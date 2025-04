easyJet holidays ouvre les ventes de ses forfaits jusqu’en juin 2026

"une garantie de remboursement"

easyJet holidays ne perd pas de temps et lance ses forfaits vacances disponibles jusqu'au 14 juin 2026.Au programme des destinations disponibles : Antalya, Costa Blanca, Dalaman, Majorque et Tenerife, ainsi que des villes telles qu'Amsterdam, Barcelone, Cracovie, Londres et Rome.Dans le cadre de ce lancement, le voyagiste propose des places gratuites pour les enfants.Avec plus de 90 destinations de plage et de ville à travers l'Europe et l'Afrique du Nord, easyJet holidays s'adresse également aux voyages entre adultes et en solo.Tous les forfaits easyJet holidays comprennent les vols, l'hôtel, 23 kg de bagages et les transferts pour les vacances à la plage,qui permet de modifier une réservation, et proposeet "".