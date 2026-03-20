Hyatt ouvre le Masana Algarve, premier resort Destination by Hyatt au Portugal

Hyatt inaugure son premier resort Destination by Hyatt au Portugal avec une offre résidentielle en Algarve.
Le Masana Algarve est implanté à Olhos de Água, à proximité immédiate de l’océan Atlantique, dans un environnement composé de falaises, de sentiers côtiers et de plages, dont celles d’Olhos de Água et de Maria Luísa.
L’établissement comprend 33 résidences, incluant suites et villas d’une ou deux chambres, avec vue sur les jardins, la piscine ou la mer.
Chaque unité dispose d’une cuisine équipée, d’espaces de vie, d’un extérieur privatif et d’équipements destinés aux séjours prolongés.
Le resort propose également un accompagnement personnalisé avec un Guest Experience Manager dédié pour chaque séjour.
Le Masana Algarve est implanté à Olhos de Água, à proximité immédiate de l’océan Atlantique, dans un environnement composé de falaises, de sentiers côtiers et de plages, dont celles d’Olhos de Água et de Maria Luísa.
L’établissement comprend 33 résidences, incluant suites et villas d’une ou deux chambres, avec vue sur les jardins, la piscine ou la mer.
Chaque unité dispose d’une cuisine équipée, d’espaces de vie, d’un extérieur privatif et d’équipements destinés aux séjours prolongés.
Le resort propose également un accompagnement personnalisé avec un Guest Experience Manager dédié pour chaque séjour.
Une offre articulée autour de la restauration et du bien-être
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Le Masana Algarve intègre deux espaces de restauration opérés par TUPUQ : Casa da Praia, ouverte en journée, et le TUPUQ Restaurant & Bar situé sur le rooftop, proposant une offre de restauration et de boissons en soirée.
L’établissement dispose par ailleurs d’un spa proposant des soins, ainsi que d’équipements incluant sauna, hammam, douches sensorielles et une cabine de soins pour deux personnes. Un espace fitness équipé Technogym et deux piscines extérieures, dont une réservée aux adultes, complètent l’offre.
Cette ouverture s’inscrit dans le développement des marques Hyatt au Portugal, après des implantations récentes à Lisbonne et à Madère.
A lire aussi : Hyatt ouvre l'Andaz Lisbon, première adresse de la marque au Portugal
L’établissement dispose par ailleurs d’un spa proposant des soins, ainsi que d’équipements incluant sauna, hammam, douches sensorielles et une cabine de soins pour deux personnes. Un espace fitness équipé Technogym et deux piscines extérieures, dont une réservée aux adultes, complètent l’offre.
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