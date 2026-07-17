Hyatt implante sa marque "Destination by Hyatt" en Ouzbékistan

Hyatt Hotels Corporation a ouvert le Beldersoy Resort and SPA, marquant l'arrivée de sa marque Destination by Hyatt en Ouzbékistan.
Installé dans la région de Chimgan-Bostanliq, à proximité de la capitale Tachkent, ce nouveau complexe propose un accès direct aux pistes de ski et aux sentiers de randonnée ainsi qu'une offre de soins inspirée de la thalassothérapie d'altitude.
Michel Morauw, Managing Director Hyatt EAME North, explique l'orientation de cet établissement : « Beldersoy Resort & SPA a été soigneusement conçu pour refléter la culture alpine ouzbèke, en phase avec notre vision qui consiste à associer une profonde appréciation du patrimoine local à un design contemporain distinctif et à un service accueillant. »
Le design intérieur du resort s'inspire de l'environnement des montagnes de Chimgan et du patrimoine culturel ouzbek. La palette de couleurs s'appuie sur des teintes naturelles telles que la pierre, le sable, l'argile et le vert profond, associées à des matériaux bruts.
Dans les chambres, les clients disposent d'un espace de travail, d'une douche à l'italienne et d'un écran de 55 pouces.
Installé dans la région de Chimgan-Bostanliq, à proximité de la capitale Tachkent, ce nouveau complexe propose un accès direct aux pistes de ski et aux sentiers de randonnée ainsi qu'une offre de soins inspirée de la thalassothérapie d'altitude.
Michel Morauw, Managing Director Hyatt EAME North, explique l'orientation de cet établissement : « Beldersoy Resort & SPA a été soigneusement conçu pour refléter la culture alpine ouzbèke, en phase avec notre vision qui consiste à associer une profonde appréciation du patrimoine local à un design contemporain distinctif et à un service accueillant. »
Le design intérieur du resort s'inspire de l'environnement des montagnes de Chimgan et du patrimoine culturel ouzbek. La palette de couleurs s'appuie sur des teintes naturelles telles que la pierre, le sable, l'argile et le vert profond, associées à des matériaux bruts.
Dans les chambres, les clients disposent d'un espace de travail, d'une douche à l'italienne et d'un écran de 55 pouces.
Intégration du bien-être, offre culinaire et gestion environnementale
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L'offre de bien-être repose sur un concept de spa qui applique des principes de thalassothérapie en altitude. Les installations comprennent plusieurs piscines, dont un bassin intérieur d'eau de mer enrichi en sels minéraux, un bassin de flottaison riche en magnésium et une piscine extérieure à débordement offrant une vue sur les reliefs.
Côté restauration, l'établissement dispose de plusieurs adresses, dont Nafis, qui propose des spécialités de saison tout au long de la journée.
Pour l'organisation d'événements, le resort propose deux salles de réunion et une grande salle de bal baptisée Tian Shan, configurées pour accueillir des conférences, des séminaires d'entreprise ou des réceptions privées. Sur le plan de la durabilité, la direction met en avant des choix d'ingénierie spécifiques visant à réduire la consommation d'énergie, à traiter l'eau de manière responsable et à préserver les ressources naturelles du site.
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