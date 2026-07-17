Hyatt implante sa marque "Destination by Hyatt" en Ouzbékistan

L'offre de bien-être repose sur un concept de spa qui applique des principes de thalassothérapie en altitude. Les installations comprennent plusieurs piscines, dont un bassin intérieur d'eau de mer enrichi en sels minéraux, un bassin de flottaison riche en magnésium et une piscine extérieure à débordement offrant une vue sur les reliefs.Côté restauration, l'établissement dispose de plusieurs adresses, dont Nafis, qui propose des spécialités de saison tout au long de la journée.Pour l'organisation d'événements, le resort propose deux salles de réunion et une grande salle de bal baptisée Tian Shan, configurées pour accueillir des conférences, des séminaires d'entreprise ou des réceptions privées. Sur le plan de la durabilité, la direction met en avant des choix d'ingénierie spécifiques visant à réduire la consommation d'énergie, à traiter l'eau de manière responsable et à préserver les ressources naturelles du site.