaque voyage est soigneusement conçu, avec une attention particulière portée aux détails, à l’équilibre et à la fluidité, afin de garantir une expérience sans faille du début à la fin. Forts d’une connaissance approfondie du terrain et d’une approche réfléchie de la conception, nous créons des programmes qui offrent à chaque voyageur une expérience à la fois fluide et enrichissante.



Travers cette approche, Khiri Travel veille également à ce que chaque voyage ait un impact positif, en soutenant les communautés locales, en préservant le patrimoine culturel et en favorisant des échanges culturels authentiques.

Expériences Signature

Une expérience spirituelle à Galle

Éloignez-vous de la foule et découvrez un temple bouddhiste paisible, ancré dans des siècles de tradition.

Currys, Pots en Terre Cuite et Saveurs de Kandy

Savourez un repas chez l’habitant avec une famille locale, pour une immersion intime dans la vie quotidienne.

L’âge d’or des plantations de thé

Explorez de luxuriantes plantations de thé avec un expert et découvrez les histoires qui se cachent derrière les paysages emblématiques du Sri Lanka.

Que ce soit en explorant Galle ou en parcourant les régions de thé, Khiri Travel Sri Lanka transforme chaque voyage en une expérience mémorable.