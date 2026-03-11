Dans un contexte de réorganisation de sa gouvernance, Visiteurs annonce la nomination de Stéphane Le Coz au poste de directeur commercial, tandis qu’Eva Chauvellier rejoint les équipes en région.
Cette évolution s’inscrit dans la continuité des changements engagés ces derniers mois, notamment depuis l’entrée du fonds d’investissement B & Capital au capital du groupe Partir-Visiteurs, devenu actionnaire majoritaire aux côtés des fondateurs Didier Rabaux et Didier Blanchard.
Passé par Kuoni, Marmara puis TUI, où il occupait récemment les fonctions de directeur commercial, Stéphane Le Coz rejoint Visiteurs avec la mission de piloter et structurer l’ensemble de la stratégie commerciale du groupe.
Cette évolution s’inscrit dans la continuité des changements engagés ces derniers mois, notamment depuis l’entrée du fonds d’investissement B & Capital au capital du groupe Partir-Visiteurs, devenu actionnaire majoritaire aux côtés des fondateurs Didier Rabaux et Didier Blanchard.
Passé par Kuoni, Marmara puis TUI, où il occupait récemment les fonctions de directeur commercial, Stéphane Le Coz rejoint Visiteurs avec la mission de piloter et structurer l’ensemble de la stratégie commerciale du groupe.
Stéphane Le Coz rejoint Visiteurs
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Il succède à Patrice Arezina, désormais directeur général, dont la nomination s’inscrit dans la transition managériale amorcée avec l’arrivée de B & Capital.
Stéphane Le Coz aura notamment la responsabilité de superviser les équipes commerciales, de renforcer la présence du groupe sur ses marchés clés et d’accompagner la dynamique de croissance engagée ces dernières années, indique un communiqué de presse.
Visiteurs compte 80 collaborateurs, fait voyageur environ 31 000 passagers et affiche un chiffre d’affaires de 77 millions d’euros en 2025.
L’objectif est désormais de franchir un cap, notamment via : le renforcement des outils technologiques, le développement de nouvelles destinations et offres, et l’exploration de relais de croissance, notamment sur le moyen-courrier.
En parallèle, Visiteurs annonce la nomination d’Eva Chauvellier au poste de commerciale Rhône-Alpes. Issue du réseau des agences de voyages, elle aura pour mission de développer la marque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Stéphane Le Coz aura notamment la responsabilité de superviser les équipes commerciales, de renforcer la présence du groupe sur ses marchés clés et d’accompagner la dynamique de croissance engagée ces dernières années, indique un communiqué de presse.
Visiteurs compte 80 collaborateurs, fait voyageur environ 31 000 passagers et affiche un chiffre d’affaires de 77 millions d’euros en 2025.
L’objectif est désormais de franchir un cap, notamment via : le renforcement des outils technologiques, le développement de nouvelles destinations et offres, et l’exploration de relais de croissance, notamment sur le moyen-courrier.
En parallèle, Visiteurs annonce la nomination d’Eva Chauvellier au poste de commerciale Rhône-Alpes. Issue du réseau des agences de voyages, elle aura pour mission de développer la marque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.