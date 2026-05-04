Qui des agences distributrices de TO ou spécialistes du sur-mesure se sort le mieux de la crise ?

Une fois le constat dressé, regardons du côté de l’impact financier de cette guerre au Moyen-Orient.



Dans la première phase du conflit, et à la suite de la fermeture des hubs de la région, les professionnels ont dû rapatrier plusieurs milliers de clients, avec l’aide des tour-opérateurs et, pour certains, à leurs frais.



Ils ont aussi dû loger les voyageurs pendant trois jours à leur charge et reprotéger ceux qui n’avaient plus de billets aller ou retour.



Un impact non négligeable sur leur trésorerie, mais qui semblerait relativement absorbable, puisque le coût de ces opérations est, dans une très large majorité des cas, inférieur à 10 000 euros (77,4 %).



À noter malgré tout que 12,8 % des répondants ont engagé plus de 20 000 euros dans ces opérations, dont 4,1 % ont dû avancer plus de 100 000 euros.



Et l’impact de ce conflit ne se résume pas seulement à cette prise en charge exceptionnelle.



En effet, entre la peur de se rendre au Moyen-Orient ou d’emprunter les compagnies du Golfe pour rejoindre des destinations lointaines, puis le battage médiatique autour des problématiques aériennes, les clients ont annulé, avant de déserter les agences de voyages.



Un manque à gagner qui, fin avril, se chiffrait pour une majorité des sondés (56,1 %) entre moins de 10 000 euros et près de 20 000 euros de marges perdues.



Dans un autre papier, nous nous attarderons sur les fournisseurs qui ressortent grandis de cette période.