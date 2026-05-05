L'euro et le dollar américain s'échangent actuellement à 1,1720, ce qui signifie qu'Après avoir atteint un pic à 1,2020 en janvier, le cours marque une pause. Sur seize mois, l'euro s'est quand même apprécié de près de 15% face au dollar, une hausse significative.Le problème, c'est que le cours se heurte à un plafond graphique que les acheteurs peinent à franchir. Si ce plafond résiste,Concrètement, l'euro achète moins de livres qu'il y a deux mois. La raison principale : l'inflation au Royaume-Uni reste plus élevée qu'en zone euro, ce qui pousse les investisseurs à miser sur des taux britanniques plus hauts plus longtemps, rendant la livre plus attractive. Si la Banque d'Angleterre confirme jeudi une ligne dure sur les taux, la livre pourrait encore se renforcer., c'est-à-dire que les investisseurs s'y réfugient quand le monde va mal. Un euro vaut aujourd'hui 0,9164 franc, soit moins d'un franc, ce qui illustre la force du CHF. Tant que les tensions géopolitiques persistent, cette tendance devrait se maintenir.. Il reste très faible car le Japon maintient des taux d'intérêt très bas, ce qui pousse les investisseurs à emprunter en yen pour placer ailleurs et empocher la différence, une stratégie qu'on appelleLe risque : si le Japon relevait ses taux plus vite que prévu, ces investisseurs devraient rembourser en urgence, ce qui provoquerait une forte et soudaine appréciation du yen et potentiellement des turbulences sur l'ensemble des marchés.