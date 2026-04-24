Moyen Orient, Portugal, Tourisme durable... retrouvez l'actu touristique de la semaine ! [ABO]

La revue de presse de la semaine du 20 avril 2026

Au programme de la revue de presse hebdomadaire de TourMaG.com : la montée en puissance des ailes de saison au détriment de l’été, le développement de l’écotourisme au Kazakhstan, une enquête antitrust visant Booking.com en Italie, ou encore les investissements du Portugal pour dynamiser ses régions...

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 24 Avril 2026 à 18:00

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