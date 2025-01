Du côté des destinations, l’Asie a généré 40% des ventes en 2024, portée par le Japon en grande forme, le redémarrage de la Chine, les bonnes performances du Sri Lanka et du Vietnam alors que l’Inde est à la peine.



Le tiercé gagnant par pays est différent, avec dans l’ordre les Etats-Unis, devant le Japon et le Canada. Après le lancement du Laos, de l’Ouganda, de l’Albanie et des iles Féroé l’an dernier, la Corée du Sud constitue la nouveauté de 2025.



Porté par la mode de la K-Pop et de la cuisine coréenne, le pays du matin calme est proposé en circuit « Splendeurs », à partir de 3 999 € par personne pour 11j/8n (vol avec escale et hôtels 3*).



De quoi amplifier la dynamique et atteindre les 80 M€ de chiffre d’affaires en 2025. A début janvier, les ventes individuelles de Visiteurs affichaient une progression d’environ 13%.