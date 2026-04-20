Tourisme premium : les voyageurs privilégient des séjours tout compris et bien-être

Le panier moyen des activités additionnelles a progressé de 18 % entre le premier trimestre 2025 et celui de 2026.



Lors de la Semaine des Chefs Étoilés en France, les clients VeryChic ont affiché une dépense moyenne supérieure à 413 euros par nuit, un niveau supérieur à la moyenne nationale.



Le communiqué met également en évidence un changement de temporalité dans les décisions d’achat. En France, les réservations deviennent plus spontanées, avec un délai moyen passé de 25 jours en 2025 à 15 jours en 2026. Cette évolution traduit « un cycle de décision plus court et plus impulsif ».



À l’inverse, les destinations méditerranéennes font l’objet d’une anticipation accrue. Certaines enregistrent une progression notable, comme la Grèce (+10 points de part de réservations estivales) ou la Tunisie (+20 points), aux côtés de l’Espagne, de l’Île Maurice et des Balkans.