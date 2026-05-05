easyJet holidays lance sa "Big Orange Sale" et gèle l’impact du carburant sur ses prix

Dans le cadre de cette opération commerciale, des réductions pouvant atteindre 400 euros sont proposées sur des milliers de séjours, via le code ORANGEPROMO.



L’offre porte sur plus de 90 destinations, principalement en Europe et autour du bassin méditerranéen.



easyJet holidays met en avant une sélection de destinations plébiscitées par les Français pour l’été 2026, parmi lesquelles :



- Agadir (Maroc)

- Majorque (Espagne)

- Tenerife (Espagne)

- la Sardaigne (Italie)

- Brac (Croatie)



Ces destinations sont proposées via des séjours en clubs ou hôtels 4 et 5 étoiles, adaptés notamment aux familles.



Le voyagiste met également l’accent sur l’accessibilité des vacances familiales, avec des places gratuites pour les enfants, disponibles pour l’été 2026. Les établissements partenaires proposent des infrastructures dédiées, telles que piscines, clubs enfants et animations.