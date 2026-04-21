Le week-end a tout changé. Vendredi, l'Iran déclarait le détroit d'Ormuz ouvert à la navigation commerciale, provoquant un effondrement du pétrole de 11% et des records historiques sur le S&P 500 et le Nasdaq. Moins de 24 heures plus tard, les Gardiens de la Révolution annonçaient que le détroit revenait à son état antérieur. L'euphorie aura duré une nuit.



La logique iranienne est cohérente. L'ouverture de vendredi était conditionnée à un geste américain, notamment la levée du blocus naval sur les ports iraniens. Trump a maintenu ce blocus jusqu'à un accord nucléaire, franchissant une ligne rouge pour Téhéran.



Le négociateur iranien Qalibaf a résumé la position sans détour : impossible de laisser passer les autres tant que l'Iran lui-même ne peut pas circuler. Le cessez-le-feu au Liban, censé accompagner cette désescalade, reste par ailleurs très fragile : un casque bleu français et deux soldats israéliens ont été tués ce week-end dans le sud du pays, et Macron a directement mis en cause le Hezbollah.



Sur le plan économique, l'AIE parle de la plus grande perturbation d'approvisionnement pétrolier de l'histoire, avec 13 millions de barils par jour affectés selon ING. L'inflation américaine a déjà atteint 3,3% en mars, portée par une hausse de l'essence de 21% sur un mois.



En Europe, la BCE a relevé ses projections d'inflation à 2,6% pour 2026 et réduit ses attentes de croissance à 0,9%. Ni la Fed (3,50-3,75%) ni la BCE (2,00%) ne bougent leurs taux, et le marché n'anticipe plus que deux hausses européennes cette année contre trois il y a quelques semaines. Le FOMC des 28-29 avril devrait confirmer le statu quo américain avec une probabilité de 99%.



Le marché ouvre lundi dans un contexte de forte incertitude. Le pétrole devrait repartir à la hausse, ce qui soutiendrait le dollar à court terme.



Mais la tendance de fond reste baissière pour le billet vert : le DXY a perdu plus de 10% depuis janvier 2025 et la défiance institutionnelle est désormais documentée par les chiffres. Tant que le cessez-le-feu US-Iran, qui expire le 21 avril, n'est pas prolongé, la volatilité restera le seul scénario crédible.