Espagne, Amadeus, Sri Lanka... découvrez l'actualité du tourisme de la semaine [ABO]



Alpitour retarde son entrée en bourse pendant que WeRoad séduit Airbnb

Le groupe italien Alpitour a repoussé son introduction en bourse à 2027 en raison des incertitudes actuelles du marché touristique. Malgré de solides résultats financiers, son actionnaire principal estime que le contexte n’est pas favorable pour une cotation.



À l’inverse, la startup milanaise WeRoad, spécialisée dans les voyages communautaires pour les Millennials et la génération Z, vient de lever 58 millions de dollars auprès d’Airbnb. Son modèle basé sur les voyages en petits groupes partageant les mêmes centres d’intérêt attire les investisseurs, malgré une rentabilité encore incertaine.



Cette situation illustre l’évolution du secteur touristique, où les modèles numériques et communautaires gagnent du terrain face au tourisme traditionnel.



Un article à retrouver sur le site

en raison des incertitudes actuelles du marché touristique. Malgré de solides résultats financiers, son actionnaire principal estime que le contexte n’est pas favorable pour une cotation.À l’inverse,Son modèle basé sur les voyages en petits groupes partageant les mêmes centres d’intérêt attire les investisseurs, malgré une rentabilité encore incertaine.Cette situation illustre l’évolution du secteur touristique, où les modèles numériques et communautaires gagnent du terrain face au tourisme traditionnel.Un article à retrouver sur le site ttgitalia.com



Les hôtels des côtes allemandes baissent leurs prix malgré une forte demande

de nombreux hôtels de la mer du Nord et de la mer Baltique réduisent leurs tarifs.



Selon une étude de Kohl + Partner, les établissements, surtout sur la côte baltique, réagissent à des réservations plus tardives et imprévisibles en adoptant des stratégies tarifaires défensives.



Les experts alertent toutefois sur les risques de cette politique, qui pourrait fragiliser la rentabilité et le positionnement des hôtels à long terme. Face à un marché devenu plus volatil, les professionnels sont encouragés à adopter des stratégies de prix plus flexibles.



A lire sur

Malgré une saison estivale prometteuse et de bons taux de réservation,Selon une étude de Kohl + Partner, les établissements, surtout sur la côte baltique, réagissent à des réservations plus tardives et imprévisibles en adoptantLes experts alertent toutefois sur les risques de cette politique, qui pourrait fragiliser la rentabilité et le positionnement des hôtels à long terme.A lire sur reisevor9.de



Le Sri Lanka supprime les frais de visa pour 40 pays

Depuis le 25 mai, le Sri Lanka offre des visas gratuits de 30 jours aux touristes de plus de 40 pays, dont la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.



Cette mesure vise à attirer davantage de visiteurs vers cette destination réputée pour ses plages, ses sites classés à l’UNESCO et sa riche faune sauvage. Les voyageurs doivent toutefois continuer à demander une autorisation électronique avant leur arrivée.



Source :

, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.Cette mesure vise à attirer davantage de visiteurs vers cette destination réputée pour ses plages, ses sites classés à l’UNESCO et sa riche faune sauvage. Les voyageurs doivent toutefois continuer à demanderSource : euronews.com



YouTrip lance une carte de voyage pour les enfants et adolescents

destinés aux jeunes voyageurs de 7 à 18 ans. Le service est gratuit, sans frais de change, et permet d’utiliser des taux de conversion en temps réel à l’international.



Les parents peuvent contrôler les recharges, fixer des limites de dépenses et suivre les transactions de leurs enfants via l’application.



Selon YouTrip, ce segment des moins de 18 ans reste largement négligé par les fintechs asiatiques, malgré un fort potentiel pour développer l’éducation financière dès le plus jeune âge.



A lire sur

La fintech singapourienne YouTrip a dévoilé « YouTrip Family », une carte et un portefeuille mobile multidevisesLe service est gratuit, sans frais de change, et permet d’utiliser des taux de conversion en temps réel à l’international.Les parents peuvent contrôler les recharges, fixer des limites de dépenses et suivre les transactions de leurs enfants via l’application.Selon YouTrip, ce segment des moins de 18 ans reste largement négligé par les fintechs asiatiques, malgréA lire sur skift.com



Les vols internationaux vers l’Espagne en forte hausse pour l’été 2026

une hausse de 7,1 % par rapport à l’an dernier, selon Turespaña.



Cette progression confirme le dynamisme du tourisme à l’approche de la haute saison estivale.



Le Royaume-Uni reste l’un des principaux marchés émetteurs avec une augmentation de 8,5 % des capacités aériennes, tandis que l’Italie affiche la plus forte croissance (+12 %). À l’inverse, l’Allemagne est le seul grand marché en recul, avec une baisse de 0,6 %.



D’autres pays comme la Pologne, la Turquie et la Belgique enregistrent également de fortes hausses, tandis que les États-Unis continuent de progresser plus modérément.



Une info L’ Espagne enregistrera près de 13,1 millions de sièges sur les vols internationaux en juin 2026, soitpar rapport à l’an dernier, selon Turespaña.Cette progression confirme le dynamisme du tourisme à l’approche de la haute saison estivale.reste l’un des principaux marchés émetteurs avec une augmentation de 8,5 % des capacités aériennes, tandis queÀ l’inverse,D’autres pays commeenregistrent également de fortes hausses, tandis que les États-Unis continuent de progresser plus modérément.Une info hosteltur.com



HomeToGo dévoile un indice des destinations accessibles avec un seul plein d’essence

HomeToGo a lancé un nouvel « Indice de voyage à un seul plein » pour aider les Américains à trouver des destinations abordables accessibles en voiture. Selon une étude, 79 % des voyageurs américains s’inquiètent du coût de l’essence cet été.



L’indice classe 385 destinations situées à moins de six heures de route d’un grand aéroport régional, avec des hébergements à moins de 150 dollars US par personne et par nuit.



Parmi les destinations les mieux classées figurent Grand Haven (Michigan), Hot Springs (Arkansas) et Wisconsin Dells (Wisconsin), appréciées pour leurs activités de plein air et leurs prix accessibles.



Plus à lire sur

Face à la hausse des prix du carburant,pour aider les Américains àSelon une étude, 79 % des voyageurs américains s’inquiètent du coût de l’essence cet été.L’indice classe 385 destinations situées à moins de six heures de route d’un grand aéroport régional, avec des hébergements à moins de 150 dollars US par personne et par nuit.Parmi les destinations les mieux classées figurent Grand Haven (Michigan), Hot Springs (Arkansas) et Wisconsin Dells (Wisconsin), appréciées pour leurs activités de plein air et leurs prix accessibles.Plus à lire sur traveldailynews.com



Universal Kids Resort : un parc entièrement dédié aux enfants ouvre au Texas

Le parc d’attractions Universal Kids Resort ouvrira le 1er juillet à Frisco, au Texas.



Conçu spécialement pour les enfants, ce parc de 8 hectares proposera sept univers thématiques inspirés de franchises populaires comme Shrek, Jurassic World, Bob l’éponge, Les Minions, Trolls, Le Chat Potté et La Maison de poupée de Gabby.



Les billets, forfaits hôteliers et abonnements annuels sont déjà en vente, avec des prix à partir de 54,99 dollars. Les visiteurs pourront également séjourner dans l’hôtel du parc, qui compte 300 chambres et suites familiales, ainsi qu’un restaurant et une piscine extérieure.



Un article de

Conçu, ce parc de 8 hectares proposerainspirés de franchises populaires comme Shrek, Jurassic World, Bob l’éponge, Les Minions, Trolls, Le Chat Potté et La Maison de poupée de Gabby.Les visiteurs pourront également séjourner dans l’hôtel du parc, qui compte 300 chambres et suites familiales, ainsi qu’un restaurant et une piscine extérieure.Un article de travelweekly.com



Amadeus condamné à une amende record de 18 millions d’euros en Espagne

une amende de 18 millions d’euros à Amadeus pour avoir utilisé les données personnelles de millions de voyageurs dans un projet pilote interne sans base juridique valable ni information des utilisateurs.



Le projet visait à créer des profils détaillés de voyageurs à partir de données de réservation afin de développer des offres personnalisées pour les compagnies aériennes, hôtels et agences de voyages. L’AEPD reproche à l’entreprise deux violations du RGPD : l’absence de consentement légal et le manque de transparence envers les clients.



Amadeus conteste cette décision et prévoit de faire appel, affirmant que le projet ne partageait aucune donnée personnelle et se limitait à des analyses statistiques agrégées.



Une info de

L’autorité espagnole de protection des données (AEPD) a infligédans un projet pilote interne sans base juridique valable ni information des utilisateurs.Le projet visait à créer des profils détaillés de voyageurs à partir de données de réservation afin de développer des offres personnalisées pour les compagnies aériennes, hôtels et agences de voyages. L’AEPD reproche à l’entreprise, affirmant que le projet ne partageait aucune donnée personnelle et se limitait à des analyses statistiques agrégées.Une info de reisevor9.de