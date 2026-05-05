easyJet holidays lance sa "Big Orange Sale" et gèle l’impact du carburant sur ses prix

easyJet holidays lance sa "Big Orange Sale" à l’approche de l’été 2026 - Depositphotos.com, InkDropCreative
À l’approche de la saison estivale, easyJet holidays lance une nouvelle édition de sa "Big Orange Sale", accompagnée d’un engagement fort : ne pas répercuter la hausse des coûts du carburant sur les prix des vols et des séjours.
Une initiative qui s’inscrit dans un contexte économique tendu et vise à soutenir le pouvoir d’achat des voyageurs.
Le tour-opérateur du groupe easyJet annonce maintenir ses tarifs sur l’ensemble des vols et packages, qu’il s’agisse de réservations déjà effectuées ou de nouvelles ventes, pour des départs programmés jusqu’au 21 mars 2027.
Tous les séjours tout compris et les vols pour l’été 2026 seront ainsi assurés sans hausse liée au carburant.
Selon Kevin Keogh, directeur Europe d’easyJet holidays, cette mesure vise à garantir aux clients une meilleure visibilité sur leur budget vacances, tout en profitant des offres promotionnelles en cours.
Une initiative qui s’inscrit dans un contexte économique tendu et vise à soutenir le pouvoir d’achat des voyageurs.
Le tour-opérateur du groupe easyJet annonce maintenir ses tarifs sur l’ensemble des vols et packages, qu’il s’agisse de réservations déjà effectuées ou de nouvelles ventes, pour des départs programmés jusqu’au 21 mars 2027.
Tous les séjours tout compris et les vols pour l’été 2026 seront ainsi assurés sans hausse liée au carburant.
Selon Kevin Keogh, directeur Europe d’easyJet holidays, cette mesure vise à garantir aux clients une meilleure visibilité sur leur budget vacances, tout en profitant des offres promotionnelles en cours.
Promotions et séjours à prix compétitifs
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Dans le cadre de cette opération commerciale, des réductions pouvant atteindre 400 euros sont proposées sur des milliers de séjours, via le code ORANGEPROMO.
L’offre porte sur plus de 90 destinations, principalement en Europe et autour du bassin méditerranéen.
easyJet holidays met en avant une sélection de destinations plébiscitées par les Français pour l’été 2026, parmi lesquelles :
- Agadir (Maroc)
- Majorque (Espagne)
- Tenerife (Espagne)
- la Sardaigne (Italie)
- Brac (Croatie)
Ces destinations sont proposées via des séjours en clubs ou hôtels 4 et 5 étoiles, adaptés notamment aux familles.
Le voyagiste met également l’accent sur l’accessibilité des vacances familiales, avec des places gratuites pour les enfants, disponibles pour l’été 2026. Les établissements partenaires proposent des infrastructures dédiées, telles que piscines, clubs enfants et animations.
L’offre porte sur plus de 90 destinations, principalement en Europe et autour du bassin méditerranéen.
easyJet holidays met en avant une sélection de destinations plébiscitées par les Français pour l’été 2026, parmi lesquelles :
- Agadir (Maroc)
- Majorque (Espagne)
- Tenerife (Espagne)
- la Sardaigne (Italie)
- Brac (Croatie)
Ces destinations sont proposées via des séjours en clubs ou hôtels 4 et 5 étoiles, adaptés notamment aux familles.
Le voyagiste met également l’accent sur l’accessibilité des vacances familiales, avec des places gratuites pour les enfants, disponibles pour l’été 2026. Les établissements partenaires proposent des infrastructures dédiées, telles que piscines, clubs enfants et animations.
Balnéaire et city breaks au programme
En complément des séjours balnéaires, easyJet holidays développe aussi une offre de courts séjours urbains, notamment vers Londres, Budapest et Madrid.
L’objectif est de répondre à une demande diversifiée, allant des vacances en famille aux escapades entre amis ou en solo.
L’ensemble des forfaits inclut les vols, l’hébergement, un bagage en soute de 23 kg ainsi que les transferts pour les séjours balnéaires.
Le tour-opérateur met également en avant des conditions de réservation flexibles, avec possibilité de modification et garantie du meilleur prix.
L’objectif est de répondre à une demande diversifiée, allant des vacances en famille aux escapades entre amis ou en solo.
L’ensemble des forfaits inclut les vols, l’hébergement, un bagage en soute de 23 kg ainsi que les transferts pour les séjours balnéaires.
Le tour-opérateur met également en avant des conditions de réservation flexibles, avec possibilité de modification et garantie du meilleur prix.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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