Palm Beach : l'aéroport devrait être rebaptisé "Aéroport international du président Donald J. Trump"

Le futur "Aéroport international du président Donald J. Trump" est un aéroport secondaire aux USA - Depositphotos
C’est une première pour un président des États-Unis encore en fonction. Donald Trump devrait avoir, dans quelques semaines, un aéroport à son nom.
Il y a bien le cas de John F. Kennedy, dont le nom a été donné à l’aéroport de New York le 24 décembre 1963, soit un peu plus d’un mois après son assassinat.
L’aéroport intercontinental de Houston a, lui, été rebaptisé George Bush Intercontinental Airport en 1997, soit quatre ans après la fin du mandat de George Bush père. Ils sont une douzaine dans ce cas.
Cette fois-ci donc, et dans toute la démesure de Donald Trump, un président américain recevrait cette distinction alors qu’il est encore en fonction.
C’est donc à Palm Beach, en Floride, qu’un aéroport situé à dix minutes en voiture de sa résidence de Mar-a-Lago, où l’élu républicain passe de nombreux week-ends, pourrait changer de nom.
Courant février, un projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants de Floride pour valider le projet. Puis, mardi 5 mai 2026, les commissaires du comté de Palm Beach ont voté en faveur de l'opération.
Le changement pourrait être effectif à partir du 1er juillet 2026, sous réserve de l’accord de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).
Le nouveau logo de l’infrastructure a été présenté ce mardi 5 mai 2026 par Eric Trump.
Il y a bien le cas de John F. Kennedy, dont le nom a été donné à l’aéroport de New York le 24 décembre 1963, soit un peu plus d’un mois après son assassinat.
L’aéroport intercontinental de Houston a, lui, été rebaptisé George Bush Intercontinental Airport en 1997, soit quatre ans après la fin du mandat de George Bush père. Ils sont une douzaine dans ce cas.
Cette fois-ci donc, et dans toute la démesure de Donald Trump, un président américain recevrait cette distinction alors qu’il est encore en fonction.
C’est donc à Palm Beach, en Floride, qu’un aéroport situé à dix minutes en voiture de sa résidence de Mar-a-Lago, où l’élu républicain passe de nombreux week-ends, pourrait changer de nom.
Courant février, un projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants de Floride pour valider le projet. Puis, mardi 5 mai 2026, les commissaires du comté de Palm Beach ont voté en faveur de l'opération.
Le changement pourrait être effectif à partir du 1er juillet 2026, sous réserve de l’accord de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).
Le nouveau logo de l’infrastructure a été présenté ce mardi 5 mai 2026 par Eric Trump.
Palm Beach : les polémiques autour du "President Donald J. Trump International Airport"
Tout en simplicité, et en reprenant le code graphique cher au 47e président des États-Unis, à savoir le doré, le blason reprend l’aigle américain, le sceau officiel du locataire de la Maison Blanche, surplombé de cinq étoiles.
Ces changements, outre le coût estimé à 5,5 millions de dollars, s'accompagnent de polémiques.
Quelques jours après l’adoption de la loi par la Chambre des représentants, une société privée liée à la famille Trump a été créée afin de déposer plusieurs noms, à savoir "DJT", "Airport international Donald J. Trump" et "Airport international du président Donald J. Trump", comme le rapporte le Miami Herald.
Ce procédé serait sans précédent, selon un avocat spécialisé en droit des marques, dans l’histoire des bâtiments portant le nom de présidents.
Précédemment, la marque déposée appartenait à l’entité publique qui exploitait l’aéroport.
A lire : Etats-Unis : il était une fois l’Amérique
"Une fois de plus, on a l'impression qu'il s'agit d'une escroquerie, d'un gain mal acquis", a déclaré la députée démocrate Michele Rayner.
Pour rappel, entre les produits dérivés et les différentes opérations financières, la fortune personnelle de Donald Trump aurait augmenté de plus de 4 milliards de dollars, selon un article du New Yorker.
Et ce n’est pas la seule zone grise dans ce changement de nom.
Toujours d’après le Miami Herald, un accord a bien été trouvé entre la société liée à Trump et l’administration du comté de Palm Beach pour pouvoir exploiter ces noms déposés à des fins non lucratives.
En revanche, il serait possible pour l’entreprise de vendre des articles portant la nouvelle mention de l’aéroport en dehors du site et à des fins lucratives.
Ces changements, outre le coût estimé à 5,5 millions de dollars, s'accompagnent de polémiques.
Quelques jours après l’adoption de la loi par la Chambre des représentants, une société privée liée à la famille Trump a été créée afin de déposer plusieurs noms, à savoir "DJT", "Airport international Donald J. Trump" et "Airport international du président Donald J. Trump", comme le rapporte le Miami Herald.
Ce procédé serait sans précédent, selon un avocat spécialisé en droit des marques, dans l’histoire des bâtiments portant le nom de présidents.
Précédemment, la marque déposée appartenait à l’entité publique qui exploitait l’aéroport.
A lire : Etats-Unis : il était une fois l’Amérique
"Une fois de plus, on a l'impression qu'il s'agit d'une escroquerie, d'un gain mal acquis", a déclaré la députée démocrate Michele Rayner.
Pour rappel, entre les produits dérivés et les différentes opérations financières, la fortune personnelle de Donald Trump aurait augmenté de plus de 4 milliards de dollars, selon un article du New Yorker.
Et ce n’est pas la seule zone grise dans ce changement de nom.
Toujours d’après le Miami Herald, un accord a bien été trouvé entre la société liée à Trump et l’administration du comté de Palm Beach pour pouvoir exploiter ces noms déposés à des fins non lucratives.
En revanche, il serait possible pour l’entreprise de vendre des articles portant la nouvelle mention de l’aéroport en dehors du site et à des fins lucratives.
Le futur "Aéroport international du président Donald J. Trump" est un aéroport secondaire aux USA
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Ce n’est pas tout, car dans cet accord, cette même société "peut établir une liste de détaillants agréés auprès desquels les boutiques de l'aéroport doivent s'approvisionner en produits dérivés.
Si le comté ou un commerce de détail souhaite vendre des produits portant le nom de l'aéroport, il doit les acheter exclusivement et directement auprès des entités désignées par le concédant de licence", poursuit l’article.
Les entités en question ne sont autres que l’entreprise ayant déposé les différentes marques, donc liée à la famille du 47e président des États-Unis.
Bien qu’il soit un aéroport international, celui de Palm Beach reste très loin de ses voisins en termes de capacité.
À titre de comparaison, celui de Miami, situé à 1h15, a accueilli 56 millions de passagers en 2024. Celui de Fort Lauderdale, à 45 minutes, a vu passer 32,2 millions de passagers en 2025. Quant à l’aéroport d’Orlando, 58 millions de voyageurs y sont passés l’an dernier.
Pendant ce temps, l’aéroport de Palm Beach n’a accueilli "que" 8 millions de passagers en 2025, ce qui en fait un aéroport secondaire, loin de figurer parmi les 35 plus importantes infrastructures du pays.
Il est principalement desservi par des compagnies locales, même si Air Canada y opère des vols en saison et que Bahamasair, une compagnie bahaméenne, y est également présente.
Si le comté ou un commerce de détail souhaite vendre des produits portant le nom de l'aéroport, il doit les acheter exclusivement et directement auprès des entités désignées par le concédant de licence", poursuit l’article.
Les entités en question ne sont autres que l’entreprise ayant déposé les différentes marques, donc liée à la famille du 47e président des États-Unis.
Bien qu’il soit un aéroport international, celui de Palm Beach reste très loin de ses voisins en termes de capacité.
À titre de comparaison, celui de Miami, situé à 1h15, a accueilli 56 millions de passagers en 2024. Celui de Fort Lauderdale, à 45 minutes, a vu passer 32,2 millions de passagers en 2025. Quant à l’aéroport d’Orlando, 58 millions de voyageurs y sont passés l’an dernier.
Pendant ce temps, l’aéroport de Palm Beach n’a accueilli "que" 8 millions de passagers en 2025, ce qui en fait un aéroport secondaire, loin de figurer parmi les 35 plus importantes infrastructures du pays.
Il est principalement desservi par des compagnies locales, même si Air Canada y opère des vols en saison et que Bahamasair, une compagnie bahaméenne, y est également présente.
For the first time, I am extremely proud to share the OFFICIAL logo for the Donald J. Trump International Airport in Palm Beach, Florida. There is no person more deserving of this incredible honor than @realDonaldTrump! Congratulations Dad!— Eric Trump (@EricTrump) May 5, 2026
Looking forward to seeing flights… pic.twitter.com/QUyPKJYixy