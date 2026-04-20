Tourisme premium : les voyageurs privilégient des séjours tout compris et bien-être - Depositphotos.com Anna_Om Auteur Anna_Om
S’appuyant sur les données issues de ses 12 millions de membres, VeryChic observe « une transformation profonde du marché du tourisme premium », dans un contexte international marqué par l’incertitude.
Le voyage ne répond plus seulement à une logique de loisir, mais tend désormais à « une nouvelle fonction : celle de refuge ».
Cette évolution se traduit d’abord par une recherche accrue de simplicité. Les clients privilégient des séjours clés en main et des expériences fluides, intégrant l’ensemble des prestations. « Le voyage premium évolue vers une logique de prise en charge globale », souligne le communiqué.
Le voyage ne répond plus seulement à une logique de loisir, mais tend désormais à « une nouvelle fonction : celle de refuge ».
Cette évolution se traduit d’abord par une recherche accrue de simplicité. Les clients privilégient des séjours clés en main et des expériences fluides, intégrant l’ensemble des prestations. « Le voyage premium évolue vers une logique de prise en charge globale », souligne le communiqué.
Les filtres "Spa", "All Inclusive" figurent parmi les plus utilisés
Les offres en "all inclusive" progressent particulièrement dans le bassin méditerranéen, tandis que la France se distingue par un regain d’intérêt pour les séjours gastronomiques et bien-être. Parallèlement, les recherches liées au "spa" sont en forte hausse.
Autre signal fort : le succès des circuits organisés, notamment vers les Balkans, l’Europe du Nord ou l’Égypte. Ces formats séduisent par leur capacité à offrir des expériences « structurées, rassurantes et riches de sens ».
Dans ce contexte, le rôle de l’agent de voyage redevient central, en tant que « tiers de confiance » accompagnant le client tout au long de son parcours ajoute VeryChic.
Autre signal fort : le succès des circuits organisés, notamment vers les Balkans, l’Europe du Nord ou l’Égypte. Ces formats séduisent par leur capacité à offrir des expériences « structurées, rassurantes et riches de sens ».
Dans ce contexte, le rôle de l’agent de voyage redevient central, en tant que « tiers de confiance » accompagnant le client tout au long de son parcours ajoute VeryChic.
Les délais de réservations se réduisent
Le panier moyen des activités additionnelles a progressé de 18 % entre le premier trimestre 2025 et celui de 2026.
Lors de la Semaine des Chefs Étoilés en France, les clients VeryChic ont affiché une dépense moyenne supérieure à 413 euros par nuit, un niveau supérieur à la moyenne nationale.
Le communiqué met également en évidence un changement de temporalité dans les décisions d’achat. En France, les réservations deviennent plus spontanées, avec un délai moyen passé de 25 jours en 2025 à 15 jours en 2026. Cette évolution traduit « un cycle de décision plus court et plus impulsif ».
À l’inverse, les destinations méditerranéennes font l’objet d’une anticipation accrue. Certaines enregistrent une progression notable, comme la Grèce (+10 points de part de réservations estivales) ou la Tunisie (+20 points), aux côtés de l’Espagne, de l’Île Maurice et des Balkans.
Lors de la Semaine des Chefs Étoilés en France, les clients VeryChic ont affiché une dépense moyenne supérieure à 413 euros par nuit, un niveau supérieur à la moyenne nationale.
Le communiqué met également en évidence un changement de temporalité dans les décisions d’achat. En France, les réservations deviennent plus spontanées, avec un délai moyen passé de 25 jours en 2025 à 15 jours en 2026. Cette évolution traduit « un cycle de décision plus court et plus impulsif ».
À l’inverse, les destinations méditerranéennes font l’objet d’une anticipation accrue. Certaines enregistrent une progression notable, comme la Grèce (+10 points de part de réservations estivales) ou la Tunisie (+20 points), aux côtés de l’Espagne, de l’Île Maurice et des Balkans.