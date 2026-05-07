Hibernia Line ouvrira liaison maritime entre Boulogne-sur-Mer et Cork dès juin 2026

Basée àannonce la création directe deet les équipages des navires. Plus de 200 postes concerneront le personnel embarqué européen, dont des cadets.Pour les voyageurs, cette nouvelle ligne offrira undepuis le nord de la France. Depuis Cork, les passagers pourront rejoindre la, tandis que les voyageurs irlandais pourront accéder directement àavant de poursuivre leur trajet vers d’autres régions françaises ou vers la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.