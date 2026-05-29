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Oceania Cruises dévoile ses croisières pour les fêtes de fin d’année !

Des croisières alliant découvertes et gastronomie pour les fêtes de fin d’année


La compagnie de luxe Oceania Cruises lève le voile sur ses nouveaux itinéraires pour les fêtes de fin d'année, pour les saisons 2026 à 2028.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 29 Mai 2026 à 10:35

Oceania Cruises dévoile ses croisières pour les fêtes de fin d’année, Depositphotos.com Photo by NANCYPAUWELSPHOTO
Oceania Cruises dévoile ses croisières pour les fêtes de fin d’année, Depositphotos.com Photo by NANCYPAUWELSPHOTO
Martinique
Pour les fêtes de fin d'année, Oceania Cruises met les petits plats dans les grands.

Elle vient de dévoiler sa nouvelle programmation festive. Au menu : des croisières de 7 à 40 jours à travers le monde, de l'Europe à l'Asie, en passant par les Amériques, pour célébrer Noël et le Nouvel An. Au programme : concerts privés et spectacles.

Pour la saison 2026-2027, les festivités prendront vie à bord de l'Oceania Insignia et du tout dernier-né, l'Oceania Allura. L'année suivante, ce sera au tour de l'Oceania Sonata et de l'Oceania Aurelia, deux navires dont les lancements sont prévues en 2027.

Le luxe de l'exploration et de la table

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Au menu des itinéraires : Caraïbes, Pérou, Chili mais aussi Vietnam et Nouvelle-Zélande.La compagnie propose des escales prolongées avec des nuits à quai à Barcelone, Bali ou Singapour, ainsi que des traversées comme celle du canal de Panama ou du Milford Sound.

Les passagers pourront aussi s'initier aux secrets des traditions régionales grâce à des cours de cuisine dispensés au Culinary Center du bord. Des excursions exclusives menées par des chefs permettront de dénicher les meilleures saveurs locales directement sur les marchés, à la rencontre des producteurs.

La sélection des croisières pour les saisons 2026/2027 et 2027/2028 :

Saison 2026/2027 :

  • Australasian Allure : de Sydney à Perth, 23 jours à bord de l’Oceania Riviera™, départ le 15 décembre 2026.
    Une croisière à travers l’Australie et l’Indonésie, avec une nuit à quai à Darwin la veille de Noël et une autre à Bali.

  • Caribbean to Cape Horn : de Miami à Buenos Aires, 36 jours à bord de l’Oceania Insignia, départ le 19 décembre 2026.
    Une grande croisière à travers l’Amérique du Sud, incluant le passage du canal de Panama, plusieurs jours au Pérou avec un accès au Machu Picchu, et des croisières panoramiques à travers les fjords chiliens
.
  • Legends of Jade : de Hong Kong à Singapour, 15 jours à bord de l’Oceania Nautica™, départ le 21 décembre 2026.
    Un itinéraire en Asie du Sud-Est avec des nuits à quai à Hué et Singapour ainsi que des escales au Vietnam, aux Philippines, en Malaisie et à Brunei.

  • Iberia & Italian Treasures : de Lisbonne à Rome, 14 jours à bord de l’Oceania Sirena™, départ le 21 décembre 2026.
    Une croisière en Méditerranée avec une nuit à quai à Barcelone la veille du Nouvel An, des escales en Espagne, au Portugal et sur la Côte d’Azur et qui se termine par une nuit à Rome.

  • Tropical Serenade : de Miami à Miami, 17 jours à bord de l’Oceania Allura, départ le 21 décembre 2026.
    Une croisière dans les Caraïbes conjuguant Caraïbes orientales et occidentales, avec des escales sur les îles de Saint-Barth, Saint-Kitts et Saint-Martin.

Saison 2027/2028 :

  • La saison des fêtes 2027‑2028 sera célébrée à bord de l’Oceania Sonata et de l’Oceania Aurelia, deux navires flambant neufs qui seront lancés en 2027.

  • Holiday Harbors & Hollywood : de Miami à Los Angeles, 29 jours à bord de l’Oceania Sonata, départ le 21 décembre 2027.
    Une croisière transcontinentale avec le passage du canal de Panama, Noël célébré en mer et le Nouvel An le long de la splendide côte pacifique du Mexique.

  • Heavenly Holidays : d’Athènes à Rome, 26 jours à bord de l’Oceania Allura, départ le 8 décembre 2027.
    Une aventure méditerranéenne qui traversera la Grèce, la Turquie, l’Espagne et l’Afrique du Nord, avec un Noël exceptionnel au Maroc.

  • European Holiday : d’Athènes à Barcelone, 10 jours à bord de l’Oceania Aurelia, départ le 18 décembre 2027.
    Une croisière méditerranéenne festive parcourant la Grèce, Malte, l’Italie, la France et l’Espagne, avec Noël célébré en mer et des escales incontournables à Florence, Rome et Barcelone.

  • Holiday Horizons : de Miami à Miami, 17 jours à bord de l’Oceania Marina™, départ le 20 décembre 2027.
    Une escapade caribéenne qui mêle les trésors des Caraïbes orientales et occidentales, avec des escales à Saint-Barth, Porto Rico et en République dominicaine.

  • A Holiday to Remember : de Barcelona à Rome, 14 jours à bord de l’Oceania Allura, départ le 20 décembre 2027.
    Une croisière méditerranéenne avec escales en Espagne, au Maroc, en Tunisie et en Italie, pour célébrer la saison des fêtes au cœur de cultures fascinantes.

  • Fairytale Holiday : de Hong Kong à Singapour, 14 jours à bord de l’Oceania Riviera, départ le 21 décembre 2027.
    Une croisière festive en Asie du Sud-Est, incluant une nuit à Ho Chi Minh-Ville et une nuit à quai à Bangkok pour célébrer le Nouvel An.

  • A Kiwi Holiday : de Sydney à Auckland, 12 jours à bord de l’Oceania Vista®, départ le 23 décembre 2027.
    Une croisière spectaculaire en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une navigation à travers le Milford Sound et un Nouvel An célébré à Wellington.

  • Iberian New Year : de Barcelone à Lisbonne, 7 jours à bord de l’Oceania Aurelia, départ le 28 décembre 2027.
    Une croisière du Nouvel An le long de la péninsule Ibérique, incluant un réveillon inoubliable à Málaga et une nuit à quai à Séville.

  • Iberia to New World Passage : de Barcelone à Miami, 21 jours à bord de l’Oceania Aurelia, départ le 28 décembre 2027.
    La célébration du Nouvel An à Malaga, l’exploration des îles Canaries et une traversée transatlantique placée sous le signe de la détente.

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Tags : Oceania Cruises
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