Baromètre EDV-Orchestra : les réservations repartent en juin, mais l'été reste sous le niveau de 2025

Alors que le SETO, annonçait jeudi 2 juillet, un déficit de 85 000 clients pour l'été,, les derniers chiffres d'Orchestra - qui ne tiennent compte, rappelons le, que des réservations effectuées via ce canal (les voyages sur-mesure, les séjours réservés directement sur le B2B des TO, ou le package dynamique réalisé par les agences en sont notamment exclus) - montre également, à fin juillet des réservations pour les départs de juillet-août 2026 inférieures à celles de l'an dernier.
Le nombre de dossiers recule encore de 8,2 %, pour un volume d'affaires en baisse de 7,9 %. Toutefois, la tendance s'améliore progressivement : le retard atteignait encore environ 10 % un mois plus tôt.
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Le moyen-courrier affiche une nouvelle fois la meilleure résistance (-5,7 % de dossiers), alors que le long-courrier continue de souffrir (-19,2 %). Les voyageurs privilégient toujours les destinations proches, au détriment des voyages plus lointains.
Parmi les destinations les plus dynamiques pour l'été figurent l'Albanie (+255 %), le Monténégro (+21 %), le Canada (+12 %), la Norvège (+7 %), le Maroc (+4,5 %) et la République dominicaine (+2,3 %). L'Espagne parvient à se maintenir (+0,2 %), tandis que la France, la Grèce, l'Égypte, la Turquie ou encore les États-Unis restent en baisse.
Sommaire :
Des départs de juin toujours en retrait
Les réservations de juin repartent à la hausse
Repli marqué par rapport à juin 2025 : volume d'affaires -4,9 %, dossiers -5,5 %, panier moyen en légère hausse (+0,7 %) à 1 567 €. Ces résultats confirment une entrée dans la période estivale encore prudente.
Net redressement des réservations : le volume d'affaires repasse en positif (+2,3 %) après -21 % en mai, porté par un panier moyen en hausse (+3,9 % à 1 868 €) qui compense le léger recul des dossiers (-1,6 %). Le délai moyen s'établit à 60 jours (-1 j vs 2025).
Été juillet-août 2026 : réservations encore en retrait (volume d'affaires -7,9 %, dossiers -8,2 %) mais le repli se réduit par rapport à fin mai. Panier moyen quasi stable à 2 490 € (+0,3 %). Le long-courrier reste le plus affecté (-19 % dossiers).
Données issues des agences de voyages utilisant la plateforme Orchestra (20+ marques, 2 ans minimum).
Des départs de juin toujours en retrait
Le moyen-courrier résiste le mieux (-3 % de dossiers), tandis que le long-courrier reste la zone la plus pénalisée avec une chute de près de 13 % du volume d'affaires et de 12 % des dossiers. La France limite également son recul grâce à un panier moyen en hausse de 3 %.
Côté destinations, l'Espagne (+3,9 %), le Maroc (+2,9 %), l'Égypte (+1,9 %) ou encore le Royaume-Uni (+7,3 %) progressent. L'Albanie poursuit surtout son envol avec une hausse spectaculaire de 314 % des départs.
À l'inverse, la Turquie (-35,9 %), la Croatie (-20,6 %), le Portugal (-11,3 %) et le Canada (-11,9 %) reculent fortement. L'Indonésie fait figure d'exception sur le long-courrier avec une progression de près de 19 %.
Les réservations de juin repartent à la hausse
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Après plusieurs mois de recul marqué, le volume d'affaires repasse dans le vert (+2,3 %). Le nombre de dossiers demeure légèrement inférieur à celui de 2025 (-1,6 %), mais l'écart se réduit fortement par rapport à mai.
Le panier moyen en hausse (+3,9 %) compense la baisse du nombre de dossiers.
Les délais de réservation restent relativement courts, avec une moyenne de 60 jours, soit un jour de moins qu'en 2025. Selon le baromètre, cette tendance pourrait favoriser les ventes de dernière minute au cours des prochaines semaines.
Le moyen-courrier est le moteur de cette reprise. Les dossiers progressent de près de 5 %, soutenus notamment par l'Espagne, la Grèce, la Tunisie, le Maroc et l'Albanie. La France enregistre également une progression de son chiffre d'affaires grâce à une forte hausse du panier moyen (+14,5 %), malgré un recul du nombre de réservations. Le long-courrier reste, lui, nettement en retrait avec une baisse de 18,5 % des dossiers.
Pour autant, le retard accumulé pour l'été n'est pas résorbé, en particulier sur le long-courrier. Les prochaines semaines seront donc déterminantes : les clients qui n'ont pas encore réservé peuvent encore faire évoluer la saison ! », déclare-t-elle dans le communiqué accompagnant le baromètre. »