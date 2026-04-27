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Guerre au Moyen-Orient : quels tour-opérateurs et compagnies aériennes ont été à la hauteur ?

Notre sondage en partenariat avec le CDMV


Depuis maintenant deux mois, la guerre en Iran a entraîné d’importantes conséquences pour le secteur du tourisme : rapatriements, annulations de vols, surcharges carburant et baisse des réservations... Les professionnels sont dans le dur. Nous vous donnons la parole afin de dresser un état des lieux complet de la situation et de désigner les bons élèves parmi les tour-opérateurs et les compagnies aériennes. Accéder au formulaire


Rédigé par le Lundi 27 Avril 2026 à 14:49

Guerre au Moyen-Orient : quels tour-opérateurs et compagnies aériennes ont été à la hauteur ?
IFTM
Le 28 février 2026, les États-Unis et leur allié israélien attaquaient l’Iran.

Après désormais deux mois de guerre, nous vous donnons la parole de façon totalement anonyme.

À l’initiative de TourMaG.com et du CDMV, nous vous laissons jauger les conséquences de cette crise, mais aussi tirer un premier bilan concernant les bons et les mauvais élèves du secteur, qu’il s’agisse des transporteurs ou des tour-opérateurs.

À vos souris (cela ne prend pas plus de 2 minutes) !

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Tags : crise golfe, dcmv, guerre iran
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