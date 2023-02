Oceania Cruises : l'Allura prendra la mer en 2025

Allura disposera également des plus grandes cabines standard et d'un nouveau Chef's Studio.



Actuellement en cours de construction dans les chantiers Fincantieri S.p.A. en Italie, le navire entièrement doté de vérandas effectuera son voyage inaugural au printemps 2025.



Il pèsera environ 67 000 tonnes et pourra accueillir 1 200 passagers et 800 officiers et membres d'équipage.



Pour sa saison inaugurale, Allura naviguera à travers l'Europe et les Amériques. Les itinéraires seront dévoilés au printemps avant d'être mis en vente cet été.