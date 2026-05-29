Baisse de 65 % de la taxe sur les billets d'avion : voici les lignes 26 lignes concernées !

La mesure concerne notamment plusieurs liaisons métropolitaines desservant des villes comme Aurillac, Brive, Le Puy ou Rodez. Sont également incluses les dessertes entre la Corse et le continent, notamment vers Paris-Orly, Marseille et Nice, ainsi que les liaisons reliant Strasbourg à plusieurs métropoles européennes et la ligne Brest-Ouessant. Au total, 26 liaisons aériennes sont concernées.



L'arrêté mettant en œuvre cette réduction a été publié le 31 mai 2026.



« En rendant ces liaisons plus accessibles financièrement, cette mesure traduit la volonté du Gouvernement de soutenir la connectivité des territoires les moins bien desservis et d'alléger le coût du transport aérien depuis et vers ces destinations », a déclaré Philippe Tabarot.



Le ministre a également indiqué que le gouvernement poursuivait ses travaux afin d'étendre un dispositif similaire aux territoires ultramarins.



La Commission européenne a toutefois estimé que le mécanisme prévu dans la loi de finances pour les liaisons d'Outre-mer ne pouvait pas être retenu juridiquement en l'état. « Nous poursuivons donc activement le travail engagé afin de trouver une solution juridique solide et adaptée pour nos Outre-Mer », a-t-il ajouté.