Au sommaire de la revue de presse de la la semaine du 25 mai 2026 :
Alpitour retarde son entrée en bourse pendant que WeRoad séduit Airbnb
Les hôtels des côtes allemandes baissent leurs prix malgré une forte demande
Le Sri Lanka supprime les frais de visa pour 40 pays
YouTrip lance une carte de voyage pour les enfants et adolescents
Les vols internationaux vers l’Espagne en forte hausse pour l’été 2026
HomeToGo dévoile un indice des destinations accessibles avec un seul plein d’essence
Universal Kids Resort : un parc entièrement dédié aux enfants ouvre au Texas
Amadeus condamné à une amende record de 18 millions d’euros en Espagne
Le saviez-vous ? En pleine canicule, tous les hôtels français ne sont pas climatisés
Alpitour retarde son entrée en bourse pendant que WeRoad séduit Airbnb
Les hôtels des côtes allemandes baissent leurs prix malgré une forte demande
Le Sri Lanka supprime les frais de visa pour 40 pays
YouTrip lance une carte de voyage pour les enfants et adolescents
Les vols internationaux vers l’Espagne en forte hausse pour l’été 2026
HomeToGo dévoile un indice des destinations accessibles avec un seul plein d’essence
Universal Kids Resort : un parc entièrement dédié aux enfants ouvre au Texas
Amadeus condamné à une amende record de 18 millions d’euros en Espagne
Le saviez-vous ? En pleine canicule, tous les hôtels français ne sont pas climatisés
Alpitour retarde son entrée en bourse pendant que WeRoad séduit Airbnb
Le groupe italien Alpitour retarde son entrée en bourse, quand la startup milanaise WeRoad lève 58 millions de dollars auprès d’Airbnb. @depositphotos/Ai825
Le groupe italien Alpitour a repoussé son introduction en bourse à 2027 en raison des incertitudes actuelles du marché touristique. Malgré de solides résultats financiers, son actionnaire principal estime que le contexte n’est pas favorable pour une cotation.
À l’inverse, la startup milanaise WeRoad, spécialisée dans les voyages communautaires pour les Millennials et la génération Z, vient de lever 58 millions de dollars auprès d’Airbnb. Son modèle basé sur les voyages en petits groupes partageant les mêmes centres d’intérêt attire les investisseurs, malgré une rentabilité encore incertaine.
Cette situation illustre l’évolution du secteur touristique, où les modèles numériques et communautaires gagnent du terrain face au tourisme traditionnel.
Un article à retrouver sur le site ttgitalia.com
À l’inverse, la startup milanaise WeRoad, spécialisée dans les voyages communautaires pour les Millennials et la génération Z, vient de lever 58 millions de dollars auprès d’Airbnb. Son modèle basé sur les voyages en petits groupes partageant les mêmes centres d’intérêt attire les investisseurs, malgré une rentabilité encore incertaine.
Cette situation illustre l’évolution du secteur touristique, où les modèles numériques et communautaires gagnent du terrain face au tourisme traditionnel.
Un article à retrouver sur le site ttgitalia.com
Les hôtels des côtes allemandes baissent leurs prix malgré une forte demande
Malgré un contexte favorable, de nombreux hôtels de la mer du Nord et de la mer Baltique réduisent leurs tarifs. @depositphotos/aldorado
Malgré une saison estivale prometteuse et de bons taux de réservation, de nombreux hôtels de la mer du Nord et de la mer Baltique réduisent leurs tarifs.
Selon une étude de Kohl + Partner, les établissements, surtout sur la côte baltique, réagissent à des réservations plus tardives et imprévisibles en adoptant des stratégies tarifaires défensives.
Les experts alertent toutefois sur les risques de cette politique, qui pourrait fragiliser la rentabilité et le positionnement des hôtels à long terme. Face à un marché devenu plus volatil, les professionnels sont encouragés à adopter des stratégies de prix plus flexibles.
A lire sur reisevor9.de
Selon une étude de Kohl + Partner, les établissements, surtout sur la côte baltique, réagissent à des réservations plus tardives et imprévisibles en adoptant des stratégies tarifaires défensives.
Les experts alertent toutefois sur les risques de cette politique, qui pourrait fragiliser la rentabilité et le positionnement des hôtels à long terme. Face à un marché devenu plus volatil, les professionnels sont encouragés à adopter des stratégies de prix plus flexibles.
A lire sur reisevor9.de
Le Sri Lanka supprime les frais de visa pour 40 pays
Depuis le 25 mai, le Sri Lanka offre des visas gratuits de 30 jours aux touristes de plus de 40 pays, dont la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Cette mesure vise à attirer davantage de visiteurs vers cette destination réputée pour ses plages, ses sites classés à l’UNESCO et sa riche faune sauvage. Les voyageurs doivent toutefois continuer à demander une autorisation électronique avant leur arrivée.
Source : euronews.com
Cette mesure vise à attirer davantage de visiteurs vers cette destination réputée pour ses plages, ses sites classés à l’UNESCO et sa riche faune sauvage. Les voyageurs doivent toutefois continuer à demander une autorisation électronique avant leur arrivée.
Source : euronews.com
YouTrip lance une carte de voyage pour les enfants et adolescents
La fintech singapourienne YouTrip a dévoilé « YouTrip Family », une carte de voyage pour les jeunes de 7 à 18 ans. @depositphotos/shmeljov
La fintech singapourienne YouTrip a dévoilé « YouTrip Family », une carte et un portefeuille mobile multidevises destinés aux jeunes voyageurs de 7 à 18 ans. Le service est gratuit, sans frais de change, et permet d’utiliser des taux de conversion en temps réel à l’international.
Les parents peuvent contrôler les recharges, fixer des limites de dépenses et suivre les transactions de leurs enfants via l’application.
Selon YouTrip, ce segment des moins de 18 ans reste largement négligé par les fintechs asiatiques, malgré un fort potentiel pour développer l’éducation financière dès le plus jeune âge.
A lire sur skift.com
Les parents peuvent contrôler les recharges, fixer des limites de dépenses et suivre les transactions de leurs enfants via l’application.
Selon YouTrip, ce segment des moins de 18 ans reste largement négligé par les fintechs asiatiques, malgré un fort potentiel pour développer l’éducation financière dès le plus jeune âge.
A lire sur skift.com
Les vols internationaux vers l’Espagne en forte hausse pour l’été 2026
Selon Turespaña, l’Espagne enregistrera une hausse de 7,1 % des vols internationaux en juin 2026. @depositphotos/halfpoint
L’Espagne enregistrera près de 13,1 millions de sièges sur les vols internationaux en juin 2026, soit une hausse de 7,1 % par rapport à l’an dernier, selon Turespaña.
Cette progression confirme le dynamisme du tourisme à l’approche de la haute saison estivale.
Le Royaume-Uni reste l’un des principaux marchés émetteurs avec une augmentation de 8,5 % des capacités aériennes, tandis que l’Italie affiche la plus forte croissance (+12 %). À l’inverse, l’Allemagne est le seul grand marché en recul, avec une baisse de 0,6 %.
D’autres pays comme la Pologne, la Turquie et la Belgique enregistrent également de fortes hausses, tandis que les États-Unis continuent de progresser plus modérément.
Une info hosteltur.com
Cette progression confirme le dynamisme du tourisme à l’approche de la haute saison estivale.
Le Royaume-Uni reste l’un des principaux marchés émetteurs avec une augmentation de 8,5 % des capacités aériennes, tandis que l’Italie affiche la plus forte croissance (+12 %). À l’inverse, l’Allemagne est le seul grand marché en recul, avec une baisse de 0,6 %.
D’autres pays comme la Pologne, la Turquie et la Belgique enregistrent également de fortes hausses, tandis que les États-Unis continuent de progresser plus modérément.
Une info hosteltur.com
HomeToGo dévoile un indice des destinations accessibles avec un seul plein d’essence
HomeToGo lance un « Indice de voyage à un seul plein » pour aider les Américains à trouver des destinations accessibles en voiture. @depositphotos/BrianAJackson
Face à la hausse des prix du carburant, HomeToGo a lancé un nouvel « Indice de voyage à un seul plein » pour aider les Américains à trouver des destinations abordables accessibles en voiture. Selon une étude, 79 % des voyageurs américains s’inquiètent du coût de l’essence cet été.
L’indice classe 385 destinations situées à moins de six heures de route d’un grand aéroport régional, avec des hébergements à moins de 150 dollars US par personne et par nuit.
Parmi les destinations les mieux classées figurent Grand Haven (Michigan), Hot Springs (Arkansas) et Wisconsin Dells (Wisconsin), appréciées pour leurs activités de plein air et leurs prix accessibles.
Plus à lire sur traveldailynews.com
L’indice classe 385 destinations situées à moins de six heures de route d’un grand aéroport régional, avec des hébergements à moins de 150 dollars US par personne et par nuit.
Parmi les destinations les mieux classées figurent Grand Haven (Michigan), Hot Springs (Arkansas) et Wisconsin Dells (Wisconsin), appréciées pour leurs activités de plein air et leurs prix accessibles.
Plus à lire sur traveldailynews.com
Universal Kids Resort : un parc entièrement dédié aux enfants ouvre au Texas
Le parc d’attractions Universal Kids Resort ouvrira le 1er juillet à Frisco, au Texas.
Conçu spécialement pour les enfants, ce parc de 8 hectares proposera sept univers thématiques inspirés de franchises populaires comme Shrek, Jurassic World, Bob l’éponge, Les Minions, Trolls, Le Chat Potté et La Maison de poupée de Gabby.
Les billets, forfaits hôteliers et abonnements annuels sont déjà en vente, avec des prix à partir de 54,99 dollars. Les visiteurs pourront également séjourner dans l’hôtel du parc, qui compte 300 chambres et suites familiales, ainsi qu’un restaurant et une piscine extérieure.
Un article de travelweekly.com
Conçu spécialement pour les enfants, ce parc de 8 hectares proposera sept univers thématiques inspirés de franchises populaires comme Shrek, Jurassic World, Bob l’éponge, Les Minions, Trolls, Le Chat Potté et La Maison de poupée de Gabby.
Les billets, forfaits hôteliers et abonnements annuels sont déjà en vente, avec des prix à partir de 54,99 dollars. Les visiteurs pourront également séjourner dans l’hôtel du parc, qui compte 300 chambres et suites familiales, ainsi qu’un restaurant et une piscine extérieure.
Un article de travelweekly.com
Amadeus condamné à une amende record de 18 millions d’euros en Espagne
L’autorité espagnole de protection des données (AEPD) a infligé une amende de 18 millions d’euros à Amadeus pour deux violations du RGPD. @depositphotos/modesto3
L’autorité espagnole de protection des données (AEPD) a infligé une amende de 18 millions d’euros à Amadeus pour avoir utilisé les données personnelles de millions de voyageurs dans un projet pilote interne sans base juridique valable ni information des utilisateurs.
Le projet visait à créer des profils détaillés de voyageurs à partir de données de réservation afin de développer des offres personnalisées pour les compagnies aériennes, hôtels et agences de voyages. L’AEPD reproche à l’entreprise deux violations du RGPD : l’absence de consentement légal et le manque de transparence envers les clients.
Amadeus conteste cette décision et prévoit de faire appel, affirmant que le projet ne partageait aucune donnée personnelle et se limitait à des analyses statistiques agrégées.
Une info de reisevor9.de
Le projet visait à créer des profils détaillés de voyageurs à partir de données de réservation afin de développer des offres personnalisées pour les compagnies aériennes, hôtels et agences de voyages. L’AEPD reproche à l’entreprise deux violations du RGPD : l’absence de consentement légal et le manque de transparence envers les clients.
Amadeus conteste cette décision et prévoit de faire appel, affirmant que le projet ne partageait aucune donnée personnelle et se limitait à des analyses statistiques agrégées.
Une info de reisevor9.de
Le saviez-vous ? En pleine canicule, tous les hôtels français ne sont pas climatisés
Souvent considérée comme un standard du confort hôtelier, tous les établissements français ne sont pas équipés de climatisation. @depositphotos/OlezzoSimona
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Alors que la France traverse de fortes chaleurs, beaucoup de voyageurs découvrent que la climatisation n’est pas obligatoire dans les hôtels français, même en période de canicule.
Seuls certains standards existent selon le classement en étoiles, et de nombreux établissements, notamment indépendants ou engagés dans une démarche écologique, choisissent volontairement de fonctionner sans climatisation.
Mais avec des étés de plus en plus chauds, l’absence de climatisation devient un critère de plus en plus important pour les clients au moment de réserver.
A lire sur lefigaro.fr
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Mais avec des étés de plus en plus chauds, l’absence de climatisation devient un critère de plus en plus important pour les clients au moment de réserver.
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