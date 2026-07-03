Baromètre EDV-Orchestra : les réservations repartent en juin, mais l'été reste sous le niveau de 2025

01 Départs de juin 2026

Repli marqué par rapport à juin 2025 : volume d'affaires -4,9 %, dossiers -5,5 %, panier moyen en légère hausse (+0,7 %) à 1 567 €. Ces résultats confirment une entrée dans la période estivale encore prudente.

-4,9 % Volume d'affaires -5,5 % Nombre de dossiers +0,7 % Panier moyen 1 567 €

Zones géographiques — départs juin 2026 vs 2025 France Moyen-courrier Long-courrier

Top 20 destinations — départs juin (nombre de dossiers vs 2025)

02 Réservations de juin 2026

Net redressement des réservations : le volume d'affaires repasse en positif (+2,3 %) après -21 % en mai, porté par un panier moyen en hausse (+3,9 % à 1 868 €) qui compense le léger recul des dossiers (-1,6 %). Le délai moyen s'établit à 60 jours (-1 j vs 2025).

+2,3 % Volume d'affaires -1,6 % Nombre de dossiers +3,9 % Panier moyen 1 868 €

60 jours Délai moyen résa → départ -1 j vs 2025 1 868 € Panier moyen +3,9 % vs 2025

23,5 % Late booking < 30 j vs 23,4 % en 2025 31,4 % Early booking > 90 j vs 32,1 % en 2025

Zones géographiques — réservations juin 2026 vs 2025 France Moyen-courrier Long-courrier

Top 20 destinations — réservations juin (nombre de dossiers vs 2025)

03 Vacances d'été 2026

Été juillet-août 2026 : réservations encore en retrait (volume d'affaires -7,9 %, dossiers -8,2 %) mais le repli se réduit par rapport à fin mai. Panier moyen quasi stable à 2 490 € (+0,3 %). Le long-courrier reste le plus affecté (-19 % dossiers).

-7,9 % Volume d'affaires -8,2 % Nombre de dossiers +0,3 % Panier moyen 2 490 €

Zones géographiques — réservations été 2026 vs 2025 France Moyen-courrier Long-courrier

Top 20 destinations — réservations été (nombre de dossiers vs 2025)

Typologies de voyageurs — vacances d'été 2026 Solos 3,5 % Dossiers -14,0 % · 1 574 € Duos 36,2 % Dossiers -8,3 % · 2 102 € Familles 46,6 % Dossiers -8,3 % · 2 562 € Groupes d'amis 13,9 % Dossiers -5,9 % · 3 494 €

Catégories de séjours — vacances d'été 2026 Forfaits -7,5 % Panier +1,6 % · 2 550 € Hébergements -9,4 % Panier -0,1 % · 1 097 € Circuits -15,0 % Panier -2,6 % · 5 577 €

Top 10 villes en nombre de dossiers — vacances d'été 2026 (évolution en départs)

Source : Observatoire des Vacances des Français — Les Entreprises du Voyage · Orchestra / Travelsoft — Juillet 2026

Données issues des agences de voyages utilisant la plateforme Orchestra (20+ marques, 2 ans minimum).