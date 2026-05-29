Oceania Cruises dévoile ses croisières pour les fêtes de fin d’année !

Au menu des itinéraires : Caraïbes, Pérou, Chili mais aussi Vietnam et Nouvelle-Zélande.La compagnie propose des escales prolongées avec des nuits à quai à Barcelone, Bali ou Singapour, ainsi que des traversées comme celle du canal de Panama ou du Milford Sound.



Les passagers pourront aussi s'initier aux secrets des traditions régionales grâce à des cours de cuisine dispensés au Culinary Center du bord. Des excursions exclusives menées par des chefs permettront de dénicher les meilleures saveurs locales directement sur les marchés, à la rencontre des producteurs.