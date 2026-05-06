Palm Beach : l'aéroport devrait être rebaptisé "Aéroport international du président Donald J. Trump"

Ce n’est pas tout, car dans cet accord, cette même société " peut établir une liste de détaillants agréés auprès desquels les boutiques de l'aéroport doivent s'approvisionner en produits dérivés.



Si le comté ou un commerce de détail souhaite vendre des produits portant le nom de l'aéroport, il doit les acheter exclusivement et directement auprès des entités désignées par le concédant de licence" , poursuit l’article.



Les entités en question ne sont autres que l’entreprise ayant déposé les différentes marques, donc liée à la famille du 47e président des États-Unis.



Bien qu’il soit un aéroport international, celui de Palm Beach reste très loin de ses voisins en termes de capacité.



À titre de comparaison, celui de Miami, situé à 1h15, a accueilli 56 millions de passagers en 2024. Celui de Fort Lauderdale, à 45 minutes, a vu passer 32,2 millions de passagers en 2025. Quant à l’aéroport d’Orlando, 58 millions de voyageurs y sont passés l’an dernier.



Pendant ce temps, l’aéroport de Palm Beach n’a accueilli "que" 8 millions de passagers en 2025, ce qui en fait un aéroport secondaire, loin de figurer parmi les 35 plus importantes infrastructures du pays.



Il est principalement desservi par des compagnies locales, même si Air Canada y opère des vols en saison et que Bahamasair, une compagnie bahaméenne, y est également présente.