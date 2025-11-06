Charlotte Peltier rejoint Visiteurs

Rejoindre Visiteurs – Partir, c’est l’opportunité de contribuer à une aventure humaine et professionnelle qui place la créativité, la qualité et la relation humaine au coeur de sa démarche. Ce qui m’anime, c’est de créer des voyages porteurs de sens et d’émotion. C’est exactement ce que représente le groupe, dont j’ai pu suivre l’évolution depuis plusieurs années

Le groupe Visiteurs – Partir annonce l’arrivée de Charlotte Peltier au poste de Directrice Achats & Production.Professionnelle reconnue du tourisme, Charlotte Peltier dispose d’une solide expérience acquise tout au long de son parcours professionnel.Elle a travaillé chez des acteurs majeurs du tour-operating, du voyage sur mesure et du voyage de groupes tels que Directours, PerfectStay ou encore le groupe Karavel - Promovacances.», explique-t-elle.