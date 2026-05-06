Asia renforce son pôle destination avec l’arrivée d’Angéline Ayako Fujioka

En amont de cette expérience, Angéline Ayako Fujioka a occupé le poste d’assistante de production au sein du Cercle des Vacances entre 2013 et 2016.



Elle y a participé au développement de nouvelles destinations comme Cuba, à la création d’itinéraires thématiques aux États-Unis et au Japon, ainsi qu’à la conception de produits touristiques sur-mesure.



Elle y a également développé des compétences transversales : gestion de relations fournisseurs, création de supports de vente, suivi de dossiers clients et traduction spécialisée.