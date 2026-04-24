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Moyen Orient, Portugal, Tourisme durable... retrouvez l'actu touristique de la semaine ! [ABO]

La revue de presse de la semaine du 20 avril 2026


Au programme de la revue de presse hebdomadaire de TourMaG.com : la montée en puissance des ailes de saison au détriment de l’été, le développement de l’écotourisme au Kazakhstan, une enquête antitrust visant Booking.com en Italie, ou encore les investissements du Portugal pour dynamiser ses régions...


Rédigé par le Vendredi 24 Avril 2026 à 18:00


Autres articles

Tourisme : la saison intermédiaire s’impose face au pic estival

De plus en plus de voyageurs privilégient les ailes de saison pour partir en vacances. @depositphotos/lightsource
De plus en plus de voyageurs privilégient les ailes de saison pour partir en vacances. @depositphotos/lightsource
En Europe, les habitudes de voyage évoluent : sur des marchés clés comme le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, les départs hors saison progressent nettement.

De plus en plus de voyageurs privilégient l’automne, l’hiver ou le début d’année, attirés par des prix plus bas, moins de foule et davantage de flexibilité.

Plus à lire sur hosteltur.com

Kazakhstan : cap sur l’écotourisme et la nature sauvage

Le Kazakhstan veut développer un tourisme durable.@depositphotos/brokenrecords
Le Kazakhstan veut développer un tourisme durable.@depositphotos/brokenrecords
Le Kazakhstan prévoit d’agrandir considérablement ses parcs nationaux d’ici 2035, avec 20 000 km² supplémentaires de zones protégées, afin de préserver ses paysages uniques et sa biodiversité.

En parallèle, le pays veut stimuler un tourisme durable encore peu développé, en misant sur l’aventure et l’écotourisme : observation de la faune, randonnée, glamping et immersion dans la culture nomade.

Un article de euronews.com

Italie : enquête antitrust sur les pratiques de classement de Booking.com

L’autorité italienne de la concurrence enquête sur les pratiques de classement des hôtels de Booking.com. @depositphotos/ibphoto
L’autorité italienne de la concurrence enquête sur les pratiques de classement des hôtels de Booking.com. @depositphotos/ibphoto
Booking.com fait l’objet d’une enquête de l’autorité italienne de la concurrence, qui examine si le classement des hôtels sur la plateforme favorise les établissements payant des commissions plus élevées.
Les programmes « Preferred » et « Preferred Plus » sont particulièrement visés, car ils offrent une meilleure visibilité qui pourrait être perçue à tort comme un gage de qualité.

A lire sur traveldailynews.com

Portugal : 11 millions d’euros pour dynamiser le tourisme dans les régions

Le Portugal investit environ 11 millions d’euros pour développer le tourisme dans ses terres.@depositphotos/mlehmann
Le Portugal investit environ 11 millions d’euros pour développer le tourisme dans ses terres.@depositphotos/mlehmann
Le Portugal investit environ 11 millions d’euros pour développer le tourisme dans ses régions intérieures, afin de réduire la pression sur des villes très fréquentées comme Lisbonne et Porto. Ce plan finance 12 projets axés sur la nature, la gastronomie, le bien-être et la culture, tout en valorisant le patrimoine local.

Intégrée à une stratégie nationale plus large, cette initiative vise à diversifier l’offre touristique, renforcer la durabilité et soutenir les économies locales. Elle cherche aussi à répondre aux problèmes de surtourisme, malgré une fréquentation record du pays et des retombées économiques importantes.

A lire sur euronews.com

Les compagnies aériennes misent sur le sport pour rayonner à l’international

Le football reste le principal levier de sponsoring des compagnies du Golfe. @depositphotos/mrogowski_photography
Le football reste le principal levier de sponsoring des compagnies du Golfe. @depositphotos/mrogowski_photography
De grandes compagnies comme Qatar Airways, Emirates ou Etihad Airways dominent le sponsoring sportif, en adoptant des stratégies multisports pour accroître leur visibilité mondiale.

Le football reste le principal levier, mais ces compagnies investissent aussi dans des événements globaux comme la Formule 1.

Soutenues pour certaines par leurs États, elles utilisent ces accords pour renforcer leur image de marque et leur influence, dans un secteur aérien fortement concurrentiel.

Une info traveldailynews.com

Espagne : les salaires du tourisme en hausse, mais encore inégaux

En Espagne, le salaire annuel moyen dans le tourisme en hausse de 7,6 % en 2025. @depositphotos/VadimVasenin
En Espagne, le salaire annuel moyen dans le tourisme en hausse de 7,6 % en 2025. @depositphotos/VadimVasenin
En Espagne, le salaire annuel moyen dans le secteur du tourisme a dépassé pour la première fois les 22 000 € en 2025, avec une hausse de 7,6 % sur un an, selon une étude de Turijobs. Cette progression reflète une reprise progressive des rémunérations après la pandémie.

Cependant, les salaires restent globalement inférieurs à la moyenne nationale et varient fortement selon les métiers, les secteurs d’activité et les régions, révélant des inégalités persistantes au sein de l’industrie touristique.

Source : hosteltur.com

Compostelle : plus de 530 000 pèlerins en 2025, un engouement mondial croissant

En 2025, plus de 530 000 marcheurs ont atteint Saint-Jacques-de-Compostelle, un record en hausse de 6,2 %. @depositphotos/delkoo
En 2025, plus de 530 000 marcheurs ont atteint Saint-Jacques-de-Compostelle, un record en hausse de 6,2 %. @depositphotos/delkoo
En 2025, plus de 530 000 marcheurs ont atteint Saint-Jacques-de-Compostelle, un record en hausse de 6,2 %, confirmant l’attrait grandissant des chemins de pèlerinage en Europe. Cette fréquentation, en réalité encore plus élevée, reflète l’essor de la randonnée et du tourisme spirituel.

Le phénomène devient international, avec une forte présence d’Américains et de Coréens, et une majorité de femmes parmi les marcheurs. Si la fréquentation se stabilise côté français, de nouvelles productions culturelles (livres, films) pourraient encore renforcer l’engouement, tandis que les acteurs locaux se préparent à accueillir davantage de pèlerins.

A lire sur lefigaro.fr

Guerre au Moyen-Orient : les touristes chinois privilégient des destinations plus proches

En 2025, plus de 530 000 marcheurs ont atteint Saint-Jacques-de-Compostelle, un record en hausse de 6,2 %. @depositphotos/delkoo
En 2025, plus de 530 000 marcheurs ont atteint Saint-Jacques-de-Compostelle, un record en hausse de 6,2 %. @depositphotos/delkoo
Guerre au Moyen-Orient pousse de nombreux voyageurs chinois à revoir leurs projets : plus de la moitié d’entre eux évitent désormais la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à court terme. Environ 7 % ont même déjà annulé leurs voyages vers ces destinations.

Selon une étude de Dragon Trail International, la sécurité devient pour la première fois le critère principal dans le choix des voyages, devant le coût ou les contraintes personnelles. Résultat : les touristes chinois, premier marché mondial, se tournent davantage vers des destinations proches et perçues comme plus sûres.

Un article skift.com

Le saviez-vous ? À l’aéroport, on mange (très) bien… parfois mieux qu’en ville !

Quatre aéroports européens sont classés parmi les meilleurs aéroports au monde pour se restaurer.@depositphotos/elenathewise
Quatre aéroports européens sont classés parmi les meilleurs aéroports au monde pour se restaurer.@depositphotos/elenathewise
Oubliez le sandwich triste avalé à la va-vite : certains aéroports sont devenus de vraies destinations gastronomiques ! En tête du classement Skytrax, Aéroport de Singapour-Changi régale les voyageurs, mais l’Europe n’est pas en reste.

À Aéroport de Rome Fiumicino, on hésite entre pizza, panini ou prosecco, tandis que Aéroport de Munich mise sur la bière bavaroise avec vue sur les pistes. Même Aéroport de Londres-Heathrow propose des restos dignes du centre-ville.

Moralité : arriver en avance à l’aéroport n’est plus une punition… mais une excuse parfaitement valable pour bien manger 😄

Une actu euronews.com

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Tags : revue de presse
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