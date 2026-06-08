L'Hôtel Palais de la Méditerranée à Nice rejoint The Unbound Collection by Hyatt

Un monument Art Déco centenaire sur la mythique Promenade des Anglais rejoint The Unbound Collection by Hyatt - Photo : Hyatt
Le groupe Hyatt Hotels Corporation consolide sa présence sur le marché de l’hôtellerie de luxe en Europe, en accueillant dans son offre une enseigne emblématique de la Côte d’Azur.
En intégrant The Unbound Collection by Hyatt, l’Hôtel Palais de la Méditerranée préserve son identité et son héritage historique, tout en tirant parti du réseau international et du programme de fidélité du groupe américain.
L’ajout de cet établissement niçois constitue une avancée significative pour la marque, qui fête ses dix ans en enrichissant son portefeuille d’un monument ancré depuis près d’un siècle dans l’imaginaire culturel de la Riviera.
En intégrant The Unbound Collection by Hyatt, l’Hôtel Palais de la Méditerranée préserve son identité et son héritage historique, tout en tirant parti du réseau international et du programme de fidélité du groupe américain.
L’ajout de cet établissement niçois constitue une avancée significative pour la marque, qui fête ses dix ans en enrichissant son portefeuille d’un monument ancré depuis près d’un siècle dans l’imaginaire culturel de la Riviera.
Une réinvention architecturale entre patrimoine et design contemporain
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L'évolution de l'établissement repose sur une transformation intérieure qui respecte la façade d'origine, classée monument historique et construite par les architectes Charles et Marcel Dalmas.
La refonte esthétique a été confiée à la décoratrice d'intérieur Linda Boronkay, qui a imaginé un dialogue entre les lignes Art Déco du bâtiment et les éléments naturels du littoral méditerranéen.
Cette réhabilitation a donné naissance à 173 chambres et suites, dont 28 suites, habillées de tons pastels et de matières sensorielles.
Les espaces de vie extérieurs et intérieurs ont également été redéfinis pour proposer deux expériences de détente distinctes : une terrasse extérieure avec piscine faisant face à la Baie des Anges, et un bassin intérieur chauffé accompagné d'un espace de bien-être comprenant un centre de fitness, un sauna et un hammam.
La refonte esthétique a été confiée à la décoratrice d'intérieur Linda Boronkay, qui a imaginé un dialogue entre les lignes Art Déco du bâtiment et les éléments naturels du littoral méditerranéen.
Cette réhabilitation a donné naissance à 173 chambres et suites, dont 28 suites, habillées de tons pastels et de matières sensorielles.
Les espaces de vie extérieurs et intérieurs ont également été redéfinis pour proposer deux expériences de détente distinctes : une terrasse extérieure avec piscine faisant face à la Baie des Anges, et un bassin intérieur chauffé accompagné d'un espace de bien-être comprenant un centre de fitness, un sauna et un hammam.
Gastronomie et espaces événementiels d'envergure
Le renouvellement de l'hôtel s'accompagne d'un positionnement fort sur la scène culinaire et sociale locale avec l'ouverture du restaurant ZOUZOU.
Conçu comme un "supper club" animé, cet espace fusionne la gastronomie méditerranéenne et l'esprit festif historique de la Côte d'Azur, complété par un rooftop en terrasse offrant une vue panoramique sur la mer pour les fins de soirée.
Enfin, l'établissement consolide son attractivité auprès de la clientèle d'affaires et événementielle internationale.
Le Palais de la Méditerranée déploie désormais plus de 1 700 mètres carrés d'espaces de réunion modulables.
Au cœur de ce dispositif, le grand Salon Riviera se distingue par sa capacité d'accueil pouvant atteindre 936 personnes en configuration théâtre, faisant de cette adresse un point d'ancrage pour les conférences d'envergure, les défilés de mode et les réceptions privées sur la Côte d'Azur.
Conçu comme un "supper club" animé, cet espace fusionne la gastronomie méditerranéenne et l'esprit festif historique de la Côte d'Azur, complété par un rooftop en terrasse offrant une vue panoramique sur la mer pour les fins de soirée.
Enfin, l'établissement consolide son attractivité auprès de la clientèle d'affaires et événementielle internationale.
Le Palais de la Méditerranée déploie désormais plus de 1 700 mètres carrés d'espaces de réunion modulables.
Au cœur de ce dispositif, le grand Salon Riviera se distingue par sa capacité d'accueil pouvant atteindre 936 personnes en configuration théâtre, faisant de cette adresse un point d'ancrage pour les conférences d'envergure, les défilés de mode et les réceptions privées sur la Côte d'Azur.