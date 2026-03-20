Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal

Leintègre deux espaces de restauration opérés par: Casa da Praia, ouverte en journée, et le TUPUQ Restaurant & Bar situé sur le rooftop, proposant une offre de restauration et de boissons en soirée.L’établissement dispose par ailleurs d’unproposant des soins, ainsi que d’équipements incluant sauna, hammam, douches sensorielles et une cabine de soins pour deux personnes. Un espace fitness équipé Technogym etextérieures, dont une réservée aux adultes, complètent l’offre.Cette ouverture s’inscrit dans le développement des marques Hyatt au Portugal, après des implantations récentes à Lisbonne et à Madère.