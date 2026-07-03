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Baromètre EDV-Orchestra : les réservations repartent en juin, mais l'été reste sous le niveau de 2025

Baromètre publié en juillet sur les performances de juin 2026


Après plusieurs mois difficiles, le marché des voyages organisés montre des signes d'amélioration. Si les départs de juin restent en recul, les réservations enregistrées au cours du mois retrouvent des couleurs. Pour les vacances d'été, le retard persiste, mais il se réduit progressivement, selon le dernier Observatoire des Entreprises du Voyage (EDV) et Orchestra.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 15:53

Observatoire EDV-Orchestra : les réservations repartent en juin, mais l'été reste sous le niveau de 2025 - Depositphotos.com Auteur DimaBaranow
Observatoire EDV-Orchestra : les réservations repartent en juin, mais l'été reste sous le niveau de 2025 - Depositphotos.com Auteur DimaBaranow
CroisiEurope
Après des mois de recul, le tout dernier baromètre EDV-Orchestra consacré aux performances de juin 2026 marque-t-il un tournant ?

Alors que le SETO, annonçait jeudi 2 juillet, un déficit de 85 000 clients pour l'été,, les derniers chiffres d'Orchestra - qui ne tiennent compte, rappelons le, que des réservations effectuées via ce canal (les voyages sur-mesure, les séjours réservés directement sur le B2B des TO, ou le package dynamique réalisé par les agences en sont notamment exclus) - montre également, à fin juillet des réservations pour les départs de juillet-août 2026 inférieures à celles de l'an dernier.

Le nombre de dossiers recule encore de 8,2 %, pour un volume d'affaires en baisse de 7,9 %. Toutefois, la tendance s'améliore progressivement : le retard atteignait encore environ 10 % un mois plus tôt.

A lire aussi : Baromètre EDV - Orchestra : les réservations chutent de 18 % en mai, le retard de l'été se creuse

Le moyen-courrier affiche une nouvelle fois la meilleure résistance (-5,7 % de dossiers), alors que le long-courrier continue de souffrir (-19,2 %). Les voyageurs privilégient toujours les destinations proches, au détriment des voyages plus lointains.

Parmi les destinations les plus dynamiques pour l'été figurent l'Albanie (+255 %), le Monténégro (+21 %), le Canada (+12 %), la Norvège (+7 %), le Maroc (+4,5 %) et la République dominicaine (+2,3 %). L'Espagne parvient à se maintenir (+0,2 %), tandis que la France, la Grèce, l'Égypte, la Turquie ou encore les États-Unis restent en baisse.

Sommaire :
Des départs de juin toujours en retrait
Les réservations de juin repartent à la hausse

Observatoire des vacances des Français
Les Entreprises du Voyage · Orchestra / Travelsoft
Juillet 2026
01 Départs de juin 2026

Repli marqué par rapport à juin 2025 : volume d'affaires -4,9 %, dossiers -5,5 %, panier moyen en légère hausse (+0,7 %) à 1 567 €. Ces résultats confirment une entrée dans la période estivale encore prudente.

-4,9 %
Volume d'affaires
-5,5 %
Nombre de dossiers
+0,7 %
Panier moyen
1 567 €
Zones géographiques — départs juin 2026 vs 2025
France Moyen-courrier Long-courrier
Top 20 destinations — départs juin (nombre de dossiers vs 2025)
02 Réservations de juin 2026

Net redressement des réservations : le volume d'affaires repasse en positif (+2,3 %) après -21 % en mai, porté par un panier moyen en hausse (+3,9 % à 1 868 €) qui compense le léger recul des dossiers (-1,6 %). Le délai moyen s'établit à 60 jours (-1 j vs 2025).

+2,3 %
Volume d'affaires
-1,6 %
Nombre de dossiers
+3,9 %
Panier moyen
1 868 €
60 jours
Délai moyen résa → départ
-1 j vs 2025
1 868 €
Panier moyen
+3,9 % vs 2025
23,5 %
Late booking < 30 j
vs 23,4 % en 2025
31,4 %
Early booking > 90 j
vs 32,1 % en 2025
Zones géographiques — réservations juin 2026 vs 2025
France Moyen-courrier Long-courrier
Top 20 destinations — réservations juin (nombre de dossiers vs 2025)
03 Vacances d'été 2026

Été juillet-août 2026 : réservations encore en retrait (volume d'affaires -7,9 %, dossiers -8,2 %) mais le repli se réduit par rapport à fin mai. Panier moyen quasi stable à 2 490 € (+0,3 %). Le long-courrier reste le plus affecté (-19 % dossiers).

-7,9 %
Volume d'affaires
-8,2 %
Nombre de dossiers
+0,3 %
Panier moyen
2 490 €
Zones géographiques — réservations été 2026 vs 2025
France Moyen-courrier Long-courrier
Top 20 destinations — réservations été (nombre de dossiers vs 2025)
Typologies de voyageurs — vacances d'été 2026
Solos
3,5 %
Dossiers -14,0 % · 1 574 €
Duos
36,2 %
Dossiers -8,3 % · 2 102 €
Familles
46,6 %
Dossiers -8,3 % · 2 562 €
Groupes d'amis
13,9 %
Dossiers -5,9 % · 3 494 €
Catégories de séjours — vacances d'été 2026
Forfaits
-7,5 %
Panier +1,6 % · 2 550 €
Hébergements
-9,4 %
Panier -0,1 % · 1 097 €
Circuits
-15,0 %
Panier -2,6 % · 5 577 €
Top 10 villes en nombre de dossiers — vacances d'été 2026 (évolution en départs)
Source : Observatoire des Vacances des Français — Les Entreprises du Voyage · Orchestra / Travelsoft — Juillet 2026
Données issues des agences de voyages utilisant la plateforme Orchestra (20+ marques, 2 ans minimum).


Des départs de juin toujours en retrait

Les départs de juin 2026 affichent une baisse de 5,5 % du nombre de dossiers par rapport à juin 2025, entraînant un recul de 4,9 % du volume d'affaires. Le panier moyen progresse légèrement (+0,7 %) pour atteindre 1 567 euros, sans toutefois compenser la baisse de fréquentation.

Le moyen-courrier résiste le mieux (-3 % de dossiers), tandis que le long-courrier reste la zone la plus pénalisée avec une chute de près de 13 % du volume d'affaires et de 12 % des dossiers. La France limite également son recul grâce à un panier moyen en hausse de 3 %.

Côté destinations, l'Espagne (+3,9 %), le Maroc (+2,9 %), l'Égypte (+1,9 %) ou encore le Royaume-Uni (+7,3 %) progressent. L'Albanie poursuit surtout son envol avec une hausse spectaculaire de 314 % des départs.

À l'inverse, la Turquie (-35,9 %), la Croatie (-20,6 %), le Portugal (-11,3 %) et le Canada (-11,9 %) reculent fortement. L'Indonésie fait figure d'exception sur le long-courrier avec une progression de près de 19 %.

Les réservations de juin repartent à la hausse

Autres articles
Le principal enseignement du baromètre concerne toutefois les réservations enregistrées en juin.

Après plusieurs mois de recul marqué, le volume d'affaires repasse dans le vert (+2,3 %). Le nombre de dossiers demeure légèrement inférieur à celui de 2025 (-1,6 %), mais l'écart se réduit fortement par rapport à mai.

Le panier moyen en hausse (+3,9 %) compense la baisse du nombre de dossiers.
Les délais de réservation restent relativement courts, avec une moyenne de 60 jours, soit un jour de moins qu'en 2025. Selon le baromètre, cette tendance pourrait favoriser les ventes de dernière minute au cours des prochaines semaines.

Le moyen-courrier est le moteur de cette reprise. Les dossiers progressent de près de 5 %, soutenus notamment par l'Espagne, la Grèce, la Tunisie, le Maroc et l'Albanie. La France enregistre également une progression de son chiffre d'affaires grâce à une forte hausse du panier moyen (+14,5 %), malgré un recul du nombre de réservations. Le long-courrier reste, lui, nettement en retrait avec une baisse de 18,5 % des dossiers.

Pour Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage : « Le mois de juin marque un changement de dynamique : après plusieurs mois de recul marqué, les réservations se rapprochent de leur niveau de 2025 et le moyen-courrier repart en progression.

Pour autant, le retard accumulé pour l'été n'est pas résorbé, en particulier sur le long-courrier. Les prochaines semaines seront donc déterminantes : les clients qui n'ont pas encore réservé peuvent encore faire évoluer la saison ! », déclare-t-elle dans le communiqué accompagnant le baromètre. »

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Tags : edv
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