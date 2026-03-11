TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Stéphane Le Coz rejoint Visiteurs

Eva Chauvellier devient commerciale Rhône-Alpes


Le groupe Visiteurs annonce la nomination de Stéphane Le Coz en tant que directeur commercial, tandis qu’Eva Chauvellier rejoint les équipes au poste de commerciale Rhône-Alpes.


Rédigé par le Mardi 24 Mars 2026 à 10:01

Stéphane Le Coz nouveau directeur commercial de Visiteurs - Photo Visiteurs
Stéphane Le Coz nouveau directeur commercial de Visiteurs - Photo Visiteurs
ôvoyages
Dans un contexte de réorganisation de sa gouvernance, Visiteurs annonce la nomination de Stéphane Le Coz au poste de directeur commercial, tandis qu’Eva Chauvellier rejoint les équipes en région.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des changements engagés ces derniers mois, notamment depuis l’entrée du fonds d’investissement B & Capital au capital du groupe Partir-Visiteurs, devenu actionnaire majoritaire aux côtés des fondateurs Didier Rabaux et Didier Blanchard.

Passé par Kuoni, Marmara puis TUI, où il occupait récemment les fonctions de directeur commercial, Stéphane Le Coz rejoint Visiteurs avec la mission de piloter et structurer l’ensemble de la stratégie commerciale du groupe.

Stéphane Le Coz rejoint Visiteurs

Eva Chauvellier commerciale Rhône-Alpes - Visiteurs
Eva Chauvellier commerciale Rhône-Alpes - Visiteurs
Autres articles
Il succède à Patrice Arezina, désormais directeur général, dont la nomination s’inscrit dans la transition managériale amorcée avec l’arrivée de B & Capital.

Stéphane Le Coz aura notamment la responsabilité de superviser les équipes commerciales, de renforcer la présence du groupe sur ses marchés clés et d’accompagner la dynamique de croissance engagée ces dernières années, indique un communiqué de presse.

Visiteurs compte 80 collaborateurs, fait voyageur environ 31 000 passagers et affiche un chiffre d’affaires de 77 millions d’euros en 2025.

L’objectif est désormais de franchir un cap, notamment via : le renforcement des outils technologiques, le développement de nouvelles destinations et offres, et l’exploration de relais de croissance, notamment sur le moyen-courrier.

En parallèle, Visiteurs annonce la nomination d’Eva Chauvellier au poste de commerciale Rhône-Alpes. Issue du réseau des agences de voyages, elle aura pour mission de développer la marque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lu 229 fois

Tags : visiteurs
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026

Maldives en 100% Business class : BeOnd pose ses ailes à Paris

Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Barrière ouvre un centre dédié à la longévité à La Baule

Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence

Brand News

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
Nouveaux produits hors des sentiers battus, offres packagées à petits prix… Ollandini Voyages met...
Les annonces

CE EVASION - Technicien(ne) groupes pôle clubs F/H - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Billettiste confirmé(e) Service Transport H/F - CDD ou CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin
Distribution

Distribution

Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »

Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »
Partez en France

Partez en France

Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026

Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Erwan Corre (Worldia) appelle la profession à faire de la crise un argument marketing

Erwan Corre (Worldia) appelle la profession à faire de la crise un argument marketing
AirMaG

AirMaG

Maldives en 100% Business class : BeOnd pose ses ailes à Paris

Maldives en 100% Business class : BeOnd pose ses ailes à Paris
Transport

Transport

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Barrière ouvre un centre dédié à la longévité à La Baule

Barrière ouvre un centre dédié à la longévité à La Baule
HotelMaG

Hébergement

NH Hotels & Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris

NH Hotels &amp; Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris
Futuroscopie

Futuroscopie

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay
CruiseMaG

CruiseMaG

Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence

Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias