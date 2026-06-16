Patrice Caradec (SETO) appelle les agences "à réanimer le marché"

Dans cette crise, les ventes directes des tour-opérateurs ont mieux résisté que les ventes indirectes. « Ce que nous n'avions pas observé jusqu'à présent, c'est un véritable décrochage entre le B2B et le B2C. Le B2C s'est globalement mieux comporté.



Certes, les deux segments sont en baisse, mais lorsque nous enregistrions une baisse de 20 % des prises de commandes, celle-ci atteignait plutôt 30 % en B2B contre 10 % en B2C », précise le président du SETO.



Pour relancer la machine, il appelle les distributeurs à animer le marché : « Soyez résilients. Il faut y croire.



Si vous, vendeurs et conseillers voyages, baissez les bras, vos clients vont renoncer à leur projet de départ. Il faut les motiver. L'envie de voyager existe toujours, mais elle a parfois besoin d'être stimulée et accompagnée.



Aujourd'hui, il y a moins de fréquentation dans les agences. Tous les commerçants le constatent. Cela ne doit pourtant pas nous empêcher d'agir.



Plus que jamais, il faut animer son portefeuille clients, exploiter ses données, reprendre contact avec ses voyageurs et continuer à susciter l'envie. C'est aussi dans ces périodes-là que le rôle du conseiller voyage prend tout son sens. »