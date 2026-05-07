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Hibernia Line ouvrira liaison maritime entre Boulogne-sur-Mer et Cork dès juin 2026

Six traversées hebdomadaires entre Boulogne-sur-Mer et Cork


À partir de la mi-juin 2026, la compagnie Hibernia Line lancera une nouvelle liaison directe en ferry entre Boulogne-sur-Mer et Cork. Ce service annuel reliera le port de Ringaskiddy, dans le sud-ouest de l’Irlande, avec six traversées hebdomadaires dans chaque sens opérées par les ferries RoPax « St Patrick » et « MV Akka ».


Rédigé par le Jeudi 7 Mai 2026 à 15:15

Un accès direct au sud-ouest de l’Irlande depuis le nord de la France. - Hibernia Line
Un accès direct au sud-ouest de l’Irlande depuis le nord de la France. - Hibernia Line
Exotismes
La compagnie Hibernia Line lancera à la mi-juin 2026 une nouvelle liaison annuelle en ferry entre Boulogne-sur-Mer et Cork.

La compagnie prévoit des départs depuis Boulogne-sur-Mer du lundi au samedi à 22h, avec une arrivée le lendemain à Cork. Dans le sens retour, les traversées quitteront Ringaskiddy tous les soirs à 21h, heure locale.

La compagnie explique avoir conçu cette liaison pour proposer des horaires réguliers aux transporteurs et aux passagers. Les traversées de nuit doivent notamment permettre aux chauffeurs routiers de bénéficier de temps de repos à bord grâce à des cabines dédiées.

Les deux ferries RoPax pourront transporter plus de 600 passagers et proposeront des cabines privées, des espaces de restauration ainsi que des salons accessibles pendant la traversée.

250 emplois annoncés autour de cette nouvelle ligne

Autres articles
Basée à Cork, Hibernia Line annonce la création directe de 250 emplois répartis entre la France, l’Irlande et les équipages des navires. Plus de 200 postes concerneront le personnel embarqué européen, dont des cadets.

Pour les voyageurs, cette nouvelle ligne offrira un accès direct au sud-ouest de l’Irlande depuis le nord de la France. Depuis Cork, les passagers pourront rejoindre la Wild Atlantic Way, tandis que les voyageurs irlandais pourront accéder directement à Boulogne-sur-Mer avant de poursuivre leur trajet vers d’autres régions françaises ou vers la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.

A lire aussi : Corsica Ferries renforce son offre estivale 2026 et accélère sa transformation digitale

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Tags : irlande
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