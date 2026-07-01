Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique

Pour commencer, la guerre au Moyen-Orient a impacté la fin de la saison 2025-26, " grignotant l’avance réalisée jusqu’en février ".



Résultat : les membres du SETO ont réalisé un chiffre d’affaires en hausse de seulement +2,5% sur la période 1er novembre 2025 - 30 avril 2026, associé à une recette unitaire en hausse de +1,1%. Toutefois, en France, les excellentes performances du ski ont dopé les chiffres des ventes (+ 5,5%).



Avec le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, s'est imposée une incertitude sécuritaire : " les Français ont eu parfois peur de partir et de ne pas revenir ", selon Patrice Caradec.



Dans la foulée, la hausse du prix du carburant, l'augmentation du prix des billets d'avion et la reprise de l'inflation ont stoppé l'élan observé jusque-là.



A la fin février dernier donc, l'été 2026 se profilait positivement avec + 5,4% en volume d'affaires et + 4,1% en nombre de clients.



Las, après trois mois (mars, avril, mai) de prises de commande en décroissance significative, le SETO observait, à la fin mai -période où 73% de l'exercice d'été était réalisé -, 85 000 clients en moins qu'en 2025 et 100 millions de volume d'affaires en moins.



" Au 31 mai, nous étions tombés à -6,7% sur l’ensemble des ventes d’été, avec 1,183 million de clients ", a souligné Patrice Caradec. "Pour atteindre le final de l’été 2025, il reste 600 000 clients à réserver pour des départs jusqu’au 31 octobre 2026."