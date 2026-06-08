L'Hôtel Palais de la Méditerranée à Nice rejoint The Unbound Collection by Hyatt

Le renouvellement de l'hôtel s'accompagne d'un positionnement fort sur la scène culinaire et sociale locale avec l'ouverture du restaurant ZOUZOU.



Conçu comme un "supper club" animé, cet espace fusionne la gastronomie méditerranéenne et l'esprit festif historique de la Côte d'Azur, complété par un rooftop en terrasse offrant une vue panoramique sur la mer pour les fins de soirée.



Enfin, l'établissement consolide son attractivité auprès de la clientèle d'affaires et événementielle internationale.



Le Palais de la Méditerranée déploie désormais plus de 1 700 mètres carrés d'espaces de réunion modulables.



Au cœur de ce dispositif, le grand Salon Riviera se distingue par sa capacité d'accueil pouvant atteindre 936 personnes en configuration théâtre, faisant de cette adresse un point d'ancrage pour les conférences d'envergure, les défilés de mode et les réceptions privées sur la Côte d'Azur.