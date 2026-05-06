Asia renforce son pôle destination avec l’arrivée d’Angéline Ayako Fujioka - Depositphotos.com, IgorVetushko
Asia renforce son pôle produit avec l’arrivée d’Angéline Ayako Fujioka au poste de chef de produit Japon, Corée et Afrique australe.
Franco-japonaise, la nouvelle recrue apporte une expertise construite durant près de dix années passées à promouvoir les territoires japonais auprès du marché français, entre développement BtoB, relations presse et création de contenus touristiques.
Passionnée par les voyages et les cultures, Angéline Ayako Fujioka place la gastronomie au cœur de son approche.
Franco-japonaise, la nouvelle recrue apporte une expertise construite durant près de dix années passées à promouvoir les territoires japonais auprès du marché français, entre développement BtoB, relations presse et création de contenus touristiques.
Passionnée par les voyages et les cultures, Angéline Ayako Fujioka place la gastronomie au cœur de son approche.
Une décennie dédiée à la promotion du Japon
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Avant de rejoindre Asia, elle a passé près de dix ans chez France Euro Development, où elle représentait plusieurs préfectures japonaises - Hiroshima, Shimane, Okayama - ainsi que la ville de Kobe et la région de Himeji.
Son rôle y était polyvalent : promotion touristique des territoires, développement de partenariats avec la presse, les agences de voyages et les influenceurs, mais aussi organisation de formations BtoB et participation à de nombreux salons professionnels (IFTM, SIAL, Salon du Tourisme de Lyon, MAP, SIT Rennes, etc.).
Elle a également contribué à des projets éditoriaux, notamment la publication d’un guide sur la région de la mer intérieure du Japon avec Petit Futé, et participé à des événements d’envergure, comme la collaboration entre Kenzo et des danseurs de kagura de Hiroshima lors de la Paris Fashion Week en 2017.
Son travail incluait également la promotion de produits emblématiques comme le saké de Hiroshima, renforçant le lien entre culture, gastronomie et attractivité touristique.
Son rôle y était polyvalent : promotion touristique des territoires, développement de partenariats avec la presse, les agences de voyages et les influenceurs, mais aussi organisation de formations BtoB et participation à de nombreux salons professionnels (IFTM, SIAL, Salon du Tourisme de Lyon, MAP, SIT Rennes, etc.).
Elle a également contribué à des projets éditoriaux, notamment la publication d’un guide sur la région de la mer intérieure du Japon avec Petit Futé, et participé à des événements d’envergure, comme la collaboration entre Kenzo et des danseurs de kagura de Hiroshima lors de la Paris Fashion Week en 2017.
Son travail incluait également la promotion de produits emblématiques comme le saké de Hiroshima, renforçant le lien entre culture, gastronomie et attractivité touristique.
Des bases solides dans le tourisme sur-mesure
En amont de cette expérience, Angéline Ayako Fujioka a occupé le poste d’assistante de production au sein du Cercle des Vacances entre 2013 et 2016.
Elle y a participé au développement de nouvelles destinations comme Cuba, à la création d’itinéraires thématiques aux États-Unis et au Japon, ainsi qu’à la conception de produits touristiques sur-mesure.
Elle y a également développé des compétences transversales : gestion de relations fournisseurs, création de supports de vente, suivi de dossiers clients et traduction spécialisée.
Elle y a participé au développement de nouvelles destinations comme Cuba, à la création d’itinéraires thématiques aux États-Unis et au Japon, ainsi qu’à la conception de produits touristiques sur-mesure.
Elle y a également développé des compétences transversales : gestion de relations fournisseurs, création de supports de vente, suivi de dossiers clients et traduction spécialisée.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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