Visiteurs élargit son offre avec une quinzaine de nouvelles destinations

Par ailleurs, Visiteurs entend se positionner plus fortement sur le moyen-courrier, qui ne génère pour l’heure que 5 à 6% de l’activité.



Avec en nouveauté la Grèce, Chypre ou encore la Turquie, à découvrir à travers une offre de voyages à la carte et de circuits en petits groupes (14 à 16 passagers) proposant des expériences inédites. Des réflexions sont également en cours en Espagne, Portugal ou Italie.



« Il nous manquait une profondeur d’offres sur le moyen-courrier. L’arrivée de Charlotte Peltier au poste de directrice achats et production, avec de nouvelles destinations dans ses valises, va nous permettre d’élargir nos propositions » se félicite Patrice Arezina, qui a pris la direction générale du groupe en début d’année.



En parallèle, Visiteurs va développer une offre d’autotours pré-packagés, incluant l’aérien et avec des dates de départ programmées, afin de simplifier le travail des agences.



Dans la même logique, l'accès à l’offre aérienne au départ des régions sur le site BtoB du TO sera amélioré d’ici le mois de septembre, afin de permettre aux distributeurs d’effectuer une réservation totalement en ligne.